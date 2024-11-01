El precio de reparar el firme de las carreteras en España ya es el más alto de la historia

España presupuestó más dinero que nunca para reparar carreteras en 2025, pero no se tradujo en más kilómetros reparados. El motivo está muy claro: la inflación. De esta forma, el precio del kilómetro asfaltado ha incrementado hasta en un 25 % su precio en tan solo 7 años.
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por cierto, vaya artículo, mezclando presupuestos anuales con coste por kilómetro sin ruborizarse
Por cierto, no son pocas, la construcción de obra civil es un negocio en el que el único que gana es el estado, la competencia entre empresas es durísima porque hay cientos
Esa historia de los sobrecostes es de la burbuja cuando las empresas no daban abasto
la competencia entre empresas es durísima porque hay cientos
Pobrecitos .. ¡espera! ¿no es precisamente eso una de las ventajas del capitalismo? La competencia .. o igual cuando no les beneficia, no les gustan tanto los principios de Smith.
Es una de las ventajas, salvo cuando es un caso claro de monopsonio de libro: sólo hay un cliente, el estado, que pone los precios que le da la gana.
No es ningún negocio la construcción de obra civil en España (te diría que en general salvo excepciones), y no tienes más que ver que el porcentaje de negocio de construcción de obra civil en España en las grandes constructoras es ridículo, y el margen de beneficios, bajísimo.
Pues mira, se me ocurre el transporte público y de calidad, pero no como el metroValència, donde primero se matan 43 usuarios y luego se pone la baliza.
Sí el Estado contratase directamente, contratos regulares de obra y servicio, nada de funcionarios, a los administrativos, ingenieros y obreros necesarios y la maquinaria, podría mantener sus propias carreteras a precio de coste. Sin gastar extras en millonadas para directivos, gastos corporativos de todo tipo, etcétera.
Pero se prefiere la libertad de que lo hagan Florentino y Las Koplowitz. Pos hale.
Prescindir de empleados públicos para asegurar el beneficio de empresas privadas es lo que han vendido a mucho imbécil como "libertad". El concello donde vivo en 20-30 años perdió casi dos tercios de los trabajadores de obras públicas, ahora se dedican a subcontratar empresas privadas cuyos trabajadores no tienen los mismos salarios ni derechos que los empleados municipales.
Algo de contexto dan.
Lo que no dicen es que los temporales de este año han empeorado más las carreteras de lo que es un año normal.
Y tampoco citan que haya más carreteras, como bien dices tu.
El caso es que piden 1342 millones extras para que queden bien.
También dicen que Puente (y lo citan a el) prepara 1600 millones extra en 3 años, pero la asociación pide 1300 extra ya.
Ni pone muy bien al PP ni muy mal al PSOE
Vaya, 20minutos sacando una noticia buena sobre el estado, ¿eh?