edición general
La pobreza baja en Barcelona y los ingresos suben en los barrios con menos renta | GRÁFICOS (CAT)

La Encuesta Sociodemográfica 2024 muestra una mejora económica general en la ciudad, con menos pobreza y más ingresos, especialmente en los distritos más vulnerables.

#5 Suleiman
Se piran los locales y llegan los expats
Quorthon #11 Quorthon
#5 justo eso...
Gry #1 Gry
#0 Titular y entradilla en castellano please. Si no te van a fundir la noticia.
eaglesight1 #2 eaglesight1 *
#1 Arreglado. La verdad es que se entendía perfectamente, pero entiendo que lleva razón.
inerte #7 inerte
#4 Esto es un poco como alegrarse de que has perdido peso, ignorando el hecho de que te amputaron una pierna.
eaglesight1 #8 eaglesight1
#6 Todo es posible, pero pienso que es buscar tres pies al gato su razonamiento.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Han tenido en consideracion los precios del alquiler en Barcelona ?
O los precios absolutamente estratosfericos para la compra de vivienda ?

Por que de nada vale, cobrar 15000€ al mes, si luego pagas un alquiler de 14999€
No se si me explico...
eaglesight1 #4 eaglesight1
#3 Cuando baja el nivel de pobreza creo que se tienen en cuenta todos los factores. Pero incluso en caso de que no sucediera no deja de ser una buena noticia. El estudio va por barrios.
sorrillo #6 sorrillo
#4 Del titular se puede deducir que los habitantes de esos barrios han incrementado su renta pero bien puede haber ocurrido que se hayan tenido que ir de Barcelona y los hayan sustituido otros ciudadanos de mayor renta que sí puedan pagar la vivienda.
DrEvil #10 DrEvil
Excelente noticia, de seguir así cada vez habrá menos zonas tensionadas, los habitantes de la ciudad vivirán más desahogados, habrá menos gente vulnerable, etc.
elsnons #9 elsnons
Lo que hay en Barcelona ciudad es un relevo de población, sale la de menos renta y entran los de mayor .

Se puede observar en los distintos barrios debido al incremento del coste de la vida, el alquiler y la compra de vivienda.

El tráfico rodado ha disminuido mucho aumentando el de bicicletas y similares además del transporte publico , el parque móvil de coches es más nuevo . Es el nuevo orden .
