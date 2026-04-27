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Podemos pide al Gobierno aprobar decretos de prórroga de alquiler "mes a mes" para sortear el rechazo del Congreso

Podemos pide al Gobierno aprobar decretos de prórroga de alquiler "mes a mes" para sortear el rechazo del Congreso

Podemos da por hecho que el decreto de vivienda que incluye la prórroga de los contratos de alquiler decaerá este martes en el Congreso de los Diputados, tras el rechazo expresado por Junts, PP y Vox, y reclama al Gobierno un "plan B" para que el Consejo de Ministros "apruebe mes a mes" este mismo decreto, y así sortear el rechazo de la mayoría parlamentaria.

| etiquetas: podemos , alquiler , gobierno , congreso
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14 comentarios
5 0 0 K 43 actualidad
#2 Tensk
¿Eso no sería un fraude de ley en toda regla? Pregunto.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno *
#2 Creo que rozaría la inconstitucionalidad pero bueno, el TC es colega, habrá pensado Belarra.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 En todo caso, fraude de decreto, ya que sin la convalidación, no es ley. :-P
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#7 Tensk
#5 Quiero pensar que sabes que no es a eso a lo que me refiero.
1 K 23
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#7 Obviamente, por eso hasta he puesto un emoji, que no suelo hacerlo.

De todas maneras, y hablando en serio, como tal, fraude de ley no puede ser ya que no es una ley, si no la propia Constitución la que lo regula.
En todo caso, puede ser algo anticonstitucional.

No obstante, según el artículo 86 de la Constitución que lo regula, no parece haber ningún problema mientras sea por situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, y creo que, cuando un derecho consagrado en la constitución (como el de la vivienda), no se puede cumplir, es un caso de extraordinaria y urgente necesidad.
2 K 37
#14 Tensk
#10 Hasta donde sé, la Constitución es una ley, así que sería a la par fraude de ley y anticonstitucional. Igual en idioma leguleyo no, pero es lo que entiendo.

Y en tu razonamiento es donde está el fraude de ley.
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Moderdonia #1 Moderdonia
Vaya metáfora. Tapar la precariedad con decretos mes a mes para ir tirando.
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#6 srskiner
Menudo melón se abriría. Considerar valido que un gobierno ignore asi al parlamento...cuando se proponen esas cosas uno tiene que pensar que algun dia puede haber un gobierno de derechas y un parlamento intentando bloquearle sus peores ocurrencias.
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#8 NoMeVeas
#6 Hace tiempo que la derecha hace lo que le sale de los cojones. Su limite no viene por lo que la izquierda hace o deja de hacer.

Además, M. Rajoy prácticamente gobernó a base de decretos ley, y eso que tenía mayoría en el parlamento.
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#9 IsraelEstadoGenocida
Pensando que pudiera ser verdad, el RD aplicable no sería el mismo en todos los casos.

Sería cojonudo ver; "de acuerdo al RD XX/2026 por el que se aplican", y resulta que no era el XX, si no el YY te lo tumban por defecto de forma...

Vaya chapuzas.
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Garbns #13 Garbns
Vamos, que están pidiendo trocear adjudicaciones como los ayuntamientos, pero con decretos ley...
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#3 NoMeVeas *
Recomiendo ver el documental "Se nos ha ido de las manos".
www.rtve.es/play/videos/se-nos-ha-ido-de-las-manos/
La cantidad de hijos de puta que celebrarán el martes como un dia festivo es acojonante. Todos esos vendehumos, productores de vocabulario pijo para engañar y ocultar la atrocidad de sus actos contra los débiles, todos y cada uno de esos que aparecen en el documental, merecen pelotón de fusilamiento.
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#12 okeil *
Que quereis vivienda, Pedro Sanchez hijo de puta. Que quereis vivir de vuestro salario, Pedro Sanchez hijo de puta. Que sois inmigrantes en busca de una vida mejor, Pedro Sanchez hijo de puta. La solución para absolutamente todos vuestros problemas son Pedro Sanchez hijo de puta. Y eso os lo dice uno que no ha trabajado en su puta vida y que le han pillado robando más de dos veces, para que le pongais de presidente del gobierno.
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FunFrock #11 FunFrock
Yo dejaría de ir al congreso. Total, para q sirve?
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menéame