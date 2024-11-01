El PP justifica el acoso a Sarah Santaolalla porque llamó “pijos” a Hakuna

En Génova justifican el acoso porque en un debate en televisión se refirió al grupo Hakuna – banda de cabecera de Isabel Díaz Ayuso – como “pijos” y “ultras”, lo que para los conservadores, según fuentes consultadas por este periódico, supone una grave afrenta. “Es esa persona que insultó sistemáticamente a un grupo musical por su falta de talento y que se gana la vida atacando, criticando e insultando a nuestros dirigentes”, esgrime el principal partido de la oposición.