PP y Vox votan cambiar el nombre de Valencia por Valencia/Valéncia

El Ayuntamiento eleva ahora el cambio de topónimo a la Generalitat Valenciana, que debe ratificar la decisión

8 comentarios
jm22381 #2 jm22381
La artista anteriormente conocida como Comunidad Valenciana {0x1f485}
2 K 44
Desideratum #7 Desideratum
Las cosas importantes lo primero. :troll: :troll:
1 K 29
#5 NoMeVeas
Cosas que importan muy mucho a los Valencianos, no cabe duda.
Mayoría absoluta siguiente elecciones, no tengo pruebas ni tampoco dudas.
2 K 25
#4 levante *
Y después Valencio/Valencie.
0 K 11
pip #3 pip *
Valencia/València :-( qué necesidad... :palm:
0 K 10
YeahYa #6 YeahYa
#3 Ese acento cerrado duele tanto a la vista...
0 K 19
pip #8 pip
#6 ah espera que no me estoy enterando, ¿quieren cambiar "València" por "Valéncia"? Dios :palm: Pensaba que querían cambiar Valéncia por Valencia/València.
0 K 10
#1 beltraneja
Del mamotreto ese de edificio que van a hacer en el puerto han dicho algo? Ese que va a solucionar el problema de la vivienda y hacer que el precio en la zona baje.
0 K 6

