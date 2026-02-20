·
21
31 clics
31
clics
El precio del cacao cae un 41 % en lo que va de 2026 y ya cuesta 6 veces menos que en 2024
Los precios del grano de cacao en el mercado financiero ICE Europe han registrado un retroceso del 41 % desde que comenzó 2026.
|
etiquetas
:
cacao
,
chocolate
,
precio
17
4
1
K
145
actualidad
31 comentarios
17
4
1
K
145
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Y en mercadona y los supermercados en general el precio está 4 veces por encima del que estaba hace 4 años.
Nos están robando
12
K
105
#3
Connect
#1
El precio del cacao en las estanterías no depende a cuanto va el kilo en los paises productores, en este caso de Africa. Hay otras variables como el transporte marítimo, que depende del precio del petroleo y tasas. De la entrada a Europa, que depende de impuestos y de intermediarios, y finalmente de toda esa gente que está incluida en el reparto, venta, etc... Y seguro que todo eso más caro que hace cuatro años.
Desde luego que una bajada del precio del cacao ayuda, pero si Mercadona puede…
» ver todo el comentario
2
K
26
#5
mancebador
*
Nos están robando = margen sobre ventas del 3,88% (y Mercadona tiene el más alto del sector, la media está por debajo).
Claro que si hombre, claro que si.
Me cuelgo de
#3
que ya le ha contestado bastante bien, era para
#_1
que se ve que ya le he puesto en su sitio otras veces y me tiene ignorado.
1
K
27
#14
Autarca
#3
En general los productos suben como el rayo cuando tienen que subir, y bajan como una tortuga, si bajan
www.meneame.net/story/cesta-compra-36-mas-cara-hace-tres-anos-segun-oc
#5
No entiendo tu gráfica ¿Afirma que Auchan vende a perdidas?
0
K
11
#26
mancebador
#14
No, son márgenes netos, es decir descontados gastos financieros y similares. Vender seguro que venden por encima del precio de compra. Otra cosa es que tengan o no beneficios que, en el caso de Auchan, no los tienen.
0
K
10
#6
NPCMeneaMePersigue
#3
La tableta que compraba (chocolate para postres) vale 4 veces más, estoy seguro que todos esos costes no suponen 4 veces más porque la inflación no es ni de muy lejos. También el barril de brent bajó bastante y no es proporcional la bajada de precios, ha bajado menos. También el futbol televisivo es el mas caro de europa en precios absolutos y tenemos mucho menos salario, también los libros de texto educativos los mas caros de europa en precios absolutos, también los bancos nos dan las peores condiciones en préstamos y depositos de europa. Nos están robando
Si mercadona puede bajar precios lo hará? vaya pues no dice lo mismo Mercadona: Juan Roig (Mercadona): "Hemos subido los precios una burrada"
2
K
44
#8
josde
#3
Normal, se mandan empleados espías a copiarse los precios unos de otros, nada nuevo.
0
K
20
#20
MLeon
#3
Mercadona puede poner el precio más barato que Lidl y robarle clientes, no tengo dudas que lo hará sin problemas.
Yo creo que antes de eso, Don Mercadona llama a Don Lidl y pactan precio.
0
K
9
#30
UnDousTres
#3
Claro, nunca se han pactado precios. Todos sabemos que el libre mercado es una máquina bien engrasada.
0
K
9
#7
josde
#1
Te enteras ahora, llevan haciéndolo décadas.
0
K
20
#9
NPCMeneaMePersigue
#7
Te enteras ahora que llevo quejándome de esto décadas aquí
1
K
31
#11
josde
#9
Tus quejas caen en saco roto me parece
0
K
20
#12
NPCMeneaMePersigue
#11
Me quejé de Israel y llegué al boicot mas grande de la historia
Me quejé el 15M y meti al presidente del FMI en la carcel
Soy leyenda
0
K
20
#13
josde
#12
Pues una leyenda ya pasada de moda, por el poco caso que te hacen.
