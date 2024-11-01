El PP lleva la regularización de inmigrantes a la Eurocámara y deriva en un disparate ultra: “Quieren esclavos para limpiar culos de ancianos”

El Partido Popular ha conseguido llevar al Parlamento Europeo el debate sobre el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes que planteó el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero el movimiento ha devenido en una consecución de proclamas de la ultraderecha que han llenado los turnos de palabras convirtiendo el hemiciclo en Estrasburgo en un aquelarre contra la legalización de miles de personas.