Portugal impone el coste del billete de vuelta desde Israel a los repatriados de la Flotilla

Los ciudadanos portugueses que viajaban en la Flotilla hacia Gaza deberán pagar de su propio bolsillo el coste de los billetes de regreso. Así lo ha notificado el Gobierno portugués, que inicialmente adelantó el dinero por motivos logísticos, y notificó que el importe corría por la cuenta de los afectados. Según la nota oficial, los servicios consulares remitieron a los repatriados un formulario con la cantidad correspondiente, bajo el argumento de que “el viaje es responsabilidad de los ciudadanos que decidieron formar parte de la Flotilla”