La postiza irreverencia de la derecha

La postiza irreverencia de la derecha

“Prefiero a los pedófilos que a los zurdos”, decía un usuario de la red social X la pasada semana tras la publicación de los archivos del magnate Jeffrey Epstein que implicaban a varios gurús y líderes de la extrema derecha, multimillonarios y celebrities de toda ralea en el abuso de menores y otras lindezas. Si algo hay que agradecer a una gran parte de los fascistas es que por fin hayan salido del armario y ahorrarnos el trabajo para demostrar su verdadera idiosincrasia.

etiquetas: derecha , falsa irreverencia
carademalo #8 carademalo
Un artículo espantoso. Primero porque parte de el comentario de un hiperventilado en Twitter (que yo podría hacer lo mismo con otro que decía ayer por aquí que no dejar que te peguen un tiro y que te roben es de derechas ).

Y segundo, porque casi todo en la política está falseado, como esos de izquierda tan de izquierdas que van de defensores de los obreros pero son todos nenes acomodados…   » ver todo el comentario
Torrezzno #1 Torrezzno *
Todo el artículo se basa en el comentario de un twitero random?. Como está el patio. En vez de ponerse las pilas para revertir la situación parecen empeñados en irse al pozo. Pues con su pan se lo coman. A lo mejor el articulo 1.000.000 sobre nazis y batallas culturales cala en la población y dejan de votar a Vox
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
#1 No, lo que pasa es que hay que leer algo más que la entradilla. El caso es soltar la tontería para justificar los negativos de quienes se ven reflejados en el texto.
Torrezzno #5 Torrezzno *
#2 lo he leído en diagonal. Más de lo mismo (Ayuso, Trump, franco) y ninguna propuesta. Hay una falta de ideas brutal.
Sandevil #3 Sandevil
#1 vosotros sabréis a quienes admitís en vuestro club.
Cuñado #6 Cuñado
#1 ¿Y tú por qué no te pones las pilas para revertir la situación en vez de comentar cada declaración de Irene Montero? :tinfoil:

meneame.net/search?u=Torrezzno&w=comments&q=irene
#10 DenisseJoel
#6 Será "además de", ¿no? Teniendo en cuenta que Irene Montero promueve (quizás involuntariamente, lo acepto) el fascismo, criticar sus declaraciones no debería ser un problema para ningún demócrata.
Tampoco es que hablar de ello le de una especial visibilidad, ya la tiene gracias al trato de favor mediático que recibe.

Otra cosa es que no baste con quejarse de las causas: hay que abordar el problema. Las ideas ultraderechistas están ya demasiado extendidas en la sociedad, y no van a desaparecer mágicamente. Hay que cuestionarlas y confrontarlas con la realidad y la ética.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Que el comentario de un tuitero anónimo sea noticia da a entender lo que hay que rascar para intentar hacer una noticia o buscar un relato
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#4 ¿Es una noticia? ¿Habla sólo de ese tuitero?

Hay que joderse con el nivel de los "críticos". Te fascinará conocer un concepto que se llama "introducción".
#9 DonBoton *
La izquierda hace el ridículo cada vez que se victimiza con lo del me gusta la fruta, obviando que fue la respuesta a una acusación de un delito por parte de Pedro Sánchez. Una acusación que hoy sabemos que era falsa, ya que ni toda la fiscalía al servicio del PSOE ha sido capaz de encontrar ni un solo indicio.

Y acusar de un delito falso es varios órdenes de magnitud más grave que llamar hijo de puta al que lo hace, por más que lloriqueen los victimistas profesionales de la izquierda patria
