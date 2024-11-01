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El precio de reparar el firme de las carreteras en España ya es el más alto de la historia

El precio de reparar el firme de las carreteras en España ya es el más alto de la historia

España presupuestó más dinero que nunca para reparar carreteras en 2025, pero no se tradujo en más kilómetros reparados. El motivo está muy claro: la inflación. De esta forma, el precio del kilómetro asfaltado ha incrementado hasta en un 25 % su precio en tan solo 7 años.

| etiquetas: inflaccion , reparacion , carretera
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21 comentarios
15 1 1 K 194 Economía
Comentarios destacados:        
ombresaco #2 ombresaco
... y posponer las reparaciones no tiene nada que ver.

por cierto, vaya artículo, mezclando presupuestos anuales con coste por kilómetro sin ruborizarse
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Asimismov #4 Asimismov
Resulta que son unas pocas empresas las que operan el mantenimiento de las carreteras y autovías y que viven casi exclusivamente de los presupuestos generales del Estado.
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makinavaja #5 makinavaja
#4 Sus buenos sobres les costará..... que en este artículo el tema de comisiones, sobres y sobrecostes, tan abundantes en la obra civil española, ni se toca... :troll: :troll:
1 K 25
JohnSecada #9 JohnSecada *
#4 #5 se te ocurre algún sistema alternativo??

Por cierto, no son pocas, la construcción de obra civil es un negocio en el que el único que gana es el estado, la competencia entre empresas es durísima porque hay cientos

Esa historia de los sobrecostes es de la burbuja cuando las empresas no daban abasto
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
#9

la competencia entre empresas es durísima porque hay cientos

Pobrecitos .. ¡espera! ¿no es precisamente eso una de las ventajas del capitalismo? La competencia .. o igual cuando no les beneficia, no les gustan tanto los principios de Smith.
3 K 68
JohnSecada #14 JohnSecada
#10 Pobrecitos .. ¡espera! ¿no es precisamente eso una de las ventajas del capitalismo? La competencia

Es una de las ventajas, salvo cuando es un caso claro de monopsonio de libro: sólo hay un cliente, el estado, que pone los precios que le da la gana.

No es ningún negocio la construcción de obra civil en España (te diría que en general salvo excepciones), y no tienes más que ver que el porcentaje de negocio de construcción de obra civil en España en las grandes constructoras es ridículo, y el margen de beneficios, bajísimo.
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Asimismov #17 Asimismov
#9 ¿A mí se me tiene que ocurrir un sistema alternativo?
Pues mira, se me ocurre el transporte público y de calidad, pero no como el metroValència, donde primero se matan 43 usuarios y luego se pone la baliza.
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JohnSecada #18 JohnSecada
#17 vaya forma de escurrir el bulto
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Supercinexin #16 Supercinexin
#4 El perfecto ejemplo del parasitismo del Sector Privado.

Sí el Estado contratase directamente, contratos regulares de obra y servicio, nada de funcionarios, a los administrativos, ingenieros y obreros necesarios y la maquinaria, podría mantener sus propias carreteras a precio de coste. Sin gastar extras en millonadas para directivos, gastos corporativos de todo tipo, etcétera.

Pero se prefiere la libertad de que lo hagan Florentino y Las Koplowitz. Pos hale.
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#19 Cuchifrito
#16 ¿De obra y servicio para una tarea que hay que hacer todos los años todo el tiempo?
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MiguelDeUnamano #20 MiguelDeUnamano
#16 Eso sería comunismo. xD

Prescindir de empleados públicos para asegurar el beneficio de empresas privadas es lo que han vendido a mucho imbécil como "libertad". El concello donde vivo en 20-30 años perdió casi dos tercios de los trabajadores de obras públicas, ahora se dedican a subcontratar empresas privadas cuyos trabajadores no tienen los mismos salarios ni derechos que los empleados municipales.
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Noeschachi #1 Noeschachi
Datos muy interesantes pero flojos sin contexto... la cantidad de kms construidos y por tanto en la lista de mantenimiento tambien es el mayor de la historia
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#11 tropezon
#1 Bueno, en la noticia hablan claramente de que el precio por km ha subido un 25%, y que todo el presupuesto ha subido de 1.330 a 1910 millones, es decir un 43%
Algo de contexto dan.
Lo que no dicen es que los temporales de este año han empeorado más las carreteras de lo que es un año normal.
Y tampoco citan que haya más carreteras, como bien dices tu.

El caso es que piden 1342 millones extras para que queden bien.
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nemesisreptante #3 nemesisreptante
Tranquilos 20 minutos que todos sabemos que en cuanto ganen los vuestros las carreteras dejarán de importar una mierda.
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#15 tropezon
#3 Pues en esta noticia le echan la culpa a la bajada de inversión en el periodo de Rajoy.

También dicen que Puente (y lo citan a el) prepara 1600 millones extra en 3 años, pero la asociación pide 1300 extra ya.

Ni pone muy bien al PP ni muy mal al PSOE
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angelitoMagno #13 angelitoMagno
¿Esto está privatizado? ¿El gobierno más progresista de la historia hace negocio con la conservación de las carreteras y la seguridad vial? o_o
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#21 Cuchifrito
#13 ¿Hacer negocio es pagar a alguien para que te haga algo? Menudo cacao
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Kantinero #8 Kantinero
En cualquier otro artículo 20 min te contará que pagar impuestos es un atraco
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#12 mstk
#8 Solo les ha faltado pedir la deflactación del IRPF.
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Peka #7 Peka
Pero si los cuñados dicen que solo gastan en radares y no en arreglar las carreteras.
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Andreham #6 Andreham
Es decir, que se usan más las carreteras, lo que significa que hay más gente que necesita desplazarse, lo que indica que hay más trabajo, ocio, turismo y negocios que utilizan las carreteras, lo cuál según el dogma neoliberal es bueno porque significa que la economía va mejor.

Vaya, 20minutos sacando una noticia buena sobre el estado, ¿eh? :troll:
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menéame