La Policía desaloja a tres activistas feministas de la presentación del libro de Soto Ivars en Sevilla

La Policía desaloja a tres activistas feministas de la presentación del libro de Soto Ivars en Sevilla

Las tres activistas han sido desalojadas ya comenzado el acto de la presentación del libro y cuando se hacía evidente que no depondrían su actitud ni dejarían de corear consignas, por lo que algunos de los asistentes a la presentación del libro se encaraban con ellas, momento en que agentes de una unidad de Intervención de la Policía Nacional las desalojó del hall de la biblioteca.

cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Que pesadas con llamarlas feministas. Estas no buscan la igualdad ni de coña. Quieren silenciar el problema de las denuncias falsas para que no se les caiga el chiringuito.
#20 keenyak
#4 Que el feminismo es lo contrario de la igualdad no es un descubrimiento de ahora.
#28 MADMax2 *
#20 Yo no sé por qué no se utiliza más el término hembrismo ...

Lo que mejor vendría a los/las feminitos/as e igualitaristos/as de verdad es que les desvinculen de las hembristas/os y de sus ideas.
#33 keenyak
#28 Las fanáticas intransigentes discriminadoras se llaman a sí mismas feministas. Nadie contesta eso.
tronchastiles #1 tronchastiles
EL neofascismo censor resumido en una imagen:  media
Torrezzno #10 Torrezzno
#1 el tiempo libre...
Meneador_Compulsivo #23 Meneador_Compulsivo
#1 Increíble el poder de convocatoria que tiene el feminismo progresista para movilizar a les jóvenes :-D
tronchastiles #26 tronchastiles
#23 Es la más viva imagen para constantar que dicho movimiento está acabado.
Nadie en su sano juicio se uniría a este tipo de movimiento tan fascista e intransigente, como ignorante (porque recordemos, están atacando un libro que no han leído con falacias del todo a 100)
duende #31 duende
#1 Creo que es lo más cerca que han estado de un libro en su vida.
plutanasio #3 plutanasio
Las habrá contratado Soto Ivars para darse más publicidad. Un ataque de falsa bandera en toda regla, como me dijeron ayer por aquí.
Doisneau #6 Doisneau *
#3 Vaya actitud de maton llevais algunos. Se le intenta reventar el evento por puro animo censor, si se queja es un cabron o habra sido un ataque de falsa bandera. Actitud de bully de manual desde la izquierda, que esta haciendo un ridiculo antologico en todo lo que rodea este libro
Enésimo_strike #24 Enésimo_strike
#6 ponle pilas nuevas al sarcastometro
Doisneau #27 Doisneau
#24 No lo tendria tan claro. He leido tantisimas mongoladas en todo lo relativo al libro que no me extraña un comentario asi
#17 keenyak
#3 Inventar excusas siempre es posible. Pero es que no necesita montar nada él. Las feministas son lo suficientemente fanáticas para que no necesite ni provovarlas. ¿Viste la entrevista con las charos? Pues es lo que hay. Están fuera de sí.
duende #32 duende *
#3 Tienes razón, y debe de estar forrado porque también ha contratado a los de Adelante Andalucía, que son claramente unos infiltrados fascista empañados en hacer publicidad de su libro
www.publico.es/sociedad/adelante-andalucia-pide-junta-suspenda-acto-ap
tronchastiles #22 tronchastiles
#15 Grandes argumentos los tuyos.
Cuando no eres capaz de contestar dos preguntas tan simples, es porque callas, y quien calla otorga.

Muchas gracias por tu respuesta, se lo has dejado bien claro a quienes nos puedan leer.
Doisneau #18 Doisneau
No lo hay. Si en las mas de dos semanas toda la maquinaria del feminismo, desde politicos hasta organizaciones varias y periodistas no han articulado un solo contraargumento citando el libro, es porque simplemente no lo hay. Se tira de coacciones y falsedades para mantener un relato que debio colapsar hace mas de diez años.