0
K
20
#15
NPCMeneaMePersigue
*
#13
Las leyendas nunca pasan de moda, es al revés, las modas pasan y las leyendas seguimos
Para no hacerme caso te tengo aquí y tengo a decenas más detrás de mi, persiguiendome, acosándome
Pero bueno no hablemos del tema de que nos roban como sociedad, mejor hablemos de yo como individuo. No hay problema social, soy yo
Lo de siempre de la secta elitista
0
K
20
#18
Autarca
#11
Deberíamos quejarnos todos
0
K
11
#16
Kleshk
#1
Es lo que tiene que la gente vaya en masa a estas tiendas...
...y no a otras
o dejar de comprar el producto, ya veríamos si todos no compramos...como bajaría
0
K
11
#19
NPCMeneaMePersigue
#16
CUIDADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Cuando digo esto sobre las casas se dedican a perseguirme aquí constantemente, amenazas, insultos
0
K
20
#25
Kleshk
#19
Pues que vengan, me la suda
0
K
11
#17
MLeon
*
#1
Que no es asiiiiií...
Cuando baja en origen, los supermercados tienen que vender todo el stock que tienen con margen al precio que compraron. Eso puede tardar unos años. Cuando sube en origen, hay que subir el precio al instante, no vaya a ser que se vayan a la quiebra. Y nadie quiere que despidan a personas con familias por culpa nuestra, verdad?
0
K
9
#22
NPCMeneaMePersigue
#17
Cuando suben las cosas, suben todas enseguida, precios del cacao, de la gasolina pero para bajar raro
Vamos a ver que dice Bruselas al respecto, que parece que os está llamando la atencion
#1
0
K
20
#24
ur_quan_master
#1
es que lo que venden en el super no es chocolate. Es grasa vegetal con algo de cacao gracias a las normas de la UE.
0
K
12
#28
NPCMeneaMePersigue
#24
Vaya pues yo veo las redes y la gente dice lo contrario, que lo que se come en EEUU con libertad es veneno y en Europa es real food
Parece el discurso de la elite contra las normas, pero bueno dale va legalicemos el fentalilo y toda la mierda que lleva la comida yanki para envenenarnos como plan de la libertad
0
K
20
#29
ur_quan_master
*
#28
he hablado de la norma europea para el chocolate que permite la adicion de un 5%de grasas vegetales al chocolate. Lo de EEUU no lo conozco pero es posible que sea bastante más permisivo y dañino para el consumidor.
0
K
12
#31
NPCMeneaMePersigue
#29
que si que si que el tema no es que nos roben con los precios es que el 5% de las grasas vegetales
0
K
20
#21
emmett_brown
Spam:
www.meneame.net/user/NPCMeneaMePersigue/history
1
K
29
#27
Pacman
#21
y contradicciones
www.meneame.net/story/70-produccion-cacao-peligro-cambio-climatico
0
K
18
#4
placeres
Es irónico ver a los "mercados" lamentarse porque el precio del cacao está bajando. Parece que ya olvidaron que los últimos dos años fueron una distopía para la industria. Pasamos de pagar precios estables a ver noticias que anunciaban el fin del chocolate como producto cotidiano.
Teníamos que tragar con la idea de que el cacao se convertiría en un artículo de lujo, casi de colección, y ahora que el mercado intenta estabilizarse, algunos lo ven como una pérdida... Que digan ahora que…
» ver todo el comentario
1
K
22
#2
Perogrullo.
Es lo normal. Sin leer la noticia diría que si han cambiado la fórmula de todas las tabletas para que sean básicamente manteca con azúcar, baja la demanda tanto de la industria como del consumidor (porque ahora el chocolate "normal" es una mierda y es más caro) y se reduce el precio de la materia prima.
1
K
19
#10
Lord_Cromwell
#2
En el Milka lo he notado, antes estaba bueno y ahora es una basura infecta. El qué si se puede comer es el negro de Dolca (Nestlé).
0
K
20
#23
MLeon
*
#2
McVities ya lo hace con algún producto de su gama. Le han quitado todo el chocolate a una de sus barras de chocolate. Y mira que para ser considerado "barra de chocolate" solo necesitaba contener 20% de este. Pues ni eso.
www.bbc.co.uk/news/articles/c86737yg3jlo
0
K
9
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
