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Polémica en la Asamblea Nacional francesa por un premio concedido al rey Juan Carlos
La presencia del monarca, galardonado por su libro de memorias, genera estupefacción entre los finalistas y desconcierto en la Presidencia de la Cámara
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#1
ipanies
Cualquier cosa que haga daño a España pone cachondo a un francés
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#4
pepel
Yo lo quiero leer, Mentiras del Rey Juan Carlos ".
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#3
cenutrios_unidos
Lamescrotos de un putero corrupto. Y estos son los que van con la banderita.
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#2
Jaime131
Es tan "campechané".
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