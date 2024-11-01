·
más visitadas
13681
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7070
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5482
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
3239
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
4618
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
más votadas
415
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"
414
Bruselas propone exigir fabricación europea a las industrias clave que reciban dinero público
446
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
375
Trump devuelve la bandera de España a la izquierda
692
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
Estalla la polémica por un audio en el que Margarita Robles habría dicho al embajador de EE UU: "Estoy con Trump"
La filtración coincide con la reunión de la ministra con el embajador estadounidense en plena tensión por la postura española ante la guerra en Oriente Próximo
etiquetas:
margarita robles
trump
7
2
8
K
42
actualidad
16 comentarios
7
2
8
K
42
actualidad
#4
carakola
El PPSOE siempre obediente. Nos la cuelan con postureo y espectáculo como en USA:
www.youtube.com/watch?v=mmy8hUA_TSo
2
K
50
#12
snowdenknows
#10
critico la corrupcion y las mentiras, pero en meneame solo me votan cuando critico uno de los 2 colores, por eso me pone de los nervios, la web tiene un algoritmo diseñado incluso para que sea neutral politicamente (donde los que votan noticias de diferente color politico tienen mas poder de voto), podria ser la plaza del pueblo pero se ve que no funciona o esta manipulado en muchas ocasiones
1
K
21
#13
Mangione
#12
0
K
9
#14
snowdenknows
#13
no es propio del nickname que llevas.
0
K
10
#11
Pitchford
No te puedes fiar ya ni de los videos completos con buen audio.. como para sacar conclusiones de un audio editado con mal sonido..
0
K
18
#6
Mangione
#5
Pues eso, sin contexto, y cortado. ¿Qué aporta esto?
1
K
16
#15
Ominous
Han tocado corneta en grupo de la chupi.
0
K
11
#16
Ka1900
#5
Claro...habla de apagar la calefacción y luego lo enlaza con un yo estoy con trump...todo muy creíble. Creíble en las cabezas huecas, claro está.
0
K
10
#1
snowdenknows
video
www.facebook.com/watch/?v=3048920101979517
0
K
10
#2
Mangione
#1
¿Cuándo lo dice?
Edit: ah, que has cambiado el vídeo a uno en el que cortan la frase por delante y por detrás.
Que no dudo ni por un momento que Robles no sea una lameculos (así ha hecho su carrera), pero esto informativamente, así, no vale nada.
1
K
19
#5
snowdenknows
#2
segundo 18 "no no yo estoy con trump lo que pasa es que aqui la gente" y se corta
0
K
10
#7
snowdenknows
#2
el otro video no tenia la frase ya, y en este los cortes los hace la editora de prensa del psoe, mándale un email que seguro que la tienes en contactos frecuentes
(voto negativo confirmed)
0
K
10
#8
snowdenknows
vota bulo
@sotillo
y esta el video literalmente
@admin
0
K
10
#10
Mangione
#8
Es que, como mínimo, es sensacionalista de la hostia. Y mira que a mi me ibas a tener para criticar a esa tipa a tope, pero así es mierda para idiotas.
No es propio del nickname que llevas.
0
K
9
#9
Eukherio
El otro día la estrategia era decir que Sánchez era un cobarde por no apoyar a sus socios americanos. Hoy ya ha evolucionado a decir que en el fondo está apoyando a lo americanos, aunque sea a partir de un audio en el que no sabe de qué cojones hablaban. Se ve que no caló entre la ciudadanía eso de que había que ir contra Irán.
0
K
8
#3
MarkJay
Alguien tendrá que comerle el falo a Trump, no va a ser solo Abascal y Feijóo.
0
K
8
16
