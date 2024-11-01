·
PP y Vox votan cambiar el nombre de Valencia por Valencia/Valéncia
El Ayuntamiento eleva ahora el cambio de topónimo a la Generalitat Valenciana, que debe ratificar la decisión
valencia
,
pp
,
vox
#2
jm22381
La artista anteriormente conocida como Comunidad Valenciana
2
K
44
#7
Desideratum
Las cosas importantes lo primero.
1
K
29
#5
NoMeVeas
Cosas que importan muy mucho a los Valencianos, no cabe duda.
Mayoría absoluta siguiente elecciones, no tengo pruebas ni tampoco dudas.
2
K
25
#4
levante
*
Y después Valencio/Valencie.
0
K
11
#3
pip
*
Valencia/València
qué necesidad...
0
K
10
#6
YeahYa
#3
Ese acento cerrado duele tanto a la vista...
0
K
19
#8
pip
#6
ah espera que no me estoy enterando, ¿quieren cambiar "València" por "Valéncia"? Dios
Pensaba que querían cambiar Valéncia por Valencia/València.
0
K
10
#1
beltraneja
Del mamotreto ese de edificio que van a hacer en el puerto han dicho algo? Ese que va a solucionar el problema de la vivienda y hacer que el precio en la zona baje.
0
K
6
Mayoría absoluta siguiente elecciones, no tengo pruebas ni tampoco dudas.