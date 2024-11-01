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El precio de la vivienda sube en España el triple que en las potencias europeas pese a moderarse

El precio de la vivienda sube en España el triple que en las potencias europeas pese a moderarse

En España la compraventa se encareció un 12,9%, por el 3% de Alemania, el 1% de Francia o el 4,1% de Italia

| etiquetas: españa , vivienda , precio , europa
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3 comentarios
8 0 0 K 82 actualidad
pepel #3 pepel
Aquí debería estar López Reverte para redefinir la palabra "moderarse" y adaptarla al nuevo diccionario populista de los anarco-capitalistas.
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#1 lawerka
Menos mal que gobiernan los buenos. Podría ser aún peor
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 no se si es ironía, pero no andas desencaminado, si estos no hacen absolutamente nada, imagina los otros, son capaces de liarla más aún
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menéame