PNV y PSE-EE presentan una ley para conservar la “larga tradición de la tauromaquia popular” en Euskadi

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley para regular los festejos taurinos con reses pequeñas, más jóvenes de año y medio, y participantes menores de 16 años. El texto, que asegura tener en el frontispicio el “bienestar animal”, plantea que el Gobierno autonómico se compromete a “divulgar los valores históricos y tradicionales asociados a los festejos”. Y arranca con la constatación de que “la tauromaquia popular tiene una larga y documentada tradición en Euskadi” y de que hay que asegurar su “continuidad”.

Pertinax #1 Pertinax
A Txikito de Amorebieta se le caerían las lágrimas de alegría con esto.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#7 Mejor Castellanos en aquellos años lo eran.
Pertinax #10 Pertinax *
#9 En esa época también eran políticamente castellanos, hablas como si fuesen conceptos incompatibles.
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#10 Tu has puesto: pero el toreo a pie, probablemente lo comenzasen vascos hace siglos, eso es lo incompatible El toreo a pie o a caballo se remonta a la Edad de Bronce. La tauromaquia reúne el concepto y las reglas que definen el arte de lidiar o toreo, un arte que nació en España del que se tiene constancia en el siglo XI con la celebración de festejos taurinos en Ávila y en Zamora en el siglo XIII.
Pertinax #13 Pertinax *
#12 A mi me da igual quién fuera el primero, de ahí el probablemente. De hecho también el toreo a pie entre los vascos parece que se remonte a la edad media [citation required].

Tan solo digo que es cierto que la tauromaquia era popular en Euskadi y Navarra hace siglos. Como en tantos otros lugares. Por eso no entiendo la sorpresa por el titular, que es rotundamente cierto.

Pero vamos, que no por ello deja de ser maltrato animal execrable. Los tiempos cambian.
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#13 Donde mas popular es en Andalucia.
Pertinax #15 Pertinax *
#14 No estamos discutiendo eso, que también es cierto.
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Cuidadín, que todos somos antitaurinos hoy en día, pero el toreo a pie, probablemente lo comenzasen vascos hace siglos. El titular no miente.

En las bodas del rey Felipe IV (1621-1665) se lidiaron toros en la Plaza Mayor de Madrid. «Los toreros a caballo era originarios de Andalucía, Castilla y Extremadura, mientras que los de a pie era de Navarra. Son afirmaciones -señala Letona- que constataron incluso Cossío, Ortega y Gasset y Gabairu».
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Los toreros de a pies de Navarra eran vascos, en aquellos años ?.
Pertinax #7 Pertinax
#5 No, eran swahilis.
#8 BoosterFelix *
Recordad: nadie va a una corrida por tradición como nadie se parte la cabeza contra una pared por tradición.

Aunque entiendo que en un país donde no hay tradición científica habrá que tirar de incultura e inferioridad intelectual para formar cultura, cultura de la incultura.
#4 MyNameIsEarl
Solo hay que ver las plazas de toros vacías para ver qué el pueblo lo está pidiendo a gritos. Prioridades Patxi, prioridades. Que vivienda, ni que vivienda!!!
Grymyrk #16 Grymyrk
La derecha siempre votando unida
johel #11 johel *
Las "vaquillas" evento cultural de larga tradicion y de tauromaquia. Y lo dicen sin partirse de la risa.
Una cosita, las vaquillas se dejaron de hacer por lo que costaba el seguro. Y se seguiran sin hacer por lo que cuesta el seguro. Salvo que lo pagues TÚ. si, si lector, me da igual quien seas "Tus impuestos, sus mierdas"
