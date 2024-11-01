La Policía Nacional desarticula la organización que dominaba el tráfico de drogas con narcolanchas en el Atlántico

La operación Sombra Negra, desarrollada en dos fases, ha finalizado con la detención de 105 personas que conformaban una organización criminal, que operaba desde Sudamérica hasta Europa, presuntamente responsable de introducir en Europa unos 57.000 kilos de cocaína en el último año Han sido realizados 49 registros e intervenidos 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos hexacópteros, más de 800.000 de euros, más de 150 teléfonos móviles, numeroso material...
| etiquetas: policía , españa , sombra negra , narco , drogas
