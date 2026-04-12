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La policía británica desafía la sentencia del Tribunal Supremo y arresta a medio millar de simpatizantes de Acción Palestina

La policía británica desafía la sentencia del Tribunal Supremo y arresta a medio millar de simpatizantes de Acción Palestina

La escena se ha convertido ya en un ritual de fuerza entre aquellos que consideran que el Gobierno británico laborista de Keir Starmer se está adentrando en formas de actuar autoritarias y los que ven delictiva y provocadora cualquier expresión pública de apoyo a la causa palestina o de denuncia de las acciones de Israel. La Policía Metropolitana de Londres volvió a ejercitarse a fondo durante toda la tarde del sábado, para acabar deteniendo a más de 500 personas que habían acudido a la céntrica Trafalgar Square para manifestar su respaldo...

| etiquetas: policía británica , desafía sentencia , tribunal , acción palestina
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3 comentarios
11 3 0 K 121 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Joer con Orban y la "democracia".
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tul #2 tul
#1 los britons nunca han sido una democracia, estan bastante mas cerca de un regimen teocratico como el irani que de una democracia.
0 K 13
#3 laruladelnorte
“Todo los que asistan [a las manifestaciones] deben ser conscientes de que están mostrando su apoyo a una organización prohibida y que su acción constituye un delito bajo la Ley Antiterrorista.

Si los que se manifiestan contra el genocidio los achacan de terrorista ¡yo soy una terrorista!
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menéame