El PP difunde un vídeo asegurando que Robles dice "estoy con Trump" y Defensa lo desmiente: afirma "estoy congelada"  

Varios vídeos del diálogo entre la ministra de Defensa y el embajador de los Estados Unidos en España muestran que ella le dijo que era “friolera” y que hablaban sobre apagar la calefacción de la sala
¿De verdad esta tan podrido el PP que no haya dentro alguien con un poco de dignidad y valentía que limpie ese cubo de basura?
Respondiendo a tu pregunta, el embajador le puede haber dicho algo como "Vaya lío esto de Sánchez criticando a Trump, puede provocar un conflicto gubernamental", y esta le responde a eso.
youtu.be/90pnXY-97G8?is=RRldLhS2nH_LTP7b
Un partido que hace pucherazos electorales, que se financia ilegalmente, que difunde bulos, que cuela a acosadores en el Congreso, que ataca a España en foros internacionales... debería ser ilegalizado sin más.
Seguro que habrá gente decente dispuesta a representar a sus antiguos votantes.