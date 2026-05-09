Podemos organiza su propio acto central de campaña al margen de Por Andalucía: con Belarra, su logo y sin el resto de partidos

Podemos confirma su propia hoja de ruta en la campaña electoral de Andalucía al margen de la coalición Por Andalucía. Pese a haberse integrado in extremis en la coalición de izquierdas para las elecciones del 17 de mayo, el partido morado ha lanzado un cartel con su acto central de campaña, donde no aparecen las siglas de la candidatura andaluza y donde sólo figura el logo de Podemos. La cita tendrá lugar este miércoles 13 de mayo en El Coronil (Sevilla) y contará con la presencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra...