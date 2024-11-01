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PP y Vox pactan un Gobierno en Extremadura tras cuatro meses de parálisis

PP y Vox pactan un Gobierno en Extremadura tras cuatro meses de parálisis

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura pone fin a cuatro meses de bloqueo y parálisis, y a uno de los capítulos políticos más convulsos en la historia parlamentaria de Extremadura. Vox asumirá una vicepresidencia con competencias en servicios sociales, familia y desregulación (una nueva cartera que anuncia una de las líneas maestras del pacto). Además recibirá la Consejería de Agricultura y Ganadería. Pasadas las 20:15 de este jueves, la propia María Guardiola, presidenta en funciones, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández,

| etiquetas: pp , vox , extremadura
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4 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Extrema y dura. Cada vez más.
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SMaSeR #2 SMaSeR
#1 Van a por todas!, en esta legislatura bajan del millón de habitantes en Extremadura si o si xD
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Dene #3 Dene
alguien lo dudaba? lo demas solo ha sido teatro y pelea de ratas repartiendose el trozo de queso
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mikelx #4 mikelx
Ya han hecho el papelón y, para sorpresa, de nadie gobiernan juntos. Deben de echar de menos a Ciudadanos y el trifachito.
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menéame