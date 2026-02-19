·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11871
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9898
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
7106
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
6492
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
3573
clics
Rufián llama a las izquierdas a hackear la ley electoral para ganar a PP y Vox
más votadas
441
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
540
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
569
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
406
Rufián llama a las izquierdas a hackear la ley electoral para ganar a PP y Vox
253
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
12
clics
PP y Vox rechazan pedir el acta a Mazón pese a sus ausencias en las Corts: "No voy a pasar lista"
El PSPV exhibe un informe jurídico del parlamento valenciano en el que dejaba en el aire poder sancionar a diputados si no acudían a los plenos
|
etiquetas
:
mazón
,
valencia
,
corts
,
pp
,
vox
13
3
0
K
133
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
133
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
yoma
Pues en cualquier trabajo la ausencia reiterada es motivo de despido. Pero ya sabemos que perro no muerde perro.
6
K
92
#3
sotillo
#1
Parece que este perro muerde más que el amo, dicen que les costó un gobierno y ahora 230 muertos después les puede costar otro
1
K
21
#4
laruladelnorte
Por su parte, PP y Vox han escudado a Mazón destacando que ya asumió sus errores, dimitió y pidió perdón por sus responsabilidades como 'president'. "No conozco a ningún otro político que haya hecho esto",
Los muertos muertos están aquí la víctima es el señor Mojón.
1
K
30
#2
surco
*
Pues ellos verán...tratándose de Mazon es mejor pedirle el acta que explicaciones de donde está cuando tendría que estar en las cortes.
1
K
21
#5
nereira
www.meneame.net/m/valencia/pp-vox-frenan-les-corts-iniciativa-compromi
0
K
19
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los muertos muertos están aquí la víctima es el señor Mojón.