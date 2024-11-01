·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7190
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
7078
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
6076
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
5417
clics
Otra marcianada de Trump en Truth Social, ahora amenazando a Minnesota
5241
clics
Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular
más votadas
645
La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027
422
Seis personas están reescribiendo la Constitución de EEUU para asegurar que los republicanos nunca pierdan el poder, independientemente de los votos [ENG]
333
El desprecio absoluto de Trump al 'premier' de Groenlandia: 'No sé quién es, no sé nada de él, pero va a tener un gran problema'
391
El PP pagó 715.000 euros de dinero público al medio digital que sostiene a Bertrand Ndongo
425
Se filtran datos de 4.500 empleados del ICE (en Inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
46
clics
Preocupación en la Audiencia Nacional por la renuncia "masiva" de los abogados de oficio
Los letrados cobran entre 0,10 y 0,20 euros la hora una vez descontados impuestos, desplazamientos y tiempos de preparación
|
etiquetas
:
audiencia nacional
,
abogados de oficio
7
2
0
K
91
actualidad
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
91
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#13
Antipalancas21
La SinRazon especialista en Bulos y noticias de cuento fantástico.
1
K
23
#21
YeahYa
#20
Primero llamas 'estúpido' a mi argumento y luego 'vale lo que tú digas'. Tus padres fracasaron en tu educación, y tus profesores en enseñarte a argumentar.
¡Adiós!
0
K
20
#3
SeñorPresunciones
En unos procedimientos que pueden alargarse durante meses o años, añadía Ribón, los letrados perciben apenas 244,95 euros netos por asunto, lo que se traduce en remuneraciones reales de entre 0,10 y 0,20 euros la hora una vez descontados impuestos, desplazamientos y tiempos de preparación.
No sé como llega La Razón a esta conclusión porque no explican una mierda, pero aparentemente es una puta miseria. Ya tienes que estar metido en multitud de procedimientos si quieres pagar la hipoteca. Tienen razón, así no se puede dar una defensa de calidad a nadie.
1
K
20
#8
obmultimedia
#3
Esto esta totalmente buscado para acabar de forma silenciosa con la justicia gratuita.
2
K
26
#17
YeahYa
#15
Y los que no son abogados, y tienen sueldos mucho más bajos, ¿cómo se defienden? Hay profesiones que deben ser vocacionales, no todas, pero algunas sí.
Hay médicos que podrían trabajar en Quirón y deciden estar en Médicos sin Fronteras. Seguramente no cobren lo mismo, pero se llama vocación.
0
K
20
#20
Gadfly
#17
vale, lo que tú digas
0
K
5
#1
YeahYa
La vocación ---> el dinerito
Nadie trabaja gratis, pero me cuesta entender a un abogado que no quiera defender a los que menos tienen, porque en eso se basa la justicia, en que todos puedan tener una defensa justa.
Es como si alguien pregunta: hay algún médico en el avión? Y este saca un datáfono... Hay profesiones donde la vocación debería prevalecer siempre.
1
K
19
#4
ipanies
#1
El abogado de oficio lo garantiza la ley, no los abogados, en este caso creo que tienen razón los abogados, mal que nos pese a todos.
Lo de apelar a la vocación es casi insultante
7
K
98
#9
rogerius
#4
Tenemos vocación… de comer todos los días. ¡Qué le vamos a hacer!
2
K
42
#22
euquesei
*
#4
La solución es sencilla, nada de tener que apuntarse que TODOS los colegiados estén obligados al turno de oficio, asi tienen menos carga los que se apuntan voluntariamente y pueden atender casos mas lucrativos.
Mi única experiencia con abogados fué pagar 3000€ por 5h de trabajo. y que en gran parte yo hice su trabajo.
0
K
7
#5
Andreham
#1
Al casero no le pagas con la vocación.
A Juan Roig tampoco.
Así que si los abogados no tienen para comer, la vocación pasa a segundo plano.
2
K
35
#12
YeahYa
#5
Que son abogados, no filólogos.
0
K
20
#6
Dene
#1
tu pagas el alquiler y la comida con "la vocacion"?
como enseñaban en algebra, la vocación es una "condicion necesaria, pero no suficiente"
1
K
22
#11
YeahYa
#6
Te aseguro que en mi trabajo he hecho muchas cosas por vocación. Y no es malo eh, es que el trabajo, cuando te gusta, llena.
0
K
20
#7
z1018
#1
no te olvides que en el sistema judicial español, el juez tiene que ser independiente y la fiscalía tiene que promover la acción de la justicia, sea a favor o en contra del procesado o investigado, si la fiscalía tiene que defender al imputado, es su deber hacerlo, así que a lo mejor deberíamos también empezar a preocuparnos también de quien no hace su trabajo.
A lo mejor deberían también empezar a idear leyes del siglo XXI, para la sociedad de este siglo y con los medios disponibles. Hasta hace muy poco tiempo la ley de enjuiciamiento criminal, con muchas reformas eso sí, seguía basada en la que se aprobó en el siglo XIX, pero no les vayas a llamar carcas ni anticuados que se ofenden.
1
K
27
#15
Gadfly
#1
pues menuda estupidez de argumento. Si quieres comen de su vocación...
0
K
6
#16
Eukherio
#1
Págale a cualquiera una miseria y ya verás lo rápido que pierden la vocación. Da igual que sean médicos, enfermeros, policías, bomberos o profesores.
A ver si te crees que habría tanto chaval que lleva desde pequeño deseando ser futbolista si en primera división cobrasen el salario mínimo.
Una cosa es que te guste hacer algo cobrando dignamente y otra que estés dispuesto a hacerlo por amor al arte. Son muchos los que están encantados con su profesión mientras les permita vivir, pero si la cosa se pusiese dura tendrían que cambiar.
1
K
20
#18
YeahYa
#16
Si eres un abogado con un despacho cobrando un pastizal por cada caso, ¿es normal que luego rechaces la defensa de los que menos tienen porque te parece que cobras poco? A mí no me lo parece...
Y seguramente habrá abogados que no estén cobrando un pastizal, pero no es un sector profesional donde se pase hambre.
0
K
20
#2
sotillo
Sí que han aguantado
0
K
11
#14
Pointman
No conozco el caso de los abogados, pero si he conocido el de los procuradores de oficio y si, les pagan muy poco. Sospecho que los abogados no andarán muy lejos.
0
K
11
#10
elgranpilaf
Entre 0,10 y 0,20 la hora? Macho, en Uganda cobran más
0
K
10
#19
Fumanchu
*
La justicia es una mamarrachada de kilo o de giga, no estoy seguro, todas mis experiencias han sido nefastas, he sido victima tres veces de delitos menores y es que no dan ganas de denunciar de lo mal que te tratan, no te dicen nada y si no llevas abogado directamente tu voz no vale.
0
K
6
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Adiós!
No sé como llega La Razón a esta conclusión porque no explican una mierda, pero aparentemente es una puta miseria. Ya tienes que estar metido en multitud de procedimientos si quieres pagar la hipoteca. Tienen razón, así no se puede dar una defensa de calidad a nadie.
Hay médicos que podrían trabajar en Quirón y deciden estar en Médicos sin Fronteras. Seguramente no cobren lo mismo, pero se llama vocación.
Nadie trabaja gratis, pero me cuesta entender a un abogado que no quiera defender a los que menos tienen, porque en eso se basa la justicia, en que todos puedan tener una defensa justa.
Es como si alguien pregunta: hay algún médico en el avión? Y este saca un datáfono... Hay profesiones donde la vocación debería prevalecer siempre.
Lo de apelar a la vocación es casi insultante
Mi única experiencia con abogados fué pagar 3000€ por 5h de trabajo. y que en gran parte yo hice su trabajo.
A Juan Roig tampoco.
Así que si los abogados no tienen para comer, la vocación pasa a segundo plano.
como enseñaban en algebra, la vocación es una "condicion necesaria, pero no suficiente"
A lo mejor deberían también empezar a idear leyes del siglo XXI, para la sociedad de este siglo y con los medios disponibles. Hasta hace muy poco tiempo la ley de enjuiciamiento criminal, con muchas reformas eso sí, seguía basada en la que se aprobó en el siglo XIX, pero no les vayas a llamar carcas ni anticuados que se ofenden.
A ver si te crees que habría tanto chaval que lleva desde pequeño deseando ser futbolista si en primera división cobrasen el salario mínimo.
Una cosa es que te guste hacer algo cobrando dignamente y otra que estés dispuesto a hacerlo por amor al arte. Son muchos los que están encantados con su profesión mientras les permita vivir, pero si la cosa se pusiese dura tendrían que cambiar.
Y seguramente habrá abogados que no estén cobrando un pastizal, pero no es un sector profesional donde se pase hambre.