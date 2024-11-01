La Policía de Santurtzi aumenta «un 300% las multas» para forzar una subida de sueldo

Las reivindicaciones de la Policía Local de Santurtzi toman un nuevo camino. Tras varias concentraciones ante el Ayuntamiento en los últimos meses para reclamar mejoras laborales, los agentes han iniciado una 'huelga a la japonesa'; esto es, aumentar considerablemente la imposición de multas al aplicar a rajatabla la normativa.
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Eso desmonta también muchas mentiras de partidos ultramontanos.
Un poquito de empatía ya les falta a esos benditos agentes.
Porque si quisieran ponerse a poner multas sólo tendrían que hacer controles a la salida de los plenos.