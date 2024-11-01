·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8985
clics
Esto debería estar prohibido
5562
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5538
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5229
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
4958
clics
Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'
más votadas
463
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
470
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
611
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
569
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
625
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
13
clics
El precio del alquiler se ha disparado un 46% en solo cinco años: casi 1.300 euros al mes por un piso que en 2021 costaba 880 euros
La Comunidad de Madrid, epicentro del encarecimiento: el precio ha aumentado un 80%, con la vivienda media 874 euros más cara
|
etiquetas
:
vivienda
,
alquiler
9
2
0
K
101
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
101
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Un veranito mas a 40 grados, el invierno otro con rotura del vortice polar y esta burbuja explota
1
K
29
#3
Nastar
Cuanto se ha disparado la vida (realmente, no ipc maquillado) porque yo de aquella gastaba 150€ a la semana en el mercadona y ahora casi rozo los 300, y compro lo mismo
1
K
19
#5
OdaAl
#3
SPB, Siempre Precios Bajos
Me meo de risa con Mercadona
0
K
12
#6
Skiner
*
#3
#5
Porque siempre hacéis propaganda de ese lugar horrendo.
Se puede decir en el supermercado y hablas en genérico de todos.
0
K
7
#7
DrEvil
Entonces esto del SEO no está funcionando?
1
K
18
#8
reithor
Las mejores guillotinas, las de madriz
0
K
11
#2
angeloso
Conviene recordar que el "socialista" de la siglas PSOE está para engañar a incautos y que viva la libertad de mercado sobre los derechos.
0
K
10
#4
aPedirAlMetro
*
#2
Estoy de acuerdo, pero...
"La Comunidad de Madrid, epicentro del encarecimiento: el precio ha aumentado un 80%"
1
K
21
#9
yukatan
#2
y que las competencias de vivienda estan transferidas tambien
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me meo de risa con Mercadona
Se puede decir en el supermercado y hablas en genérico de todos.
"La Comunidad de Madrid, epicentro del encarecimiento: el precio ha aumentado un 80%"