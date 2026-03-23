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El PP se querella contra Tezanos "por los indicios que existen de posible delito electoral"

El PP se querella contra Tezanos "por los indicios que existen de posible delito electoral"

El PP va a presentar una querella contra el director del CIS, José Félix Tezanos, por un posible delito electoral. Lo ha anunciado la vicesecretaria, Cuca Gamarra, que ha señalado que "no puede haber tantos errores y cuando no se corrigen la única voluntad que se tiene es manipular y modificar intencionadamente los datos de los sondeos".

| etiquetas: cis , tezanos , pp , corrupción , elecciones , sondeos electorales
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32 comentarios
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Comentarios destacados:          
josde #1 josde
Pues en las ultimas elecciones de CYL fue el único que casi acertó.
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themarquesito #5 themarquesito
#1 Como cada vez que hay elecciones, que quien más se acerca al resultado final siempre es el CIS de Tezanos
11 K 156
pedrario #18 pedrario
#5 No, el CIS está normalmente entre las peores >electomania.es/pollcheck-actualizado-sociometrica-y-40db-destronan-a-g

Y siempre peca de lo mismo, sobrerrepresenta a la izquierda e infravalora a la derecha, sistemático.
1 K 20
#28 Onaj
#18 Mirando las que pone electomania arroba en la tabla vemos algunas como las que usan en El Español y que fallan más que una escopeta de feria.

Me parece muy rara esa clasificación, la verdad.
0 K 13
pedrario #32 pedrario
#28 Tienes todo el histórico de encuestas en la web, míralo y si ves que han manipulado un dato, señálalo.

Por ejemplo en la de Aragón aparece Sociométrica como la más acertada, el CIS la tercera, desde abajo >electomania.es/8f-ranking-de-aciertos-y-errores-de-las-encuestadoras/
0 K 10
#6 trasparente
#3 goto #1
0 K 8
Thornton #7 Thornton *
Las previsoines del CIS para CYL:

PP: 28-38 procuradores
PSOE: 26-35 procuradores
Vox: 11-19 procuradores
UPL: 2-4 procuradores
XAV: 1 procurador
SY: 1 procurador
IU-Movimiento SUMAR-VQ: 0-4 procuradores
Podemos-AV: 0 procuradores

Los resultados:

PP: 33 procuradores (35,47%)
PSOE: 30 procuradores (30,74%)
Vox: 14 procuradores (18,92%)
UPL: 3 procuradores (4,35%)
XAV: 1 procurador (0,91%)
SY: 1 procurador (0,70%)

¡Que mentirosos! :troll:

#1 #3 #4 #2 #6
8 K 117
Mesto #11 Mesto
#7 Si, y Pedro Sánchez va a ganar las elecciones por 5 puntos de diferencia sobre el Pp.
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josde #13 josde
#11 Seguramente, por mas, el Pp esta hundido y solo sale adelante por su bajada de pantalones y bragas con Vox
2 K 37
Eibi6 #29 Eibi6
#11 no es ninguna locura teniendo en cuenta que los de a la izquierda del PSOE tienen cero credibilidad, y que el voto de las derechas va estar muy dividido entre PP y Box. Otra cosa es que pueda gobernar, pero que quede primero en las elecciones no sería nada raro
0 K 9
elGude #12 elGude
#7 ¿tenemos otras previsiones para ver quien se ha acercado más?
0 K 11
#22 trasparente
#12 Chatgpt es tu amigo:
Las encuestas que más acertaron
Según los análisis postelectorales más recientes:
Sigma Dos → la más precisa
Error medio aprox.: 0,8 puntos
GAD3 → segunda más precisa
Error medio aprox.: 1,1 puntos
{0x1f449} Ambas fueron las que mejor ajustaron voto y escaños, especialmente en el bloque de derechas. �
El País
{0x1f4ca} Otras que también funcionaron bien
CIS
Acertó bastante en escaños (error ~0,7 por partido)
Pero falló más en porcentaje de voto, con sesgo hacia la izquierda
0 K 8
tul #24 tul
#22 chatgpt no es tu amigo y se inventa cosas, hay que verificar lo que te dice la ia, no usar la ia inventmaster para verificar.
2 K 30
elGude #25 elGude
#22 coño si el error Tezanos es de los escaños es 0,7 y el de sigma dos es de 0.8, ni tan mal. Sesgos los hay en todas partes, pero aun así ni tan mal.
0 K 11
#30 Onaj
#22 No han sido las que más han acertado, pero es que en la noticia amenazan con denunciarle.
0 K 13
josde #17 josde
#7 Con eso datos el que mas se acerco desde luego algunos daban hasta 42 al PP y 20 a Vox
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DocendoDiscimus #16 DocendoDiscimus
#1 Pues por eso se querellan, imagino...
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josde #19 josde
#16 Por que no los dio a su gusto.:-D
0 K 20
#23 Eukherio *
#1 Es que justo se han cabreado ahora que está bastante fino y sus encuestadores de confianza fallan. Cuando no daba una no había querella.
2 K 35
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Y eso que es de los que más se acerca...

Pero bueno, si consiguen que siga pa'lante, será unas risas ver cuando del otro lado empiecen a imputar directores de periódicos por lo mismo, ya que si alguien que se acerca más, está manipulando, alguien que se acerca menos...
4 K 68
#10 candonga1
Delito electoral probado y no penalizado fue lo que hizo la policía del PP y El Mundo inventándose cuentas falsas de Mas y Trías pocas horas antes de las elecciones.
1 K 39
sotillo #2 sotillo
Venga que rinda lo que se invierte en la “Formación de jueces para el pp”
2 K 39
pedrario #9 pedrario
El CIS está clarísimamente manipulado, en 43 de 44 elecciones sobrerrepresenta a la izquierda e infrarrepresenta a la derecha, es sistemático.

No es que hierre en sus estimaciones con unos y con otros, el sesgo es perfectamente claro y palpable.

Debería ser delito ciertamente, malversación de fondos como poco, pero dudo que lo sea.
1 K 29
eldet #27 eldet *
#9 no tiene por que serlo. Que la gente Que vota al PPVOX mienta mas también arroja los mismos resultados.

O que los que votan a otros partidos sean menos sectarios y el dia de las elecciones decidan no votar
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reithor #8 reithor
Basta recordar que se personaron como perjudicados en la trama Gurtel.
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angelitoMagno #21 angelitoMagno *
Ojalá esto salga adelante, y la defensa de Tezanos llame a declarar al resto de encuestadoras electorales privadas para contrastar la metodología de cada uno. Lo mismo nos íbamos a reír bastante xD xD
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Dene #14 Dene
Esto te lo pilla cualquier desPeinado del juzgado y te lo afina bien afinado
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#26 egon_
Hoy toca meterse con el CIS.

Ya han pasado el pago en cuencos de arroz a los de siempre por lo que puedo leer en la noticia.
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Mesto #3 Mesto
Lo del CIS de Tezanos es una absoluta vergüenza. Miles de millones gastados para pura publicidad del gobierno.
6 K -4
oceanon3d #15 oceanon3d *
#3 Lo del CIS de Tezanos es intención de voto directo sin cocina alguna. Es una encuesta pública hasta la última coma y auditada. Lo han aclarado muchas veces ya.

Todas las privadas utilizan sus datos, por se los más extensos, como apoyó para sus propias encuestas y cocina privadas.

Ahora ya lo sabes ... y es bueno tener un poco de idea de que se habla.

Esta mierda del PP solo es más de lo mismo; propaganda.
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Supercinexin #20 Supercinexin
#15 Les han pasado a sus Minions que hay que criticar al CIS y a Tezanos y ahí están. La mayoría de ellos no sabían ni qué cojones era el CIS antes de que les pasaran las órdenes en sus forillos de internet.

No les pidas más,.porque no tienen nada dentro del cráneo.
2 K 42

menéame