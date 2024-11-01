edición general
El precio de vivienda sube un 18% en España, récord en toda la serie histórica

El precio de la vivienda en España ha experimentado en octubre su mayor subida interanual, con un incremento del 18% respecto al año anterior. Este dato supone la quinta máxima subida registrada en lo que va de 2025, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que tiene registros desde hace 20 años.

alcama #1 alcama
La ministra de vivienda ¿está bien?¿relajada?
IkkiFenix #3 IkkiFenix
#1 A mi que me expliquen para que sirve el Ministerio de la Vivienda
#5 Klamp
#3 joder, no ves el titular?
#6 Cuchifrito
#3 "Presupuesto 2025
Total: 1.100 millones de euros
Distribución: la mayor parte se transfiere a otros organismos y comunidades autónomas (96,8%)."
#4 VFR
#1 y el presidente de gobierno que la mantiene?
ipanies #8 ipanies *
Yo tengo una idea para posible solución. Que la subida de sueldos este ligada a la subida del precio de vivienda, tanto compra como alquiler.
Si la vivienda sube un 15% y el IPC un 3% la subida de sueldos debe ser un 18%... A los dos meses solucionado!!!
uyquefrio #2 uyquefrio
No preocuparse que la ministra de los rentistas va a solucionarlo bajando más los impuestos a los especuladores de mierda para ver si así consiguen apelar a su solidaridad... :troll:
rmdf #7 rmdf
Puntualización: Eso son los precios que de venta en los anuncios de Fotocasa, que nisiquiera es el portal más grande de España. Lo que hay que mirar son los precios reales en el notario. Dicho lo cual... sí, la vivienda ha seguido subiendo.
