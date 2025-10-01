·
15
meneos
53
clics
Polémica nacional por un curso de «pedagogía antifascista» de la ULE
Contenido del curso:
www.unileon.es/files/2025-10/triptico_microredencial_en_pedagogia_anti
|
etiquetas:
:
antifascismo
,
educación
12
3
0
K
99
actualidad
17 comentarios
#1
ingenierodepalillos
Pero vamos a ver, ¿es que nos hemos vuelto gilipollas? ¿Qué hay de malo en educar para que la gente no se someta a unos putos locos violentos que creen que están por encima de los demás? Polémicos imbéciles que se ofenden por todo.
9
K
86
#4
reivaj01
#1
El fondo es correcto pero las formas son discutibles.
La educación ha de ir en positivo, por ejemplo, un curso de medicina está bien, uno de "anticuranderismo" no tanto.
Para el caso que nos ocupa, un curso en valores democráticos y de justicia podría contener los mismos conocimientos sin dar pie a que los fascistas se sientan agredidos.
Yo soy de la opinión de que los fascistas deberían estar todos en la cárcel pero, además de no haber sitio para tantos, estamos en una sociedad…
» ver todo el comentario
0
K
11
#5
vantablack
#4
para nada, hay que educar en contra del fascismo y del curanderismo porque son cosas peligrosas, es como no decir que beber lejia es malo y solo decir que hay que beber agua.
Y mas en los tiempos que corren que se ve un auge del fascismo en las aulas y desde temprana edad.
los fascistas deben sentirse agredidos y avergonzados alla donde vayan.
3
K
41
#10
reivaj01
#5
"hay que educar en contra del fascismo y del curanderismo porque son cosas peligrosas"
¿Cuándo y dónde he dicho yo lo contrario?
"los fascistas deben sentirse agredidos y avergonzados alla donde vayan"
Pues, en mi opinión, como decía antes, los fascistas, donde tiene que ir es a la cárcel.
0
K
11
#7
ingenierodepalillos
#4
Hay que enseñar a ser pacíficos, vale y cuando aparece un caso de bulling, ¿no hay que enseñar a NO ser violentos? ¿No hay que enseñar que NO hay nadie por encima de nadie? ¿no hay que enseñar que NO se puede someter a los demás?
A la vista de todos está que la educación, tal como está el patio lleno de magufos, supremacistas, machistas, racistas, homófobos y demás fauna, igual es mejorable, quizá hay que enseñar desde el positivismo sin dejar de marcar líneas rojas, lo que viene a ser el…
» ver todo el comentario
0
K
13
#14
reivaj01
#7
Como decía en mi mensaje anterior, los fachapobres han llegado donde están gracias a la propaganda. A ellos no les dicen "Hay que pisotear a los que no son de la casta". A ellos les mandan mensajes fáciles para que vean que el enemigo es el inmigrante, que si eres pobre es porque no te esfuerzas, etc.
Nosotros vamos con la razón a gente que no quiera razonar y así nos va.
Respecto a la religión, por mi parte debería estar fuera de la educación y de cualquier otro espacio público, pero eso es más difícil que cambiar el título a un curso que es de lo que va el envío.
0
K
11
#8
Dene
#4
los niños son niños, no gilipollas. entienden perfectamente el concepto de bien y mal; no se van a traumatizar por decirles qeu el fascismo es malo. es mucho mejor esto que permitir que los fascistas les cuenten versiones adulteradas o directamente falsas de los efectos del fascismo para engañarles
1
K
25
#15
reivaj01
#8
Este curso no es para niños, es para docentes y te aseguro que con el título de "Pedagogía antifascista" ningún votante de Bocs se matriculará voluntariamente.
Al final este curso, tal como está planteado, lo cursarán los que ya son antifascistas así que su utilidad pedagógica no será muy alta.
0
K
11
#6
Grymyrk
#1
Al fascista le molesta el antifascismo
3
K
49
#9
Asimismov
*
#1
ni que fuese formación para la ciudadanía en un reino donde todos somos súbditos.
1
K
25
#16
tnt80
#1
Respondiendo a tus preguntas:
A la primera, un rotundo sí, innegable y categórico, sin el mínimo resquicio de duda.
A la segunda, absolutamente nada.
1
K
23
#3
Celsar
Es obvio que solamente a la basura le puede molestar que haya este tipo de cursos.
5
K
44
#11
Torrezzno
La clave está en mi opinión en la palabra "riguroso". El término se ha banalizado en los últimos años hasta el punto que prácticamente todo es fascista. Al usar esa definición como comodín puede haber personas o grupos que teman que los incluyan en la cateragoria de fascistas. Entiendo que las criticas van por ahí, por un uso del término por parte de las instituciones como cajón de sastre de la derecha
1
K
31
#12
ingenierodepalillos
#11
Como hay santeros y curanderos que dicen que lo suyo es medicina, ahora a la gente le da miedo la palabra medicina aún sin haber abierto el libro de medicina que les aterra por si acaso… anda ya.
0
K
13
#13
Torrezzno
*
#12
tu mismo lo dices. No puedes llamar a un curandero médico ya que no sería correcto.
0
K
20
#17
ingenierodepalillos
*
#13
Tengo la impresión de que no me ha entendido, si los curanderos usan la palabra medicina, según su lógica, la palabra medicina ya nunca es válida, independientemente de quién la use, porque hay curanderos que la han usado torticeramente, pues creo que habría que darle una vuelta a ese razonamiento. Porque alguien haya usado mal la catalogación de fascista, no significa que, automáticamente, cada vez que alguien utilice la palabra fascista sea motivo para desautorizar sus afirmaciones.
0
K
13
#2
DenisseJoel
Buena iniciativa, aunque se podrían haber currado un poco más el plan de estudios.
0
K
11
