El precio del alquiler se ha disparado un 46% en solo cinco años: casi 1.300 euros al mes por un piso que en 2021 costaba 880 euros

La Comunidad de Madrid, epicentro del encarecimiento: el precio ha aumentado un 80%, con la vivienda media 874 euros más cara

NPCMeneaMePersigue
Un veranito mas a 40 grados, el invierno otro con rotura del vortice polar y esta burbuja explota
Nastar
Cuanto se ha disparado la vida (realmente, no ipc maquillado) porque yo de aquella gastaba 150€ a la semana en el mercadona y ahora casi rozo los 300, y compro lo mismo
OdaAl
#3 SPB, Siempre Precios Bajos
Me meo de risa con Mercadona
Skiner
#3 #5 Porque siempre hacéis propaganda de ese lugar horrendo.
Se puede decir en el supermercado y hablas en genérico de todos.
DrEvil
Entonces esto del SEO no está funcionando?
reithor
Las mejores guillotinas, las de madriz
angeloso
Conviene recordar que el "socialista" de la siglas PSOE está para engañar a incautos y que viva la libertad de mercado sobre los derechos.
aPedirAlMetro
#2 Estoy de acuerdo, pero...
"La Comunidad de Madrid, epicentro del encarecimiento: el precio ha aumentado un 80%"
yukatan
#2 y que las competencias de vivienda estan transferidas tambien
