¿Es posible convertir el mercurio en oro?

En este vídeo hablo sobre el sueño de los alquimistas: convertir el mercurio en oro. Esta ambición milenaria ha sido resucitada hace poco por Marathon Fusion, una empresa que afirma que podría convertir grandes cantidades de mercurio en oro mediante un método novedoso: usando un reactor de fusión nuclear.
| etiquetas: cienciadesofa , alquimia , transmutación , mercurio , oro
Por cierto, se ha cargado la ley que dice que siempre que se hace una pregunta en un articulo científico la respuesta es no. En este caso es si...