El PP, Vox y Junts vuelven a rechazar en el Congreso una ley para reducir la jornada laboral

El PP, Vox y Junts, que suman mayoría en el Pleno del Congreso, han vuelto a rechazar este martes la tramitación de una iniciativa legislativa para reducir la jornada laboral, esta vez una ley del BNG, para rebajarla a 35 horas semanales, más reducida aún que las 37,5 horas que propuso la vicepresidenta Yolanda Díaz y que fue derrotada hace poco más de un mes por los mismos tres partidos. En el debate parlamentario, el diputado del BNG Néstor Rego ha instado a los grupos a apoyar la admisión de la proposición de ley, que ha presentado como una

Graffin #1 Graffin
Miserables, ellos y sus votantes
3 K 46
#6 Tensk
#1 ¿Se podrá decir lo mismo de aquellos que legislan diferente por cuestión de sexo?
1 K 10
#7 Marisadoro
España necesita más políticos como Alberto Casero.
0 K 16
OCLuis #3 OCLuis *
Como ellos no dan golpe quieren que les tapemos deslomándonos nosotros todos los días.

YMCESMM.

Cuanto más ganemos con el trabajo más nos podrán quitar individualmente y como país.
0 K 14
sat #2 sat
Siempre del lado contrario de la gente. Saben que aun así, habrá muchos borregos que les voten aunque con ello pierdan derechos, con tal de que los zurdos no saquen adelante nada.
0 K 12
ostiayajoder #5 ostiayajoder *
Siempre mirando por el pueblo y lo q este necesita:

Banderitas de colores para unirnos bajo ellas y tener ENEMIGOS a los q odiar pq no son de tu grupo.

Cualquiera puede ser tu enemigo menos quien te jode todos los dias y quien es beneficiado por parar leyes como esta, pq estos, sus lacayos, votan en contra...

Enhorabuena a los borregos subnormales: vais a trabajar mas todos los años pero, ya sabeis, eso tendra a los rojos enfadados. Bailando los teneis!

Payasos....
0 K 8
aupaatu #8 aupaatu
Y Junts incompresiblemente también se opone a la subida de cotización a los autónomos.
No resulta muy coherente.
0 K 8
Andreham #4 Andreham
Pues nada, tendré que actualizar cuando hable con alcama sandillo y demás gente y en vez de decirles si están en sus 2.5 horas extra a la semana, si están en sus 5 horas extra.
0 K 6

