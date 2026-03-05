edición general
El PP difunde el bulo de que Margarita Robles le dijo al embajador de EE UU “Estoy con Trump” cuando realmente comentó: “Estoy cómoda”

El Partido Popular ha difundido un vídeo este jueves en su cuenta de X en el que afirma que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo durante su reunión ayer con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, que “estaba con Trump”. En realidad dice: “Estoy cómoda, lo que pasa es que a veces aquí la gente…”. La ministra ha desmentido la afirmación del PP y ha arremetido contra el partido de Alberto Núñez Feijóo asegurando que “debería darles vergüenza el tipo de política que hacen” y que “es insolidario con España”.

comentarios
El PP mintiendo. Me pinchan y no sangro...
#1 No hay que olvidar que el lema del PP es: "Mentir no es ilegal"
Tiene sentido, considerando que antes en la conversación se hablaba de la calefacción.
Comoda esta, de eso estamos seguros
El PP, una vez más, difundiendo una gilipollez, una frase, fuera de todo contexto que no significa nada, aunque hubiese dicho lo que ellos querrían que dijese. Llegan a un punto de ridiculez inesperado, cada día
¿De verdad vamos a dar acceso al CNI, al ministerio del interior y exterior, y al control de RTVE a esta gente?
La organización delictiva ya se está haciendo muy cansina. Estamos en tiempos demasiado convulsos como para estás tonterías.
El partido Garganta Profunda.
