edición general
38 meneos
61 clics
El PP justifica el acoso a Sarah Santaolalla porque llamó “pijos” a Hakuna

El PP justifica el acoso a Sarah Santaolalla porque llamó “pijos” a Hakuna

En Génova justifican el acoso porque en un debate en televisión se refirió al grupo Hakuna – banda de cabecera de Isabel Díaz Ayuso – como “pijos” y “ultras”, lo que para los conservadores, según fuentes consultadas por este periódico, supone una grave afrenta. “Es esa persona que insultó sistemáticamente a un grupo musical por su falta de talento y que se gana la vida atacando, criticando e insultando a nuestros dirigentes”, esgrime el principal partido de la oposición.

| etiquetas: pp , justificación , acoso , sarah santaolalla , hakuna
32 6 6 K 172 actualidad
24 comentarios
32 6 6 K 172 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 unocualquierax
"... insultó sistemáticamente a un grupo musical por su falta de talento...".
Curioso, en ese comunicado los del PP asumen la falta de talento de esos "musicos".
7 K 93
#4 NoMeVeas
Ah bueno. Pues nada, a mi me han llamado perroflauta, ergo, les voy a quemar la sede.
6 K 82
KLKManin #11 KLKManin
Sara Santaolalla paladín de la izquierda. Luego se quejarán de que caen mal.
3 K 33
Islamotransfeministe #9 Islamotransfeministe
Podemos esta en la mierda más absoluta. La sangre fresca en ese partido, el nuevo mártir es una choni que va de analista con una chuñetaudd tuits y recortes como la verdad absoluta
3 K 32
XtrMnIO #16 XtrMnIO *
Pijos de mierda... Escoria humana... Cipayos traidores...
1 K 30
Dene #14 Dene
Buen sentido del equilibrio tiene el PP... tu me insultas, yo te mato
1 K 28
MiguelDeUnamano #24 MiguelDeUnamano
#14 Hay mucho hijo de puta que lo encuentra justificado.
0 K 16
Islamotransfeministe #7 Islamotransfeministe *
Estos son chorradas que utilizan para desviar la atención de ciertas cosas.
Han pintado el monumento a las 13 rosas sin tocar la bandera republicana y sin pintar el monumento.
La persona a la que han criticado en la pintada es Sarah santaolalla..... Una choni a la que a cualquier persona de izquierdas, digo de izquierdas, no de esa cosa degenerada que hacen en podemos, cualquier persona de izquierdas la repudiaria.
Es como decir sarah estas a la altura de las 13 rosas y por eso te odiamos xD xD xD xD
Mientras: no#, no retuits, no información, no critica sobre irán
2 K 24
Mltfrtk #19 Mltfrtk
Solamente un psicópata subnormal puede intentar justificar el acoso a esta mujer y blanquear las amenazas y los insultos en las redes sociales.
1 K 22
M.Rajoy. #18 M.Rajoy.
No se podía saber.  media
1 K 18
PaulDurden #17 PaulDurden
Pero me cago en la leche! Pero qué asco de gente, por favor....
Putos pieles finas de mierda.
0 K 11
Sawyer76 #13 Sawyer76
#12 Si, he comentado para decir que es irrelevante, ¿necesitas un croquis?
0 K 9
QRK #5 QRK
Es verdad. Busca imágenes de conciertos de esta aberración musical y sólo que ves ultrapijos.
0 K 7
Sawyer76 #6 Sawyer76
Acoso irrelevante a tertuliana basura irrelevante.
8 K 6
Bhuvaya #12 Bhuvaya
#6 tan irrelevante que aquí estás comentando xD xD xD
0 K 6
Dene #15 Dene
#6 una amenaza de muerte no es irrelevante
2 K 47
#21 wictor69
#6 el acoso nunca es irrelevante y la auténtica basura es intentar justificarlo
1 K 23
#22 PeloPene
Irrelevante la poligonera. Si te dedicas a insultar debido a tu limitado intelecto, no esperes otra cosa de los insultados
1 K -3
#1 Sacapuntas
No se puede ir a por peces sin mojarse el culo. No se puede ser tertuliana sin que te acosen los opositores. Irrelevante.
12 K -59
#3 diablos_maiq
#1 pero puedes hacer comentarios sin que te amenacen de muerte :palm:
3 K 47
#8 Sacapuntas
#3 No sé, no sé. Menéame es lo más civilizado que he encontrado en redes sociales. Ya no estás seguro ni en LinkedIn.
0 K 11
#10 VFR
#1 sus partidarios ven bien que ella acose, de hecho son los mismos que aquí acosan
3 K -26
#20 Toponotomalasuerte
#1 tienes razón. Y no se puede acosar a gente libre ni defender el acoso sin que tengas que vigilar y darte la vuelta al salir de casa, no vaya a haber alguien a quien se le hayan hinchado los cojones de tanto fascista de mierda.
0 K 10
Mecaguen #23 Mecaguen
#1 No sabía yo que los seguidores de un grupo musical que canta a Jesucristo, al amor y a la fraternidad podían convertirse en opositores y amenazar de muerte a quien les hace una crítica.
0 K 10

menéame