El PP difunde un vídeo asegurando que Robles dice "estoy con Trump" y Defensa lo desmiente: afirma "estoy congelada"

El PP difunde un vídeo asegurando que Robles dice "estoy con Trump" y Defensa lo desmiente: afirma "estoy congelada"  

Varios vídeos del diálogo entre la ministra de Defensa y el embajador de los Estados Unidos en España muestran que ella le dijo que era “friolera” y que hablaban sobre apagar la calefacción de la sala

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Bulos, bulos, bulos y más bulos.
11 K 141
#6 Nouveau
#1 me gusta la fruta. PP style
0 K 10
tul #8 tul
#1 la organizacion de delicuentes popular sabe que sin mentiras y sin bulos jamas ganarian unas elecciones.
2 K 37
autonomator #3 autonomator
Expandiendo mierda, mediocridad, mentiria y miseria. Vaya banda de gentuza.
¿De verdad esta tan podrido el PP que no haya dentro alguien con un poco de dignidad y valentía que limpie ese cubo de basura?
2 K 37
ewok #4 ewok
¿Por qué carajo iba a decir "estoy con Trump" si está con el embajador? :-P
2 K 32
devilinside #5 devilinside
#4 Mis dieses, Sheldon
0 K 11
pedrario #15 pedrario *
#4 ¿por qué iba a decir que apaga la calefacción si está congelada?

Respondiendo a tu pregunta, el embajador le puede haber dicho algo como "Vaya lío esto de Sánchez criticando a Trump, puede provocar un conflicto gubernamental", y esta le responde a eso.
0 K 10
ewok #16 ewok
#15 Por poder...
1 K 24
gringogo #17 gringogo *
#15 También le puede haber dicho "vito quiles subnormal" o "Abascal Cipayo", puestos a inventar gilipolleces. #16. #13 Dice "voy a apagar la calefacción", a lo que (elípsis del vídeo) la contraparte le habrá respondido con un (lógico y diplomático) "¿tienes calor?" y la ministra responde con un "no, no, yo estoy congelada, lo que pasa es que a veces aquí...". No hay que ser muy avispado para entender que la supuesta contradicción que…   » ver todo el comentario
0 K 12
Meneador_Compulsivo #13 Meneador_Compulsivo
Voy a apagar la calefacción porque estoy congelada jajaja
1 K 30
#12 DenisseJoel
Si se hubiera ilegalizado el PP en cuanto nos metieron en una guerra ilegal, ahora no tendríamos que estar soportando sus continuos ataques a la democracia.
Un partido que hace pucherazos electorales, que se financia ilegalmente, que difunde bulos, que cuela a acosadores en el Congreso, que ataca a España en foros internacionales... debería ser ilegalizado sin más.
Seguro que habrá gente decente dispuesta a representar a sus antiguos votantes.
0 K 11
mariKarmo #11 mariKarmo
derecha ratas de mierda. Ni un voto tendrán en mi vida. Gentuza, basura.
0 K 10
#10 Eukherio
Ya digo que hoy se nota que la estrategia de la derecha ha cambiado radicalmente. El Sánchez es un cobarde que no deja a Trump para acabar con Irán no les ganó demasiadas simpatías entre el electorado y ahora van con Sánchez es un cobarde que en el fondo está colaborando con Trump aunque no lo reconozca.
0 K 8
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Viendo como actúan...si congelada...para allá te mando un quinto de la legión, que no había más sitio en la Cristóbal Colón
0 K 8
#9 Zamarro
#2 sabemos diferenciar entre mandar un barco o 100 si hacen falta para defensa de espacio aereo y terrestre, y apoyar un ataque ilegal?
2 K 36
domadordeboquerones #14 domadordeboquerones
La ultraderecha liándola como siempre :troll:
0 K 7

