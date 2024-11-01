edición general
¿Es posible convertir el mercurio en oro?

En este vídeo hablo sobre el sueño de los alquimistas: convertir el mercurio en oro. Esta ambición milenaria ha sido resucitada hace poco por Marathon Fusion, una empresa que afirma que podría convertir grandes cantidades de mercurio en oro mediante un método novedoso: usando un reactor de fusión nuclear.

tusitala #1 tusitala
Me encanta este canal de YouTube
Sadalsuud #2 Sadalsuud *
#1 Yo no me pierdo ni uno. En cuando youtube tiene a bien avisarme de nuevo video, allá que me voy directo.
Por cierto, se ha cargado la ley que dice que siempre que se hace una pregunta en un articulo científico la respuesta es no. En este caso es si... :tinfoil:
tusitala #3 tusitala
#2 La respuesta es sí, pero poco.
DDJ #4 DDJ *
El problema inicial fue si era posible hacerlo. Resuelto el primero, el siguiente problema es lograr que el coste sea menor que el beneficio
