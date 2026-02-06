edición general
Podemos anima a votar en clave feminista contra una derecha que solo ve a Aragón "como una oportunidad de negocio"

Podemos cierra su campaña en Zaragoza entonando la canción "todas las mujeres merecen la paz" en un acto que ha llenado el centro cívico de La Almozara, un aforo modesto en consonancia con los recintos elegidos por la gran mayoría de las formaciones. En un mitin morado, con todas las intervenciones a cargo de mujeres, la formación ha vuelto a insistir en el voto útil a la izquierda del PSOE como único garante de que se ejecutan políticas progresistas.

La linde termina ….
#1 #2 #3 #4 #5 Podemos nació en el 15M en plena crisis económica, por el descontento de la sociedad hacia la clase política y las élites. Nos decían que había que hacer recortes, que nos ajustaramos el cinturón, que habiamos vivido por encima de nuestras posibilidades.

Si Podemos se centrará en combatir las desigualdades transversales de las personas, en los problemas del día a día, en el paro juvenil, en la mierda de los salarios que se pagan, en el problema de la vivienda, que los ricos paguen mas impuestos...
#11 ... no sería podemos
Menuda ostia se van a dar, no se puede estar más desconectado de la realidad
#2 Pero se esfuerzan cada día en lograrlo
Personalmente llevar a la Fallaras ahí no me parece una buena táctica, pero quizá estén intentando llegar a un nicho muy concreto de votantes para sacar un escaño al menos.

No me imagino que dirían, si actualmente (en el pasado probablemente si haya ocurrido), en un partido solo le dieran a importancia a los hombres, solo hablaran de hombres, solo hablaran hombres, y que dijeran que solo los hombres pueden solucionar los problemas y que hay que votar en clave masculina, pero parece que si lo dicen mujeres, pues todo bien.
el feminismo de Podemos ha demostrado ser todo menos igualdad de género...
En clave feminista, mas subnormales no pueden ser, y enfangando el feminismo por donde pasan
Como referencia, ¿como vota uno en "clave feminista"?
#4 Pensando en los derechos y la igualdad, no votar a partidos que vulneran esos derechos contra las mujeres o otros colectivos.
Si es que se os tiene que explicar todo, leñe!
#6 Suena como los que votan a Ayuso "en clave de libertad".
Me lo he leido en un ejercicio de masoquismo morboso, esta gente esta totalmente ida, van a ser tan relevantes como el pacma, su discurso misandrico y conspiranoico esta tan absolutamente trasnochado que ni las mujeres (que no estan lokas del coño) se identifican con el....

El lunes lo 1o que voy a mirar es el hostion epico que se van a pegar ... No va a haber puntos morados suficientes para hacerles de llorerias...
El chiste se cuenta solo. Menuda ostia se van a dar
Yo quiero que saquen algún escaño, los suficientes para que vOx quede por delante del PSOE
#5 Está feo desear el mal a los pobres aragoneses.
#5 ¿Qué te ha hecho Aragón para desearles tanto mal?
En clave Zara Goza :-D
