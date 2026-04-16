PP y Vox cierran un acuerdo para investir a María Guardiola presidenta de Extremadura

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#4
Albarkas
A ver si se ponen de una puta vez a trabajar éste montón de vagos.
Eso es absentismo laboral también. Pero de eso la patronal no dirá nada.
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#8
Destrozo
#4
en este caso su patronal somos los ciudadanos. Y no, no dicen nada
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#9
mariopg
#4
lo han hecho orquestao para no trabajar
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#5
Sacapuntas
61 puntos... Les va a costar unirlos.
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#6
MiguelDeUnamano
#5
Le tienes que sacar punta a todo.
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#3
humono
Ea, ya se terminó el teatrillo, si al final son pareja.., no esperaba otra cosa después del "porque nos da la gana".
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#10
Supercinexin
La función natural de Vox es facilitar gobiernos del PePé a cambio de mamandurrias, de la misma manera que su único futuro es disolverse y reintegrarse en el PePé otra vez, facilitando directamente mayorías de derechas que expulsen a toda la izquierda de las instituciones.
Ese partido ya está amortizado como Ciudadanos y lo veremos menguar y convertirse en residual.
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#2
guillersk
Yupiiii
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#12
SuperMichiron
Es que hace 15 días que terminó la temporada de caza, ya toca trabajar de verdad.
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#1
z1018
Lectura personal: el efecto Perro Sanxe les preocupa y una repetición electoral puede que les perjudique
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#7
gamberro
En la rueda de prensa creo q Guardiola no se ha sentado pq creo que anda bastante escocida... De negarse en su primera elección a arrodillarse en esta...
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7
#11
curaca
#7
Le habrá pedido consejo a Pedro Sánchez, que de escoceduras debe saber un rato.
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comentarios)
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Eso es absentismo laboral también. Pero de eso la patronal no dirá nada.
Ese partido ya está amortizado como Ciudadanos y lo veremos menguar y convertirse en residual.