El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

“Hay motivos de sobra para presentar una moción de censura. Hay mil motivos. Sánchez no puede someter a nuestro país al deterioro de su presidente del gobierno, pero en el contexto en el que estamos, le echaremos democráticamente en las urnas, sin atajos”, ha afirmado este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid.
| etiquetas: pp , moción , censura , junts , gobierno
Y como no ganen las elecciones, Feijoo no sera presidente una vez mas, porque no quiere
Un clasico
Y creo que repetirá victoria.
Y banquillo.
Y sobres.
Todo en orden.
Edit: Que es de lo que se trata
En cuanto el PP controlase el ejecutivo, los presidentes autonómicos ya no podrían eludir responsabilidades, y eso les preocupa mucho más que no tener el gobierno central. Porque total, los "barones", ya tienen su puesto de poder, si Feijoo no lo tiene, no es problema de ellos.
Es mejor acusar al PSOE de no querer hacer una cuestión de confianza.