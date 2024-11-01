edición general
El PP lleva la regularización de inmigrantes a la Eurocámara y deriva en un disparate ultra: “Quieren esclavos para limpiar culos de ancianos”

El Partido Popular ha conseguido llevar al Parlamento Europeo el debate sobre el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes que planteó el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero el movimiento ha devenido en una consecución de proclamas de la ultraderecha que han llenado los turnos de palabras convirtiendo el hemiciclo en Estrasburgo en un aquelarre contra la legalización de miles de personas.

#2 concentrado
Vamos, que quienes tienen esclavas como sirvientas en sus casoplones, trabajadores en sus campos durmiendo bajos los plásticos, o poniendo ladrillos con horarios infinitos en sus constructoras votan al Perro Sanxe. A ver si lo que les jode es que tengan papeles y tengan que empezar a pagarles derechos laborales.
2 K 35
Gry #3 Gry
"cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la UE"

¿Que consecuencias? El permiso de residencia y trabajo en España solo da permiso para residir y trabajar en España, no en el resto de la UE.
0 K 18
Connect #6 Connect
Se ha hecho la picha-un-lío como es habitual en este señor. Si se regularizan ya no se les puede esclavizar. Es cuando no tienen derechos que caen en el esclavismo
0 K 13
vicus. #5 vicus.
Mejor tenerlos en precario por dos pesetas..
0 K 12
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Acto fallido.
0 K 10
#4 daniMate
Hacer a la gente un trabajador con derechos ¿Es convertirlo en esclavo?
Entonces libertad es tenerlo en un invernadero durmiendo entre pulgas y prohibirles salir por miedo a la policía?

Mi no comprender.

Le preguntaré a Chat GPT
0 K 10

