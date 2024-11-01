edición general
5 meneos
77 clics
Si le pones a tu perro un collar con una bandera de tu país, la psicología dice que probablemente tienes estos cuatro rasgos comunes

Si le pones a tu perro un collar con una bandera de tu país, la psicología dice que probablemente tienes estos cuatro rasgos comunes

“Tu mascota es una prolongación de tu ‘yo’, una especie de embajador de tu sentir y de tu forma de ser. Es lo que la psicología del deporte ha denominado como el fenómeno de la identidad fusionada: mi perro = yo”.

| etiquetas: perro , embajada , collar , bandera , españa
4 1 0 K 61 cultura
9 comentarios
4 1 0 K 61 cultura
Kantinero #2 Kantinero
Si le pones una bandera a un perro no hace falta ser psicólogo para detectar que te faltan unos minutos de micro ondas
5 K 54
pip #5 pip *
¿Si facheas al pobre perro es porque tienes una "personalidad extrovertida" y "necesidad de pertenencia"? Joder, vaya flojera de análisis psicológico ¿no?

A ver, déjame probar a mi: "Si te pones botas militares, te tatúas una esvástica 88 y saludas con el brazo en alto", pues eso "denota una personalidad de creencias muy firmes, carácter fuerte y apego por los tiempos pasados."
2 K 39
Destrozo #6 Destrozo
#5 eres un nostálgico...
1 K 23
#7 Leon_Bocanegra
#6 en algunos medios le llamarían constitucionalista.
0 K 9
#4 luckyy *
A mí la banderita me sirve para detectar tontos y, en algunos casos, HDP
1 K 21
Imag0 #8 Imag0
#teahorrounclic
Los cuatro rasgos comunes: re tra sa do.
0 K 15
#1 xavigo
Si le llamas “bebé”, “mi hijo” o similar, la psicología también tiene algo que decirte
1 K 10
Barney_77 #3 Barney_77
Evolución del patriota de pulserita.
0 K 7
Sandilo #9 Sandilo
Solo por ver rabiar a los rojos merece la pena ponerle la bandera de España al perrete.
0 K 6

menéame