Podemos pide al Gobierno aprobar decretos de prórroga de alquiler "mes a mes" para sortear el rechazo del Congreso

Podemos da por hecho que el decreto de vivienda que incluye la prórroga de los contratos de alquiler decaerá este martes en el Congreso de los Diputados, tras el rechazo expresado por Junts, PP y Vox, y reclama al Gobierno un "plan B" para que el Consejo de Ministros "apruebe mes a mes" este mismo decreto, y así sortear el rechazo de la mayoría parlamentaria.
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De todas maneras, y hablando en serio, como tal, fraude de ley no puede ser ya que no es una ley, si no la propia Constitución la que lo regula.
En todo caso, puede ser algo anticonstitucional.
No obstante, según el artículo 86 de la Constitución que lo regula, no parece haber ningún problema mientras sea por situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, y creo que, cuando un derecho consagrado en la constitución (como el de la vivienda), no se puede cumplir, es un caso de extraordinaria y urgente necesidad.
Y en tu razonamiento es donde está el fraude de ley.
Además, M. Rajoy prácticamente gobernó a base de decretos ley, y eso que tenía mayoría en el parlamento.
Sería cojonudo ver; "de acuerdo al RD XX/2026 por el que se aplican", y resulta que no era el XX, si no el YY te lo tumban por defecto de forma...
Vaya chapuzas.
www.rtve.es/play/videos/se-nos-ha-ido-de-las-manos/
La cantidad de hijos de puta que celebrarán el martes como un dia festivo es acojonante. Todos esos vendehumos, productores de vocabulario pijo para engañar y ocultar la atrocidad de sus actos contra los débiles, todos y cada uno de esos que aparecen en el documental, merecen pelotón de fusilamiento.