·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10525
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
11893
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
5676
clics
Engañabobos
4047
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
4302
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
410
Las verdaderas razones del declive de Menéame
512
La imagen que muchos madrileños ven cada día al pedir cita médica: los privados primero, los públicos… para 2026
421
Atacan y bloquean la cerradura de la sede de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados en Andalucía
565
David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington
258
Ayuso recurre al Supremo para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, que recibió 80 millones de dinero público
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
17
clics
La pobreza baja en Barcelona y los ingresos suben en los barrios con menos renta | GRÁFICOS (CAT)
La Encuesta Sociodemográfica 2024 muestra una mejora económica general en la ciudad, con menos pobreza y más ingresos, especialmente en los distritos más vulnerables.
|
etiquetas
:
barcelona
,
mejora económica
,
menos pobreza
11
3
0
K
140
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
140
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Suleiman
Se piran los locales y llegan los expats
3
K
33
#11
Quorthon
#5
justo eso...
0
K
7
#1
Gry
#0
Titular y entradilla en castellano please. Si no te van a fundir la noticia.
0
K
17
#2
eaglesight1
*
#1
Arreglado. La verdad es que se entendía perfectamente, pero entiendo que lleva razón.
0
K
10
#7
inerte
#4
Esto es un poco como alegrarse de que has perdido peso, ignorando el hecho de que te amputaron una pierna.
0
K
10
#8
eaglesight1
#6
Todo es posible, pero pienso que es buscar tres pies al gato su razonamiento.
0
K
10
#3
aPedirAlMetro
*
Han tenido en consideracion los precios del alquiler en Barcelona ?
O los precios absolutamente estratosfericos para la compra de vivienda ?
Por que de nada vale, cobrar 15000€ al mes, si luego pagas un alquiler de 14999€
No se si me explico...
0
K
10
#4
eaglesight1
#3
Cuando baja el nivel de pobreza creo que se tienen en cuenta todos los factores. Pero incluso en caso de que no sucediera no deja de ser una buena noticia. El estudio va por barrios.
0
K
10
#6
sorrillo
#4
Del titular se puede deducir que los habitantes de esos barrios han incrementado su renta pero bien puede haber ocurrido que se hayan tenido que ir de Barcelona y los hayan sustituido otros ciudadanos de mayor renta que sí puedan pagar la vivienda.
0
K
10
#10
DrEvil
Excelente noticia, de seguir así cada vez habrá menos zonas tensionadas, los habitantes de la ciudad vivirán más desahogados, habrá menos gente vulnerable, etc.
0
K
9
#9
elsnons
Lo que hay en Barcelona ciudad es un relevo de población, sale la de menos renta y entran los de mayor .
Se puede observar en los distintos barrios debido al incremento del coste de la vida, el alquiler y la compra de vivienda.
El tráfico rodado ha disminuido mucho aumentando el de bicicletas y similares además del transporte publico , el parque móvil de coches es más nuevo . Es el nuevo orden .
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
O los precios absolutamente estratosfericos para la compra de vivienda ?
Por que de nada vale, cobrar 15000€ al mes, si luego pagas un alquiler de 14999€
No se si me explico...
Se puede observar en los distintos barrios debido al incremento del coste de la vida, el alquiler y la compra de vivienda.
El tráfico rodado ha disminuido mucho aumentando el de bicicletas y similares además del transporte publico , el parque móvil de coches es más nuevo . Es el nuevo orden .