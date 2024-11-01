PNV y PSE-EE presentan una ley para conservar la “larga tradición de la tauromaquia popular” en Euskadi

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley para regular los festejos taurinos con reses pequeñas, más jóvenes de año y medio, y participantes menores de 16 años. El texto, que asegura tener en el frontispicio el “bienestar animal”, plantea que el Gobierno autonómico se compromete a “divulgar los valores históricos y tradicionales asociados a los festejos”. Y arranca con la constatación de que “la tauromaquia popular tiene una larga y documentada tradición en Euskadi” y de que hay que asegurar su “continuidad”.
Tan solo digo que es cierto que la tauromaquia era popular en Euskadi y Navarra hace siglos. Como en tantos otros lugares. Por eso no entiendo la sorpresa por el titular, que es rotundamente cierto.
Pero vamos, que no por ello deja de ser maltrato animal execrable. Los tiempos cambian.
es.wikipedia.org/wiki/Jon_Idigoras
En las bodas del rey Felipe IV (1621-1665) se lidiaron toros en la Plaza Mayor de Madrid. «Los toreros a caballo era originarios de Andalucía, Castilla y Extremadura, mientras que los de a pie era de Navarra. Son afirmaciones -señala Letona- que constataron incluso Cossío, Ortega y Gasset y Gabairu».
Aunque entiendo que en un país donde no hay tradición científica habrá que tirar de incultura e inferioridad intelectual para formar cultura, cultura de la incultura.
Una cosita, las vaquillas se dejaron de hacer por lo que costaba el seguro. Y se seguiran sin hacer por lo que cuesta el seguro. Salvo que lo pagues TÚ. si, si lector, me da igual quien seas "Tus impuestos, sus mierdas"