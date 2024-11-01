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La Policía de Santurtzi aumenta «un 300% las multas» para forzar una subida de sueldo

La Policía de Santurtzi aumenta «un 300% las multas» para forzar una subida de sueldo

Las reivindicaciones de la Policía Local de Santurtzi toman un nuevo camino. Tras varias concentraciones ante el Ayuntamiento en los últimos meses para reclamar mejoras laborales, los agentes han iniciado una 'huelga a la japonesa'; esto es, aumentar considerablemente la imposición de multas al aplicar a rajatabla la normativa.

| etiquetas: policía , municipal , santurtzi , sueldo
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
BobbyTables #3 BobbyTables
Están asumiendo que antes "hacían la vista gorda" :roll:
6 K 86
#4 CosaCosa
#3 como casi todos los policias, si hiciesen el trabajo que deberian, el mundo seria un lugar mejor
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makinavaja #10 makinavaja
#4 Solo hay que mirar los informativos en TV.. siempre salen los policias relajados, con las manos en el chaleco, mirando por grupos y charrando entre ellos... duro trabajo...
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Butters #12 Butters
#10 en el mercadillo de mi pueblo dos vendedores ambulantes sacaron las navajas en una discusión. Llamamos a la Guardia Civil. Tardaron cuarenta y cinco minutos en venir. Esto es un pueblo pequeño . En cinco minutos te recorres el pueblo entero en coche
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 eso es. Cuando los municipales dicen que "no pueden hacer nada" ante bandas o individuos conflictivos o cualquier otro problema de seguridad ciudadana están simplemente mintiendo. Hacen dejación de funciones.

Eso desmonta también muchas mentiras de partidos ultramontanos.
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cfsr86 #15 cfsr86
#3 todo mi apoyo a esa gente que me quiere quitar dinero para. Sus derechos laborales, menudos golfos!
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josde #16 josde
#3 Menuda cara la de esos pitufos.
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Pertinax #2 Pertinax
La lucha es el único camino.
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Kasterot #14 Kasterot
#2 la hucha en este caso.
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#11 Pixmac
En el ayuntamiento estarán encantados con la huelga. Ahora el ayuntamiento ingresará más pero ello no quiere decir que les vayan a mejorar las condiciones.
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
En Santurtzi hay gatos maravillosos.
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Kantinero #5 Kantinero
Eso es, ganándose las simpatías de sus conciudadanos
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josde #17 josde
#5 Demostrando que son unos vagos y ahora unos.......:eli:
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#9 Juantxi
Una huelga a la japonesa, machacando a los ciudadanos.
Un poquito de empatía ya les falta a esos benditos agentes.
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Butters #13 Butters
#9 al que mantiene a su familia con el SMI, menudo destrozó le hace una multa de aparcamiento
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taSanás #8 taSanás
Eso quiere decir que en otros momentos no multan conductas punibles? Eso no es prevaricación?
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Andreham #6 Andreham
Pero a que siguen haciendo la vista gorda con el alcalde, el hijo, el cuñado, el amigo, y el empresario?

Porque si quisieran ponerse a poner multas sólo tendrían que hacer controles a la salida de los plenos.
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menéame