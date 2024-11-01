El precio de vivienda sube un 18% en España, récord en toda la serie histórica

El precio de la vivienda en España ha experimentado en octubre su mayor subida interanual, con un incremento del 18% respecto al año anterior. Este dato supone la quinta máxima subida registrada en lo que va de 2025, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que tiene registros desde hace 20 años.
| etiquetas: vivienda , precio , casas , inmobiliaria
Total: 1.100 millones de euros
Distribución: la mayor parte se transfiere a otros organismos y comunidades autónomas (96,8%)."
Si la vivienda sube un 15% y el IPC un 3% la subida de sueldos debe ser un 18%... A los dos meses solucionado!!!