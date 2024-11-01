El precio de la RAM cae en China y provoca pánico: de acumular RAM a deshacerse de ella

Fuerte caída del precio de la RAM en China. Los especuladores han entrado en pánico y han empezado a vender de forma masiva el stock de kits de RAM que habían acumulado durante el aumento de precios de este componente que dio comienzo a finales del año pasado.
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www.reddit.com/r/RigBuild/comments/1s98frr/ram_price_collapsed_in_chin
Otro especulador que ha perdido los nervios.
www.youtube.com/shorts/Fq4Glv9SwOc
En los buenos tiempos a los especuladores de DRAM se los hubieran cargado