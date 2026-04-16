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PP y Vox cierran un acuerdo para investir a María Guardiola presidenta de Extremadura

El Partido Popular y Vox han cerrado este jueves un acuerdo para desbloquear la gobernabilidad de Extremadura, tras casi cuatro meses de negociación

| etiquetas: pp , vox , acuerdo , extremadura
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 Albarkas
A ver si se ponen de una puta vez a trabajar éste montón de vagos.
Eso es absentismo laboral también. Pero de eso la patronal no dirá nada.
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Destrozo #8 Destrozo
#4 en este caso su patronal somos los ciudadanos. Y no, no dicen nada
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#9 mariopg
#4 lo han hecho orquestao para no trabajar
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#5 Sacapuntas
61 puntos... Les va a costar unirlos.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Le tienes que sacar punta a todo. xD
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humono #3 humono
Ea, ya se terminó el teatrillo, si al final son pareja.., no esperaba otra cosa después del "porque nos da la gana".
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Supercinexin #10 Supercinexin
La función natural de Vox es facilitar gobiernos del PePé a cambio de mamandurrias, de la misma manera que su único futuro es disolverse y reintegrarse en el PePé otra vez, facilitando directamente mayorías de derechas que expulsen a toda la izquierda de las instituciones.

Ese partido ya está amortizado como Ciudadanos y lo veremos menguar y convertirse en residual.
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#2 guillersk
Yupiiii :-)
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SuperMichiron #12 SuperMichiron
Es que hace 15 días que terminó la temporada de caza, ya toca trabajar de verdad.
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#1 z1018
Lectura personal: el efecto Perro Sanxe les preocupa y una repetición electoral puede que les perjudique
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gamberro #7 gamberro
En la rueda de prensa creo q Guardiola no se ha sentado pq creo que anda bastante escocida... De negarse en su primera elección a arrodillarse en esta...
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curaca #11 curaca
#7 Le habrá pedido consejo a Pedro Sánchez, que de escoceduras debe saber un rato.
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menéame