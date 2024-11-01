La postiza irreverencia de la derecha

“Prefiero a los pedófilos que a los zurdos”, decía un usuario de la red social X la pasada semana tras la publicación de los archivos del magnate Jeffrey Epstein que implicaban a varios gurús y líderes de la extrema derecha, multimillonarios y celebrities de toda ralea en el abuso de menores y otras lindezas. Si algo hay que agradecer a una gran parte de los fascistas es que por fin hayan salido del armario y ahorrarnos el trabajo para demostrar su verdadera idiosincrasia.