Y lo que si que hay es mucha gente viviendo del cuento y mucho bully que en cuanto ve que no hay contraargumentacion intenta reventarlo todo
strike5000 #12 strike5000 *
Yo sigo esperando a que pongan un ejemplo claro en el que se niegue que exista la violencia machista o los asesinatos.
tronchastiles #21 tronchastiles
#12 No se han leído el libro y no se lo van a leer. Luego, claro, no son conscientes de lo ridículos que son adoptando está aptitud ignorante y así les va:  media
#8 patriota_de_pandereta
Vaya pinta de charos en la foto
duende #30 duende
Contado por Soto Ivars con vídeo
www.youtube.com/watch?v=2D4LeQKOoY0&t=1s
#7 Khanbaliq
#5 Yo llevo diciendole pelochurro a ese notas desde hace más de 10 años, ¿Eso es un insulto machista? Anda y vete a cagar.

A mi me mola la libertad de expresión, que escriba libros, que los presente o que haga marionetas con ellos, me parece maravilloso pero lo que no me parece maravilloso es hacerle publicidad gratuita a unas ideas que, dentro de mi libertad de expresión, considero que son dañinas y de una estupidez supina.
tronchastiles #9 tronchastiles
#7 ¿Eso es un insulto machista? Anda y vete a cagar.
Y ahora tengo dos preguntas para ti, que agradecería que contestases con sinceridad:
1.- ¿Te meterías también con el aspecto físico de una mujer o solo lo haces con él porque es un hombre?
2.- ¿Cuales son esas ideas que, dentro de tu libertad de expresión, considero que son dañinas y de una estupidez supina?
tronchastiles #13 tronchastiles *
Que juego de palabras más ingenioso y mordaz, ¿Seguro que se te ha ocurrido a ti solo?

Por cierto, no se cual será tu edad, pero resulta bastante patético hacer esos estúpidos juegos de palabra, no obstante gracias, con cosas como esa identifica fácilmente a quienes no son capaces de leer un libro.

edit: en realidad iba par #_11 tul (no me extraña que me tenga igonado xD )
#9
#15 Khanbaliq
#9
1.- Lo hago porque tiene el pelo como si fuera el papel de un churro. No se lo que haría si fuera una mujer porque no se ha dado el caso.

2.- A ti que te importa.
tul #11 tul
#7 pelochurro le va mejor al chotoivars, creo que a partir de ahora así me referiré a este indigente mental
#19 onomico
#7 Libertad de expresión significa precisamente que exactamenete igual que tú tienes derecho a pronunciar tus ideas, sean las que sean, aquel que este diametralmente opuesto a tus ideas también tiene el mismo derecho, si un ente público promueve tus ideas es perfectamente lícito que otro promocione las que a ti no te gustan puesto que el conjunto de todas esas ideas representan lo que la ciudadanía piensa.
YSiguesLeyendo #14 YSiguesLeyendo *
la consejería de Igualdad ha disentido públicamente de la consejería de Cultura y ha dicho que esta presentación no debería haberse hecho en un espacio público... va la policía a desalojar a la consejera de Igualdad del Gobierno andaluz o...? relacionada: www.meneame.net/story/igualdad-sostiene-presentacion-libro-juan-soto-i
#2 Khanbaliq
Joder, dándole publicidad a peluchurro, me cago en la puta.

Dejadlo en paz, él solo quedará retratado.
tronchastiles #5 tronchastiles
#2 Vaya por dios, ¿Ahora ya no mola tanto la libertad de expresión y podemos pronunciar insultos machistas referente al aspecto físico? :-O
#16 keenyak
#2 Si le intentan censurar es porque lo que dice es cierto. Nadie monta un follón tan ridículo para denunciar una mentira. Quieren denunciar una verdad.
Battlestar #25 Battlestar
El favor que le están haciendo a este hombre. Promoción incalculable gratis.
CheliO_oS #29 CheliO_oS
Ivarsnéame.
