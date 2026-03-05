El PP difunde el bulo de que Margarita Robles le dijo al embajador de EE UU “Estoy con Trump” cuando realmente comentó: “Estoy cómoda”

El Partido Popular ha difundido un vídeo este jueves en su cuenta de X en el que afirma que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo durante su reunión ayer con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, que “estaba con Trump”. En realidad dice: “Estoy cómoda, lo que pasa es que a veces aquí la gente…”. La ministra ha desmentido la afirmación del PP y ha arremetido contra el partido de Alberto Núñez Feijóo asegurando que “debería darles vergüenza el tipo de política que hacen” y que “es insolidario con España”.