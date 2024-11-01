PP, Vox y Junts condenan a los vulnerables: 70.000 familias en riesgo de desahucio y un millón de personas en pobreza energética

Jóvenes y pensionistas se unen para luchar contra el ataque de la ultraderecha a las personas más vulnerables Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya han vuelto a unir fuerzas contra las personas más vulnerables. La alianza ultranacionalista, españolismo y catalanismo unidos, han puesto la soga en el cuello de 70.000 familias que, tras decaer el escudo social, podrán ser desahuciadas sin alternativa habitacional. Tampoco han tenido suerte aquellos que cada mes tienen que elegir entre alimentarse y comer caliente o poner la calefacción,
| etiquetas: 70.000 familias , riesgo , desahucio , pp , vox , junts , los condenan
Dejaros de mierdas de partidos politicos, "Los votantes PP, Vox y Junts condenan a los vulnerables..."
Tu vecino, que voto uno de esos partidos, te esta jodiendo la vida. Empecemos a dejar clarito las cosas, que para que esos partidos tengan algo de presencia y fuerza, han sido votados por PERSONAS.
Dejación de funciones se llama.
O encasquetarle el muerto a otro, eso es lo que hace el gobierno.
No se que tendrá que ver esos partidos o sus votantes con que el gobierno haga dejación de sus funciones.
Quién condena a los vulnerables es el gobierno no dándoles una solución habitacional,