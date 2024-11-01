PNV y PSE-EE presentan una ley para conservar la “larga tradición de la tauromaquia popular” en Euskadi

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley para regular los festejos taurinos con reses pequeñas, más jóvenes de año y medio, y participantes menores de 16 años. El texto, que asegura tener en el frontispicio el “bienestar animal”, plantea que el Gobierno autonómico se compromete a “divulgar los valores históricos y tradicionales asociados a los festejos”. Y arranca con la constatación de que “la tauromaquia popular tiene una larga y documentada tradición en Euskadi” y de que hay que asegurar su “continuidad”.