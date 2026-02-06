Podemos anima a votar en clave feminista contra una derecha que solo ve a Aragón "como una oportunidad de negocio"

Podemos cierra su campaña en Zaragoza entonando la canción "todas las mujeres merecen la paz" en un acto que ha llenado el centro cívico de La Almozara, un aforo modesto en consonancia con los recintos elegidos por la gran mayoría de las formaciones. En un mitin morado, con todas las intervenciones a cargo de mujeres, la formación ha vuelto a insistir en el voto útil a la izquierda del PSOE como único garante de que se ejecutan políticas progresistas.
Si Podemos se centrará en combatir las desigualdades transversales de las personas, en los problemas del día a día, en el paro juvenil, en la mierda de los salarios que se pagan, en el problema de la vivienda, que los ricos paguen mas impuestos...
No me imagino que dirían, si actualmente (en el pasado probablemente si haya ocurrido), en un partido solo le dieran a importancia a los hombres, solo hablaran de hombres, solo hablaran hombres, y que dijeran que solo los hombres pueden solucionar los problemas y que hay que votar en clave masculina, pero parece que si lo dicen mujeres, pues todo bien.
Si es que se os tiene que explicar todo, leñe!
El lunes lo 1o que voy a mirar es el hostion epico que se van a pegar ... No va a haber puntos morados suficientes para hacerles de llorerias...