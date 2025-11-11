edición general
El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

“Hay motivos de sobra para presentar una moción de censura. Hay mil motivos. Sánchez no puede someter a nuestro país al deterioro de su presidente del gobierno, pero en el contexto en el que estamos, le echaremos democráticamente en las urnas, sin atajos”, ha afirmado este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid.

aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#3 No hechan al Perro con una mocion porque no quieren xD
Y como no ganen las elecciones, Feijoo no sera presidente una vez mas, porque no quiere xD

Un clasico
Feindesland #8 Feindesland
#4 Ya ganó las elecciones la otra vez. Y no fue p`residente porque no pudo.

Y creo que repetirá victoria.

Y banquillo.

Y sobres.

Todo en orden.
ewok #14 ewok *
#8 Ganar, ganar... En tiempos de Fraga eso no era "ganar" (de hecho, reconoció que había perdido en 2005), era solamente ser la lista más votada, o la minoría mayoritaria. Esta terminología de "ganar las elecciones" tiene dos días, como quien dice, promovida por el PP de Madrid.
Deviance #9 Deviance
#4 Joder, he pensado exactamente lo mismo, si es que son patéticos. xD
Trigonometrico #12 Trigonometrico
#4 Y si ganan las elecciones gobernará Ayuso porque Feijó así lo quiere.
ChatGPT #5 ChatGPT *
#3 pero eso es un problema futuro, mientras.. van cobrando el sueldo y el sobre.

Edit: Que es de lo que se trata
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Yo tengo la teoría de que en el PP están aterrados por la posibilidad de que gobierne Feijoo. Ahora que gobiernan en la mayoría de autonomías pueden llevar la gestión de buena parte del estado, y tienen el comodín de echarle la culpa de cualquier cosa al gobierno central.

En cuanto el PP controlase el ejecutivo, los presidentes autonómicos ya no podrían eludir responsabilidades, y eso les preocupa mucho más que no tener el gobierno central. Porque total, los "barones", ya tienen su puesto de poder, si Feijoo no lo tiene, no es problema de ellos.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Pues como le dijo Sánchez a Abascal cuando dejó la moción de censura para la vuelta de las vacaciones, pues tan grave e insostenible no será la situación de España si ahora no hay tanta prisa por cambiar al gobierno.
ChatGPT #2 ChatGPT
Igual es que no confían mucho en que la moción de censura salga adelante…
Feindesland #3 Feindesland
#2 Pues anda, qude como confíen en las urnas, van buenos...
tusitala #13 tusitala
#2 Claro, porque tendrían que proponer a un candidato, que sería Feijoo, pero no tienen apoyos para que salga elegido y la moción no saldría adelante legitimado a Pedro Sánchez. Feijoo quedaría como un candidato débil.
Es mejor acusar al PSOE de no querer hacer una cuestión de confianza.
johel #7 johel
El lema de ppox es "Que trabaje otro".
obmultimedia #1 obmultimedia
Son como el perro del Hortelano.
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
¿Entonces van a dejar de pedir su dimisión? :roll:
