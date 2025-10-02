edición general
La cesta de la compra es un 36 % más cara que hace tres años, según la OCU

El precio de la cesta de la compra ha aumentado un 0,32 % en septiembre y sigue encareciéndose

11 comentarios
Torrezzno
Pero la inflación en el 2.5
2
makinavaja
#7 Es la magia de las estadísticas. Es que tiene en cuenta el carburante, la vivienda, etc... que no han subido apenas.... :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0
Torrezzno
#10 o los relojes de lujo y el alcohol. Es una cesta muy variopinta
0
EnOniO
Mientras sigamos comprando todos en esa cadena de distribución "que no hace publicidad", dándole una posición dominante en el mercado y matando el campo español mientras perdemos la poca soberanía alimentaria que nos queda seguiremos jodidos.
2
camvalf
No se si un 36%, pero ir a comprar es una autentica tortura
1
Derko_89
En los supermercados el aumento de precio de los productos frescos es una auténtica locura. Hace mucho que la mayoría de la fruta y verdura la compro en fruterías del barrio; la ternera en un carnicero Halal, y el pescado sólo cuando hay ofertas para piezas grandes y congelo lo que no consumo ese día.
1
Cantro
Yo suelo utilizar la leche de marca blanca del supermercado como índice de precios

Hace tres años costaba 59 céntimos y ahora cuesta 97
1
pablisako
Una cesta de la compra que en 2019 costaba 56 euros, ahora son 83
www.cope.es/actualidad/economia/audios/cesta-compra-2019-costaba-56-eu
1
SVSRTZ
#1 La mía no ha aumentado tanto, como mucho 15 euros.
1
Borgiano
El cobete.
1
Imag0
Poco me parece...
0

