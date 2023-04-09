edición general
20 meneos
21 clics
Portugal impone el coste del billete de vuelta desde Israel a los repatriados de la Flotilla

Portugal impone el coste del billete de vuelta desde Israel a los repatriados de la Flotilla

Los ciudadanos portugueses que viajaban en la Flotilla hacia Gaza deberán pagar de su propio bolsillo el coste de los billetes de regreso. Así lo ha notificado el Gobierno portugués, que inicialmente adelantó el dinero por motivos logísticos, y notificó que el importe corría por la cuenta de los afectados. Según la nota oficial, los servicios consulares remitieron a los repatriados un formulario con la cantidad correspondiente, bajo el argumento de que “el viaje es responsabilidad de los ciudadanos que decidieron formar parte de la Flotilla”

| etiquetas: portugal , repatriados , viaje , avión , flotilla
16 4 2 K 102 actualidad
37 comentarios
16 4 2 K 102 actualidad
Comentarios destacados:          
#1 srabdm
Es totalmente razonable.
11 K 64
riz #5 riz *
#1 Pues yo lo que veo razonable es que el estado asuma los costes de los viajes de vuelta de todos esos ciudadanos secuestrados en aguas internacionales.
15 K 141
Papeo #8 Papeo
#5 Igual pienso yo. Algunos fascistas meneantes no opinan igual, pero claro, no se le pueden pedir neuronas al olmo, digo peras. (A los cobardes seguidores de genocidas quería decir)

PD: Perdón, a la escoria sub humana que le da la inteligencia justa para escribir en el teclado de su móvil.
6 K 46
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#8 a los fascistas de extrema izquierda les gusta más que todo se pague a escote. Sobre todo a los que viven del cuento.
2 K 17
Papeo #18 Papeo
#17 Fascista y extrema izquierda no caben en la misma mesa. Por más que lo intentéis. Siempre habrá una enorme diferencia entre el serrín y las neuronas.
1 K 13
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#18 por supuesto que si. Solo tienes que leer unos cuantos comentarios de este panfleto para darte cuenta.
1 K 6
ochoceros #24 ochoceros
#17 Carromero y el cura del ébola discrepan de tu opinión. Sólo en estos dos ya se le fueron al estado unos cuantos millones de euros.

Y ambos sabían a lo que iban.
1 K 14
Macnulti_reencarnado #27 Macnulti_reencarnado
#24 el carromero se tenía que haber quedado en las cárceles cubanas unos cuantos meses, por imbécil. El cura fue a hacer el bien, no el paripé.
0 K 7
#31 fremen11
#27 claro porque ir a entregar ayuda humanitaria es una idea satánica......
0 K 7
#20 Tensk
#8 Ah, pensar que cada cual debe ser dueño de sus actos y responsabilidades es fascista. Lo que hay que leer.
0 K 11
Papeo #23 Papeo
#20 Pensar que quedarse de brazos cruzados mientras asesinan a miles de personas por los cojones israelíes es mejor, además de ser el nuevo mantra de la extrema derecha, es de ser unos desgraciados. Y basura humana, que no se te olvide, colilla.
2 K 2
#26 Tensk
#23 Nadie ha dicho que debamos quedarnos de brazos cruzados. Por cierto, que a mí me identificaron en una de las mini-manifas de LaVuelta por simplemente llevar cámara de fotos, así que guárdate los insultos para otros.

Lo que he dicho es que cada cual debe ser responsable de sus actos y si te vas a donde sabes que te van a detener, porque lo sabían, sólo para aparentar ser mejor que nadie, puesto que la """ayuda""" que llevaban era una mierda pinchada en un palo…   » ver todo el comentario
0 K 11
Javi_Pina #10 Javi_Pina
#5 Que estado? Debería ser el estado de Israel que los ha sacado de aguas internacionales ilegalmente.
2 K 22
riz #12 riz
#10 Sería lo suyo. No sé si habrá algún estado valiente que ose pasarles la minuta. Ojalá.
2 K 23
Javi_Pina #14 Javi_Pina
#12 Bueno, en la noticia dice que Portugal paga inicialmente para agilizar. Pues que no agilizen. Con el estado Israelí no hay que hablar. Que se apañen solos.
0 K 10
riz #15 riz *
#14 A ver, lo que sí que no puede ser es que lo paguen los activistas. De ninguna manera.

El ministerio correspondiente gestiona la vuelta, adelanta el pago. Todo ok. Lo riguroso ahora sería exigir al estado genocida de Israel que sufragase todo.

Pero como eso no va a pasar (me temo), lo suyo sería que cada estado costease las vueltas de sus ciudadanos.
0 K 9
#19 Tensk
#5 ¿Quién les mandó? nadie.
0 K 11
Keldon82 #25 Keldon82
#19 ¿Quién los secuestro sin permitirles llegar a su destino perdiendo por el camino sus pertenencias y los barcos con los que viajaban? El estado genocida de Israel.
0 K 6
#29 Tensk
#25 ¿Y? ¿Sabían o no sabían a lo que iban? ¿Lo de tirar móviles y demás al mar (que no es exactamente lo mismo que perder) sabían que lo iban a hacer o no? Porque hasta yo lo sabía de verlo en ocasiones anteriores.

