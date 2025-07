Los defensores de aquel festejo presumen de que -en los prolegómenos- el toro embolado de Medinaceli es recubierto de barro para protegerlo de las quemaduras y de que el animal no sufre daño alguno. Pero, según la experiencia de Lucía, esto no es así. "Lo torturaron. Llegó totalmente traumatizado. No quería un ser humano a veinte metros... Y míralo ahora".