Podemos anima a votar en clave feminista contra una derecha que solo ve a Aragón "como una oportunidad de negocio"

Podemos cierra su campaña en Zaragoza entonando la canción "todas las mujeres merecen la paz" en un acto que ha llenado el centro cívico de La Almozara, un aforo modesto en consonancia con los recintos elegidos por la gran mayoría de las formaciones. En un mitin morado, con todas las intervenciones a cargo de mujeres, la formación ha vuelto a insistir en el voto útil a la izquierda del PSOE como único garante de que se ejecutan políticas progresistas.