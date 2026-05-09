edición general
13 meneos
25 clics
Podemos organiza su propio acto central de campaña al margen de Por Andalucía: con Belarra, su logo y sin el resto de partidos

Podemos organiza su propio acto central de campaña al margen de Por Andalucía: con Belarra, su logo y sin el resto de partidos

Podemos confirma su propia hoja de ruta en la campaña electoral de Andalucía al margen de la coalición Por Andalucía. Pese a haberse integrado in extremis en la coalición de izquierdas para las elecciones del 17 de mayo, el partido morado ha lanzado un cartel con su acto central de campaña, donde no aparecen las siglas de la candidatura andaluza y donde sólo figura el logo de Podemos. La cita tendrá lugar este miércoles 13 de mayo en El Coronil (Sevilla) y contará con la presencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra...

| etiquetas: podemos , andalucía , elecciones
11 2 0 K 140 politica
13 comentarios
11 2 0 K 140 politica
Comentarios destacados:      
Cantro #3 Cantro
Por eso les tienen tanto cariño en su espacio ideológico. Piden lealtad, pero demostrarla les cuesta
9 K 129
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Va a estar gracioso cuando busquen su papeleta. Un sindiós.
1 K 37
Cantro #5 Cantro
#4 El excepcionalismo de Podemos
2 K 38
Doisneau #7 Doisneau
A estas alturas, quien cojones confia en ellos? Y es que no hay manera con ellos, estan en un bunker haciendo el mongolo, todos son malos menos ellos. No hay mas que ver de que palo van los que los defienden por aqui
4 K 66
Pertinax #1 Pertinax
No meto #Harkon en las etiquetas porque sería microblogging. :troll:
4 K 65
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
¿Quien se iba a imaginar que Podemos iba a ir por libre? Y si consiguen algun diputado para al grupo mixto antes de tomar posesion, al tiempo.
1 K 26
Veelicus #13 Veelicus
salen mas personas en la foto que votos van a tener... algun dia alguien les tendria que pedir explicaciones por dilapidar el movimiento del 15-M
0 K 14
#12 Juantxi
No me parece raro, acude e coalición y iden el voto para esa coalición, para convencer a sus seguidores, a lo mejor es necesario y productivo.
No veo nada problemático en ello.
0 K 12
#8 okeil
¿Pero qué sentido tiene hacer campaña con su nombre y ocultar que se presentan con otro? ¿Están pidendo el voto para hantavox o qué?.
0 K 10
#11 Tensk
Aún no tienen ni votos pero ya están demostrando quiénes son.
0 K 10
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Baia yo creyendo que sería en Algeciras :troll: a ver quienes van
0 K 8
#6 encurtido
En realidad no sé si es desleal o no, porque la mayoría de andaluces perdimos el hilo a los partidos relacionados con Podemos como para saber si "Por Andalucía" es el "Podemos de Andalucía" o es otra cosa (como un Sumar u otra cosa distinta).
0 K 7
#10 Cuchifrito
#6 El que no lo sepa es que no les va a votar, tampoco es física cuántica.
0 K 10

menéame