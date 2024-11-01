PP y Vox pactan un Gobierno en Extremadura tras cuatro meses de parálisis

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura pone fin a cuatro meses de bloqueo y parálisis, y a uno de los capítulos políticos más convulsos en la historia parlamentaria de Extremadura. Vox asumirá una vicepresidencia con competencias en servicios sociales, familia y desregulación (una nueva cartera que anuncia una de las líneas maestras del pacto). Además recibirá la Consejería de Agricultura y Ganadería. Pasadas las 20:15 de este jueves, la propia María Guardiola, presidenta en funciones, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández,