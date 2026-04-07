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Polémica en la Asamblea Nacional francesa por un premio concedido al rey Juan Carlos

Polémica en la Asamblea Nacional francesa por un premio concedido al rey Juan Carlos

La presencia del monarca, galardonado por su libro de memorias, genera estupefacción entre los finalistas y desconcierto en la Presidencia de la Cámara

| etiquetas: juan carlos , monarquía , francia , parlamento , españa , libro
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4 comentarios
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ipanies #1 ipanies
Cualquier cosa que haga daño a España pone cachondo a un francés :troll:
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pepel #4 pepel
Yo lo quiero leer, Mentiras del Rey Juan Carlos ".
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Lamescrotos de un putero corrupto. Y estos son los que van con la banderita.
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Jaime131 #2 Jaime131
Es tan "campechané".
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menéame