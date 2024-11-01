El precio del alquiler en Catalunya bate un nuevo récord pese a la regulación

Los arrendamientos se encarecieron en el tercer trimestre de 2025 un 2,5% en el conjunto de Catalunya, donde el precio medio superó los 870 euros al mes, mientras en Barcelona el importe medio alcanza los 1.153 euros, un 1,5% más.
Luego que fácil es decir lo tontos que son los jóvenes por votar a la ultraderecha verdad? El PSOE no va ganar las próximas elecciones por los votantes son idiotas y se tragan todos los bulos no?
Es como el que ve que se dirige con un coche contra el muro y su solución es acelerar a tope a ver si lo atraviesa...
Hay lecciones que no se aprenden hasta que no se recibe la hostia... solo que ojalá la hostia no la tuviera que asumir también el resto...
Ya desde Jesús Gil.
Y obviamente la derecha no va a solucionar el problema, pero al menos podré quejarme sin tener que aguantar las piruetas argumentativas que se escuchan por aquí para defender la" gestión" del gobierno en este tema...
Que no hace falta construir más, que hay vivienda vacía en España.
Que la… » ver todo el comentario
Fantástico.
Solo que ahora el casero con 2 dedos de frente subira ese indice cada año porque a los 5 años no podra renegociar precio, solo el indice, asi que cada 5 años a una media del indice del 2.3 sera una subida de un 12 respecto precio original