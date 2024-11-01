Podemos propone unidad de izquierda en Andalucía mientras IU rechaza nuevas negociaciones

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dado el primer paso desde Madrid al expresar la intención de formar una candidatura de izquierda «transformadora», que busque ser lo más amplia y fuerte posible para los próximos comicios andaluces. Sin embargo, las respuestas no se han hecho esperar. Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía, ha enfatizado que la unidad no debe requerir nuevas mesas de negociación, sino un compromiso firme con la alianza que ya opera en el Parlamento.
| etiquetas: podemos , propone , unidad , izquierda , andalucía , iu , rechaza , negociaciones
Ahora viéndolo en perspectiva, despues de que hayan pasado los años, del 15M no ha salido nada con raíces. Lo de Podemos ha sido más algo centrado en Madrid,… » ver todo el comentario
Por cierto, no es duple, 400 pavos, que digo, 1000
Las luchas intestinas, en concreto del intestino grueso por toda la mierda que llevan dentro, no tienen nunca nada que ver.
Es evidente que sus políticas, sus actitudes, sus insultos a la mitad potencial de sus votantes también tienen que ver.
Cuando salió sumar lo primero que vi en sus estatutos fue, feminismo. Joder pero si es un calco de podemos con errejon.
Ya no les vote.
Luego ya si entras en sus políticas pues, a ver... el feminismo que vende no es el del diccionario, como no lo es el de ningún partido político en la actualidad, sino que es hembrismo y revanchismo histórico.
No puedes ser hombre y votar por esas cosas.
Jaja ¿Otra vez???
De nada
La causa es que sus políticas no gustan, así sin mas.