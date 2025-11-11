El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

“Hay motivos de sobra para presentar una moción de censura. Hay mil motivos. Sánchez no puede someter a nuestro país al deterioro de su presidente del gobierno, pero en el contexto en el que estamos, le echaremos democráticamente en las urnas, sin atajos”, ha afirmado este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid.