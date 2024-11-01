edición general
8 meneos
37 clics

La Policía Nacional desarticula la organización que dominaba el tráfico de drogas con narcolanchas en el Atlántico

La operación Sombra Negra, desarrollada en dos fases, ha finalizado con la detención de 105 personas que conformaban una organización criminal, que operaba desde Sudamérica hasta Europa, presuntamente responsable de introducir en Europa unos 57.000 kilos de cocaína en el último año Han sido realizados 49 registros e intervenidos 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos hexacópteros, más de 800.000 de euros, más de 150 teléfonos móviles, numeroso material...

| etiquetas: policía , españa , sombra negra , narco , drogas
7 1 0 K 80 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 80 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Leí remolachas.

Creo que es hora de cenar.

xD
2 K 44
#7 hokkien
#1 1400 kg de cocaina ?
0 K 10
#8 hokkien
#1 hazte un borsch de esos
1 K 28
autonomator #3 autonomator *
Editado
0 K 16
#5 Suleiman
Han usado misiles desde un crucero como los yankees?
0 K 13
Kantinero #6 Kantinero
No me creo nada
0 K 12
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Narcolanchas :palm:
0 K 11
manzitor #4 manzitor
Por los datos ha sido una peaso operación policial.
0 K 11
#9 PeloPene
Sos sus costumbres y hay que respetarlas
0 K 6

menéame