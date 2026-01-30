edición general
Preocupación por el impacto ambiental de la ropa usada importada en el Desierto de Atacama

El Desierto de Atacama enfrenta una emergencia ambiental por la acumulación masiva de ropa usada importada, fenómeno que ha puesto en el centro del debate a la industria textil mundial, los sistemas regulatorios y la responsabilidad estatal. Un fallo judicial inédito en Chile obligó al Estado a reparar los daños ecológicos, mientras organizaciones, asociaciones comerciales y voces del sector productivo reclaman soluciones ante la expansión del problema. La escena que se repite en el norte de Chile muestra montañas de prendas de vestir

