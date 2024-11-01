edición general
9 meneos
48 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Estalla la polémica por un audio en el que Margarita Robles habría dicho al embajador de EE UU: “Estoy con Trump”

Estalla la polémica por un audio en el que Margarita Robles habría dicho al embajador de EE UU: “Estoy con Trump”

La filtración coincide con la reunión de la ministra con el embajador estadounidense en plena tensión por la postura española ante la guerra en Oriente Próximo

| etiquetas: margarita robles , trump
7 2 8 K 42 actualidad
16 comentarios
7 2 8 K 42 actualidad
carakola #4 carakola
El PPSOE siempre obediente. Nos la cuelan con postureo y espectáculo como en USA: www.youtube.com/watch?v=mmy8hUA_TSo
2 K 50
snowdenknows #12 snowdenknows *
#10 critico la corrupcion y las mentiras, pero en meneame solo me votan cuando critico uno de los 2 colores, por eso me pone de los nervios, la web tiene un algoritmo diseñado incluso para que sea neutral politicamente (donde los que votan noticias de diferente color politico tienen mas poder de voto), podria ser la plaza del pueblo pero se ve que no funciona o esta manipulado en muchas ocasiones
1 K 21
snowdenknows #14 snowdenknows *
#13 no es propio del nickname que llevas.
0 K 10
#11 Pitchford
No te puedes fiar ya ni de los videos completos con buen audio.. como para sacar conclusiones de un audio editado con mal sonido..
0 K 18
Mangione #6 Mangione
#5 Pues eso, sin contexto, y cortado. ¿Qué aporta esto?
1 K 16
#15 Ominous
Han tocado corneta en grupo de la chupi.
0 K 11
Ka1900 #16 Ka1900
#5 Claro...habla de apagar la calefacción y luego lo enlaza con un yo estoy con trump...todo muy creíble. Creíble en las cabezas huecas, claro está.
0 K 10
Mangione #2 Mangione *
#1 ¿Cuándo lo dice?

Edit: ah, que has cambiado el vídeo a uno en el que cortan la frase por delante y por detrás.
Que no dudo ni por un momento que Robles no sea una lameculos (así ha hecho su carrera), pero esto informativamente, así, no vale nada.
1 K 19
snowdenknows #5 snowdenknows
#2 segundo 18 "no no yo estoy con trump lo que pasa es que aqui la gente" y se corta
0 K 10
snowdenknows #7 snowdenknows *
#2 el otro video no tenia la frase ya, y en este los cortes los hace la editora de prensa del psoe, mándale un email que seguro que la tienes en contactos frecuentes xD (voto negativo confirmed)
0 K 10
snowdenknows #8 snowdenknows
vota bulo @sotillo y esta el video literalmente @admin
0 K 10
Mangione #10 Mangione
#8 Es que, como mínimo, es sensacionalista de la hostia. Y mira que a mi me ibas a tener para criticar a esa tipa a tope, pero así es mierda para idiotas.

No es propio del nickname que llevas.
0 K 9
#9 Eukherio
El otro día la estrategia era decir que Sánchez era un cobarde por no apoyar a sus socios americanos. Hoy ya ha evolucionado a decir que en el fondo está apoyando a lo americanos, aunque sea a partir de un audio en el que no sabe de qué cojones hablaban. Se ve que no caló entre la ciudadanía eso de que había que ir contra Irán.
0 K 8
#3 MarkJay
Alguien tendrá que comerle el falo a Trump, no va a ser solo Abascal y Feijóo.
0 K 8

menéame