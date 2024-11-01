edición general
7 meneos
21 clics
El precio del alquiler en Catalunya bate un nuevo récord pese a la regulación

El precio del alquiler en Catalunya bate un nuevo récord pese a la regulación

Los arrendamientos se encarecieron en el tercer trimestre de 2025 un 2,5% en el conjunto de Catalunya, donde el precio medio superó los 870 euros al mes, mientras en Barcelona el importe medio alcanza los 1.153 euros, un 1,5% más.

| etiquetas: precio , alquiler , catalunya , récord
6 1 0 K 64 actualidad
17 comentarios
6 1 0 K 64 actualidad
Supercinexin #6 Supercinexin
El meme se crea solo.  media
4 K 50
manuelpepito #3 manuelpepito
La única manera de parar esto es hacer que alquilar no sea un negocio.
2 K 20
SolidGeorg #1 SolidGeorg
Construir es de fachas.
2 K 19
platypu #4 platypu
Poned el meme del boton rojo pofavo
0 K 16
#7 meneametemp
Los que comentáis siempre que las competencias de vivienda están trasladadas a las comunidad autónomas y que por eso el actual Gobierno no puede hacer nada... estáis por aquí?

Luego que fácil es decir lo tontos que son los jóvenes por votar a la ultraderecha verdad? El PSOE no va ganar las próximas elecciones por los votantes son idiotas y se tragan todos los bulos no?
1 K 15
#8 detectordefalacias
#7 Los jóvenes que hagan lo que quieran, obtendrán lo que voten... ¿Qué quieren solucionarlo votando a la ultraderecha? adelante pues...
Es como el que ve que se dirige con un coche contra el muro y su solución es acelerar a tope a ver si lo atraviesa...

Hay lecciones que no se aprenden hasta que no se recibe la hostia... solo que ojalá la hostia no la tuviera que asumir también el resto...
3 K 32
powernergia #9 powernergia
#7 Claro, esa ultraderecha que defiende al sector inmobiliario y ayer siempre está en contra de cualquier restricción al turismo y de regular el mercado son los que van a solucionar el problema.

Ya desde Jesús Gil.
0 K 11
#17 meneametemp *
#9 #7 Lo que está claro al 100% es que la izquierda no tiene la solución para el problema de vivienda en España, leyes muy bonitas, muchas reacciones en Twitter pero al final, no ayudan en NADA.

Y obviamente la derecha no va a solucionar el problema, pero al menos podré quejarme sin tener que aguantar las piruetas argumentativas que se escuchan por aquí para defender la" gestión" del gobierno en este tema...

Que no hace falta construir más, que hay vivienda vacía en España.

Que la…   » ver todo el comentario
0 K 7
Asimismov #2 Asimismov
En Barcelona algo más que el IPC, eso es asumible.
0 K 12
cosmonauta #14 cosmonauta *
#2 #12 2,5% trimestral
0 K 17
Asimismov #15 Asimismov *
#14 2,5 % en Cataluña y 1,5 % trimestral en Barcelona, que es donde aplica la zona tensionada.
0 K 12
#12 covacho
A mi que a vivienda haya subido un 1.5% en Barcelona solo me dice que ha subido por debajo del IPC. Es cierto que no ha bajado, pero ya no es la principal causa de la inflación.
0 K 10
#13 zappbranigam
#12 y ha bajado la oferta un 20%.

Fantástico.
0 K 7
#5 Mesopotámico
Esos precios son incompatibles con la vida
0 K 9
#16 Borgiano
Pues ya me extraña, teniendo en cuenta que en Barcelona disfrutan desde hace muchos años del triple combo progresista en Hay-untamiento/Generalitat/Gobierno Central.
0 K 8
#11 Nastar
Por cierto, el articulo dice que subr un 2 con algo, en linea con el nuevo indice

Solo que ahora el casero con 2 dedos de frente subira ese indice cada año porque a los 5 años no podra renegociar precio, solo el indice, asi que cada 5 años a una media del indice del 2.3 sera una subida de un 12 respecto precio original
0 K 7
#10 Nastar
Pero a ver, funciona o no funciona oa regulacion? Como es que un dia dicen que si y al otro lo contrario?
0 K 7

menéame