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El precio de la RAM cae en China y provoca pánico: de acumular RAM a deshacerse de ella

El precio de la RAM cae en China y provoca pánico: de acumular RAM a deshacerse de ella

Fuerte caída del precio de la RAM en China. Los especuladores han entrado en pánico y han empezado a vender de forma masiva el stock de kits de RAM que habían acumulado durante el aumento de precios de este componente que dio comienzo a finales del año pasado.

| etiquetas: ram , informática , especulación , china , memoria
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9 comentarios
13 2 0 K 162 actualidad
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Dejaros de pajas mentales. Los precios han subido menos de lo esperado, pero de ahí decir que hay pánico. No confundamos deseos con realidad.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
A ver si esto es para seguir o es como cuando te pagaban el petróleo en Texas para que te lo llevaras.
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#5 unomas23
¿Para qué sirven los especuladores aparte de encarecer todo artificialmente?
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#2 esbrutafio *
No lo he puesto en la entradilla por no decirlo la noticia enviada, pero de otras fuentes se habla de caídas de precio del 30%

Relacionada: Alguien acaparó más de 3000 módulos de RAM DDR5, y ahora ni siquiera los pueden vender a la mitad del precio
www.reddit.com/r/RigBuild/comments/1s98frr/ram_price_collapsed_in_chin

Otro especulador que ha perdido los nervios.
www.youtube.com/shorts/Fq4Glv9SwOc
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u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Joder, ya no podemos confiar ni en China como bastión de la anti especulación. Qué nos queda? Corea del Norte?
En los buenos tiempos a los especuladores de DRAM se los hubieran cargado
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suppiluliuma #6 suppiluliuma
Qué tontería. ¿Cómo va a haber especuladores en China? Los wumao de MNM me han dicho que China es socialista. :troll:
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Spirito #7 Spirito
¿Puedo comprarme el portátil ya o me espero otro poco?
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taSanás #8 taSanás
#7 la inflación se te va a a comer cualquier hipotética bajada de precio de RAM.
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#9 bizcobollo
#8 Siempre hay una buena excusa para que los precios no bajen en los casos de mucha oferta y poca demanda.
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