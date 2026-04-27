Podemos pide al Gobierno aprobar decretos de prórroga de alquiler "mes a mes" para sortear el rechazo del Congreso

Podemos da por hecho que el decreto de vivienda que incluye la prórroga de los contratos de alquiler decaerá este martes en el Congreso de los Diputados, tras el rechazo expresado por Junts, PP y Vox, y reclama al Gobierno un "plan B" para que el Consejo de Ministros "apruebe mes a mes" este mismo decreto, y así sortear el rechazo de la mayoría parlamentaria.