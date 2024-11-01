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Podemos propone unidad de izquierda en Andalucía mientras IU rechaza nuevas negociaciones

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dado el primer paso desde Madrid al expresar la intención de formar una candidatura de izquierda «transformadora», que busque ser lo más amplia y fuerte posible para los próximos comicios andaluces. Sin embargo, las respuestas no se han hecho esperar. Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía, ha enfatizado que la unidad no debe requerir nuevas mesas de negociación, sino un compromiso firme con la alianza que ya opera en el Parlamento.

| etiquetas: podemos , propone , unidad , izquierda , andalucía , iu , rechaza , negociaciones
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #2 Supercinexin
Si hay un partido que debió disolverse no ahora sino en el 15-M por ser absolutamente incapaces de capitalizar el mayor movimiento ciudadano en España de la Democracia, es el fiambre de Izquierda Hundida.
5 K 80
#17 soberao *
#2 El error de IU fue poner al frente a uno que había salido del 15M y que se ha visto que ha sido el período más negro de la formación. Siempre tuvieron perfiles obreros pero con Garzón que parecía que por ser del 15M y de títulos universitarios iba a impulsar el partido al final lo ha dejado sin militancia y casi sin nombre.

Ahora viéndolo en perspectiva, despues de que hayan pasado los años, del 15M no ha salido nada con raíces. Lo de Podemos ha sido más algo centrado en Madrid,…   » ver todo el comentario
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Podemos Andalucía tiene sólo 3 concejalías en toda Andalucía y quiere imponer al resto de formaciones de la coalición, con mucho más apoyo electoral y representación institucional, tener a su gente en puestos de salida en las listas de cada provincia andaluza... solidez facial! (sí, es un "que me quedo sin comé" sin disimulos)
5 K 52
Harkon #6 Harkon *
#4 Sí, hombre, si a mi con que hagas tú el trabajo me vale, 200 euros más, que me pagan bien no como a ti que te pagan en cacahuetes xD

Por cierto, no es duple, 400 pavos, que digo, 1000 xD
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#7 Tensk
Con este espectáculo luego dirán que la culpa de que gane la derecha, la ultraderecha, la derechuza, la lechuza y el mochuelo es de los medios, la justicia y la madre del cordero.

Las luchas intestinas, en concreto del intestino grueso por toda la mierda que llevan dentro, no tienen nunca nada que ver.
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#9 Lupinillo *
#7 si fueran las lucha internas, se comprendería. Pero son sus políticas, no gustan, causan repudio, no tienen nada que ver con el ciudadano y menos con el obrero
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#10 Tensk
#9 Ah, si no he limitado su pérdida de apoyo electoral a sus luchas intestinas, a que se unen sólo para la foto, el voto y luego se pelean entre ellos para dividirse de nuevo al poco de salir elegidos. Simplemente he nombrado un ejemplo de las cosas que luego se olvidan, porque creen que la gente no se entera de esto o que una vez llegan a acuerdo entonces "pelillos a la mar".

Es evidente que sus políticas, sus actitudes, sus insultos a la mitad potencial de sus votantes también tienen que ver.
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#12 Lupinillo *
#10 básicamente son el mismo partido con diferente nombre. Que estén con luchas internas no cambia nada, votas a cualquiera y al final el escaño va a la izquierda en coalición.
Cuando salió sumar lo primero que vi en sus estatutos fue, feminismo. Joder pero si es un calco de podemos con errejon.
Ya no les vote.
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#13 Tensk
#12 Como quiera que conocía la biografía política de la señora Díaz de antes de que saltase a la política nacional, sabía que no había que votar por ella. Sólo ha sabido ir trepando de formación en formación para conseguir un sillón. Pregúntale a Beiras qué tal.

Luego ya si entras en sus políticas pues, a ver... el feminismo que vende no es el del diccionario, como no lo es el de ningún partido político en la actualidad, sino que es hembrismo y revanchismo histórico.

No puedes ser hombre y votar por esas cosas.
1 K 30
#20 soberao
#12 Se disputan el mismo votante, el votante a la izquierda del PSOE, pero el mismo partido no son ni tienen las mismas ideas políticas. Incluso en su día Iglesias criticó a IU por ser lo que acabó siendo Podemos, la bisagra del PSOE, lo que es hoy Sumar.
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Harkon #14 Harkon
#9 No hombre, subir el SMI, vincular las pensiones al IPC, dar 4 meses de paternidad, el IMV, la ley de igualdad retributiva en los mismos puestos y que ahora quiere poner también europa, permisos para cuidar a familiares y convivientes 5 días, y a hijos 12 semanas retribuidas (que el PSOE vota en contra con Vox de retribuir más de 4), pedir la regulación de los alquileres, topar precios a los carburantes y a la cesta de la compra, causan repudio, no tienen nada que ver con el ciudadano y menos con el obrero, eh?
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salchipapa77 #5 salchipapa77
"una candidatura de izquierda «transformadora»


Jaja ¿Otra vez???
2 K 24
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos *
   media
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DORO.C #21 DORO.C
A ver si se extinguen de una vez :troll:
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BobbyTables #11 BobbyTables
Entenderlo, que de quedan sin comer!!!
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Harkon #16 Harkon
#11 Los que se quedan sin comer son los que han echado de Vox, que no saben hacer la O con un canuto, los de Podemos tienen títulos universitarios o son currantes de toda la vida y saben buscarse la vida, no como los que tu votas.

De nada
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#8 Lupinillo
Podemos se existe. Es simple, a nadir le importa un carajo ese partido.
La causa es que sus políticas no gustan, así sin mas.
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Harkon #15 Harkon
#8 O sea que no te gusta ubir el SMI, vincular las pensiones al IPC, dar 4 meses de paternidad, el IMV, la ley de igualdad retributiva en los mismos puestos y que ahora quiere poner también europa, permisos para cuidar a familiares y convivientes 5 días, y a hijos 12 semanas retribuidas (que el PSOE vota en contra con Vox de retribuir más de 4), pedir la regulación de los alquileres, topar precios a los carburantes y a la cesta de la compra, no?
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CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
Aqui la gente esta ya muy escaldá con la izquierda, mucho lerele y luego si te he visto no me acuerdo, y cuando vuelven con el rabo entre las piernas...ay que problematica tenemos con los esfialtes aqui en Andalucia
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#19 Borgiano
Noticia que aquí en MNM provocará ríos de tinta y acalorados comentarios y discusiones pero que en el mundo real le importa una mierda a todo el mundo.
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menéame