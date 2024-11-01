El PP, Vox y Junts vuelven a rechazar en el Congreso una ley para reducir la jornada laboral

El PP, Vox y Junts, que suman mayoría en el Pleno del Congreso, han vuelto a rechazar este martes la tramitación de una iniciativa legislativa para reducir la jornada laboral, esta vez una ley del BNG, para rebajarla a 35 horas semanales, más reducida aún que las 37,5 horas que propuso la vicepresidenta Yolanda Díaz y que fue derrotada hace poco más de un mes por los mismos tres partidos. En el debate parlamentario, el diputado del BNG Néstor Rego ha instado a los grupos a apoyar la admisión de la proposición de ley, que ha presentado como una
Cuanto más ganemos con el trabajo más nos podrán quitar individualmente y como país.
Banderitas de colores para unirnos bajo ellas y tener ENEMIGOS a los q odiar pq no son de tu grupo.
Cualquiera puede ser tu enemigo menos quien te jode todos los dias y quien es beneficiado por parar leyes como esta, pq estos, sus lacayos, votan en contra...
Enhorabuena a los borregos subnormales: vais a trabajar mas todos los años pero, ya sabeis, eso tendra a los rojos enfadados. Bailando los teneis!
Payasos....
No resulta muy coherente.