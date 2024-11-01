Podemos propone unidad de izquierda en Andalucía mientras IU rechaza nuevas negociaciones

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dado el primer paso desde Madrid al expresar la intención de formar una candidatura de izquierda «transformadora», que busque ser lo más amplia y fuerte posible para los próximos comicios andaluces. Sin embargo, las respuestas no se han hecho esperar. Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía, ha enfatizado que la unidad no debe requerir nuevas mesas de negociación, sino un compromiso firme con la alianza que ya opera en el Parlamento.