PP y Vox rechazan pedir el acta a Mazón pese a sus ausencias en las Corts: "No voy a pasar lista"

El PSPV exhibe un informe jurídico del parlamento valenciano en el que dejaba en el aire poder sancionar a diputados si no acudían a los plenos

| etiquetas: mazón , valencia , corts , pp , vox
5 comentarios
yoma #1 yoma
Pues en cualquier trabajo la ausencia reiterada es motivo de despido. Pero ya sabemos que perro no muerde perro.
sotillo #3 sotillo
#1 Parece que este perro muerde más que el amo, dicen que les costó un gobierno y ahora 230 muertos después les puede costar otro
#4 laruladelnorte
Por su parte, PP y Vox han escudado a Mazón destacando que ya asumió sus errores, dimitió y pidió perdón por sus responsabilidades como 'president'. "No conozco a ningún otro político que haya hecho esto",

Los muertos muertos están aquí la víctima es el señor Mojón. :clap:
#2 surco *
Pues ellos verán...tratándose de Mazon es mejor pedirle el acta que explicaciones de donde está cuando tendría que estar en las cortes. :roll:
