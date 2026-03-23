El PP se querella contra Tezanos "por los indicios que existen de posible delito electoral"

El PP va a presentar una querella contra el director del CIS, José Félix Tezanos, por un posible delito electoral. Lo ha anunciado la vicesecretaria, Cuca Gamarra, que ha señalado que "no puede haber tantos errores y cuando no se corrigen la única voluntad que se tiene es manipular y modificar intencionadamente los datos de los sondeos".
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Y siempre peca de lo mismo, sobrerrepresenta a la izquierda e infravalora a la derecha, sistemático.
Me parece muy rara esa clasificación, la verdad.
Por ejemplo en la de Aragón aparece Sociométrica como la más acertada, el CIS la tercera, desde abajo >electomania.es/8f-ranking-de-aciertos-y-errores-de-las-encuestadoras/
PP: 28-38 procuradores
PSOE: 26-35 procuradores
Vox: 11-19 procuradores
UPL: 2-4 procuradores
XAV: 1 procurador
SY: 1 procurador
IU-Movimiento SUMAR-VQ: 0-4 procuradores
Podemos-AV: 0 procuradores
Los resultados:
PP: 33 procuradores (35,47%)
PSOE: 30 procuradores (30,74%)
Vox: 14 procuradores (18,92%)
UPL: 3 procuradores (4,35%)
XAV: 1 procurador (0,91%)
SY: 1 procurador (0,70%)
¡Que mentirosos!
#1 #3 #4 #2 #6
Las encuestas que más acertaron
Según los análisis postelectorales más recientes:
Sigma Dos → la más precisa
Error medio aprox.: 0,8 puntos
GAD3 → segunda más precisa
Error medio aprox.: 1,1 puntos
Ambas fueron las que mejor ajustaron voto y escaños, especialmente en el bloque de derechas. �
El País
Otras que también funcionaron bien
CIS
Acertó bastante en escaños (error ~0,7 por partido)
Pero falló más en porcentaje de voto, con sesgo hacia la izquierda
Pero bueno, si consiguen que siga pa'lante, será unas risas ver cuando del otro lado empiecen a imputar directores de periódicos por lo mismo, ya que si alguien que se acerca más, está manipulando, alguien que se acerca menos...
No es que hierre en sus estimaciones con unos y con otros, el sesgo es perfectamente claro y palpable.
Debería ser delito ciertamente, malversación de fondos como poco, pero dudo que lo sea.
O que los que votan a otros partidos sean menos sectarios y el dia de las elecciones decidan no votar
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Ya han pasado el pago en cuencos de arroz a los de siempre por lo que puedo leer en la noticia.
Todas las privadas utilizan sus datos, por se los más extensos, como apoyó para sus propias encuestas y cocina privadas.
Ahora ya lo sabes ... y es bueno tener un poco de idea de que se habla.
Esta mierda del PP solo es más de lo mismo; propaganda.
No les pidas más,.porque no tienen nada dentro del cráneo.