No hubo absolutamente NADA que se saliese fuera del guion que estaba marcado que iba a suceder. Lo sabían desde antes de partir de Barcelona (la primera y la segunda vez), que esa es otra, lo de salir de Barcelona para estar más tiempo en el mar y que se hable más de ellos.

Repito,…   » ver todo el comentario
1 K 10
riz #30 riz
#19 Eso suena a regañina de abuela enfadada.

- "güelita" ¡mira cómo sangro!
- ¿Y quién te mandó trepar el muro?

La pregunta no es ¿Y quién les mandó?. La pregunta es ¿Qué les daba derecho?
0 K 9
#34 Tensk
#30 Será porque no tengo abuela, pero en tu "guion" la abuela tiene razón.

Tu pregunta alternativa es más compleja de lo que pueda parecer en un principio. ¿Tenían derecho? Pues supongo que el derecho internacional les permitía acercarse hasta allí. No tengo muy claro hasta dónde tiene Israel derecho a hacer lo que hace con la armada, aunque es más que probable que se estén, literalmente, pasando de la raya (por no decir otra cosa).

¿Cambia esto algo? Pues no. Es como si te vas de…   » ver todo el comentario
0 K 11
#35 kaos_subversivo
#19 quien pagó el rescate del alakrana? Quien les mando?
Siempre en el lado bueno de la historia
0 K 12
#37 Tensk
#35 No sé quién lo pagó, aunque por lo que veo dicen que fue el gobierno español (Zapatero entonces), si bien aquí hay una historia, con pinta de invent pero vete tú a saber, divertida www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2023/04/09/rescate-alakrana-me-q

Mi pregunta es ¿el gobierno le pasó la factura al armador?
0 K 11
#33 corin
#5 y que despues embarguen a los secuestradores el costo de repatriarlos.
0 K 10
alfema #28 alfema
#1 El coste se lo debería reclamar al gobierno de Israel por haberlos detenido ilegalmente, hubieran vuelto de nuevo en los mismos barcos que fueron si no fuera por ello.
0 K 12
#2 Tensk
Años de ventaja, y eso que tienen una hora menos.
12 K 46
Papeo #9 Papeo
Panda de fascistillas hay por aquí, qué asco dais dios mío... qué ganas de que se vaya todo a la mierda y empezar a desenmascarar gusanos.
7 K 25
#3 Ovidio *
Gente inteligente, los portus.

el viaje es responsabilidad de los ciudadanos que decidieron formar parte de la Flotilla

Aquí, a los del PSOE, Pablemos y demás tarados no les da la mollera ni para eso
21 K 16
SegarroAmego #16 SegarroAmego
Como tiene que ser. Si te vas a hacer el paripé habiendo hasta un acuerdo de paz paga las consecuencias
3 K 12
Papeo #22 Papeo
#16 Eso es mentira. Cuando partieron ni había acuerdo de paz ni hostias. Por qué os gusta mentir como norma??
2 K 2
SegarroAmego #32 SegarroAmego
#22 antes de llegar ya estaba el acuerdo de paz aceptado por ambas partes y aun así decidieron seguir con el paripé
0 K 7
#36 arreglenenlacemagico
#22 aparte de que estas equivocado estamos en el siglo 21 si vas a subir fotos en las redes sociales que menos que enterarte de lo que pasa al pais al que vas para eso tambien existe el movil y te puedes dar la vuelta tambien
0 K 7
SerVicius #11 SerVicius
Cobardes.
0 K 6
Hollywoodlandia #6 Hollywoodlandia
Si Israel fuera inteligente les dejaría hacer.
Queréis llevar comida, vía libre. Las risas al ver cajas de galletas abiertas y platos sucios habría sido espectacular
7 K -2
#7 srabdm
#6 Sí, pero no pueden perder el control sobre lo que entra y lo que sale. Eso es más imporante que ayuda o no ayuda.
0 K 6
Dr.Who #13 Dr.Who *
#6 si Israel fuera inteligente, si es que tal cualidad se puede aplicar a un Estado, Israel nunca habría existido, pues meter una colonia europea en Palestina, fue evidentemente un error mayúsculo y un sígno más de sectarismo que de inteligencia. Si hubiese un ápice de inteligencia en esa secta llamada sionista, tampoco estarían matando tantísima gente porque patatas, ni habrían matado expoliado y violado a tantísima otra desde 1948, entre la que hay que incluir ciudadanos israelíes críticos del sionismo

No hay inteligencia alguna en Israel, como estado. Tampoco en tu comentario de hater, dicho sea de paso.
4 K 51
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Como no podría ser de otra manera. Menos en la España de pandereta.
15 K -31

menéame