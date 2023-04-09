Portugal impone el coste del billete de vuelta desde Israel a los repatriados de la Flotilla

Los ciudadanos portugueses que viajaban en la Flotilla hacia Gaza deberán pagar de su propio bolsillo el coste de los billetes de regreso. Así lo ha notificado el Gobierno portugués, que inicialmente adelantó el dinero por motivos logísticos, y notificó que el importe corría por la cuenta de los afectados. Según la nota oficial, los servicios consulares remitieron a los repatriados un formulario con la cantidad correspondiente, bajo el argumento de que “el viaje es responsabilidad de los ciudadanos que decidieron formar parte de la Flotilla”
| etiquetas: portugal , repatriados , viaje , avión , flotilla
PD: Perdón, a la escoria sub humana que le da la inteligencia justa para escribir en el teclado de su móvil.
Y ambos sabían a lo que iban.
Lo que he dicho es que cada cual debe ser responsable de sus actos y si te vas a donde sabes que te van a detener, porque lo sabían, sólo para aparentar ser mejor que nadie, puesto que la """ayuda""" que llevaban era una mierda pinchada en un palo… » ver todo el comentario
El ministerio correspondiente gestiona la vuelta, adelanta el pago. Todo ok. Lo riguroso ahora sería exigir al estado genocida de Israel que sufragase todo.
Pero como eso no va a pasar (me temo), lo suyo sería que cada estado costease las vueltas de sus ciudadanos.
No hubo absolutamente NADA que se saliese fuera del guion que estaba marcado que iba a suceder. Lo sabían desde antes de partir de Barcelona (la primera y la segunda vez), que esa es otra, lo de salir de Barcelona para estar más tiempo en el mar y que se hable más de ellos.
Repito,… » ver todo el comentario
- "güelita" ¡mira cómo sangro!
- ¿Y quién te mandó trepar el muro?
La pregunta no es ¿Y quién les mandó?. La pregunta es ¿Qué les daba derecho?
Tu pregunta alternativa es más compleja de lo que pueda parecer en un principio. ¿Tenían derecho? Pues supongo que el derecho internacional les permitía acercarse hasta allí. No tengo muy claro hasta dónde tiene Israel derecho a hacer lo que hace con la armada, aunque es más que probable que se estén, literalmente, pasando de la raya (por no decir otra cosa).
¿Cambia esto algo? Pues no. Es como si te vas de… » ver todo el comentario
Siempre en el lado bueno de la historia
Mi pregunta es ¿el gobierno le pasó la factura al armador?
el viaje es responsabilidad de los ciudadanos que decidieron formar parte de la Flotilla
Aquí, a los del PSOE, Pablemos y demás tarados no les da la mollera ni para eso
Queréis llevar comida, vía libre. Las risas al ver cajas de galletas abiertas y platos sucios habría sido espectacular
No hay inteligencia alguna en Israel, como estado. Tampoco en tu comentario de hater, dicho sea de paso.