PP, Vox y Junts condenan a los vulnerables: 70.000 familias en riesgo de desahucio y un millón de personas en pobreza energética

Jóvenes y pensionistas se unen para luchar contra el ataque de la ultraderecha a las personas más vulnerables Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya han vuelto a unir fuerzas contra las personas más vulnerables. La alianza ultranacionalista, españolismo y catalanismo unidos, han puesto la soga en el cuello de 70.000 familias que, tras decaer el escudo social, podrán ser desahuciadas sin alternativa habitacional. Tampoco han tenido suerte aquellos que cada mes tienen que elegir entre alimentarse y comer caliente o poner la calefacción,