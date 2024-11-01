La Policía desaloja a tres activistas feministas de la presentación del libro de Soto Ivars en Sevilla

Las tres activistas han sido desalojadas ya comenzado el acto de la presentación del libro y cuando se hacía evidente que no depondrían su actitud ni dejarían de corear consignas, por lo que algunos de los asistentes a la presentación del libro se encaraban con ellas, momento en que agentes de una unidad de Intervención de la Policía Nacional las desalojó del hall de la biblioteca.
Lo que mejor vendría a los/las feminitos/as e igualitaristos/as de verdad es que les desvinculen de las hembristas/os y de sus ideas.
Nadie en su sano juicio se uniría a este tipo de movimiento tan fascista e intransigente, como ignorante (porque recordemos, están atacando un libro que no han leído con falacias del todo a 100)
www.publico.es/sociedad/adelante-andalucia-pide-junta-suspenda-acto-ap
Cuando no eres capaz de contestar dos preguntas tan simples, es porque callas, y quien calla otorga.
Muchas gracias por tu respuesta, se lo has dejado bien claro a quienes nos puedan leer.
Y lo que si que hay es mucha gente viviendo del cuento y mucho bully que en cuanto ve que no hay contraargumentacion intenta reventarlo todo
www.youtube.com/watch?v=2D4LeQKOoY0&t=1s
A mi me mola la libertad de expresión, que escriba libros, que los presente o que haga marionetas con ellos, me parece maravilloso pero lo que no me parece maravilloso es hacerle publicidad gratuita a unas ideas que, dentro de mi libertad de expresión, considero que son dañinas y de una estupidez supina.
Y ahora tengo dos preguntas para ti, que agradecería que contestases con sinceridad:
1.- ¿Te meterías también con el aspecto físico de una mujer o solo lo haces con él porque es un hombre?
2.- ¿Cuales son esas ideas que, dentro de tu libertad de expresión, considero que son dañinas y de una estupidez supina?
Por cierto, no se cual será tu edad, pero resulta bastante patético hacer esos estúpidos juegos de palabra, no obstante gracias, con cosas como esa identifica fácilmente a quienes no son capaces de leer un libro.
edit: en realidad iba par #_11 tul (no me extraña que me tenga igonado )
#9
1.- Lo hago porque tiene el pelo como si fuera el papel de un churro. No se lo que haría si fuera una mujer porque no se ha dado el caso.
2.- A ti que te importa.
Dejadlo en paz, él solo quedará retratado.