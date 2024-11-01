El desierto que viste gratis al mundo. Cómo un vertedero en Chile se convirtió en la mayor pasarela de ropa desechada del planeta

En marzo de este año, una iniciativa inesperada captó la atención del mundo: más de 300 prendas recuperadas del desierto de Atacama, muchas sin usar y de marcas como Nike, Adidas y Calvin Klein, se ofrecieron online a cambio de únicamente los gastos de envío. En solo cinco horas, todas se agotaron. Chile, y en particular el puerto libre de Iquique, se ha convertido en un punto clave del comercio internacional de ropa de segunda mano. La mayoría de estas prendas viajan por el mundo, y tras no venderse, terminan su viaje en territorio chileno.