El PP justifica el acoso a Sarah Santaolalla porque llamó “pijos” a Hakuna

En Génova justifican el acoso porque en un debate en televisión se refirió al grupo Hakuna – banda de cabecera de Isabel Díaz Ayuso – como “pijos” y “ultras”, lo que para los conservadores, según fuentes consultadas por este periódico, supone una grave afrenta. “Es esa persona que insultó sistemáticamente a un grupo musical por su falta de talento y que se gana la vida atacando, criticando e insultando a nuestros dirigentes”, esgrime el principal partido de la oposición.
Curioso, en ese comunicado los del PP asumen la falta de talento de esos "musicos".
Han pintado el monumento a las 13 rosas sin tocar la bandera republicana y sin pintar el monumento.
La persona a la que han criticado en la pintada es Sarah santaolalla..... Una choni a la que a cualquier persona de izquierdas, digo de izquierdas, no de esa cosa degenerada que hacen en podemos, cualquier persona de izquierdas la repudiaria.
Es como decir sarah estas a la altura de las 13 rosas y por eso te odiamos
Mientras: no#, no retuits, no información, no critica sobre irán
Putos pieles finas de mierda.