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Que el plátano tenga esos hilos laterales que saben a mierda, principal prueba de que Dios no existe y que todo es fruto del azar

Que el plátano tenga esos hilos laterales que saben a mierda, principal prueba de que Dios no existe y que todo es fruto del azar

Consternación en las facultades de Teología, en el vaticano y en los principales centros e instituciones religiosas del planeta: un equipo de científicos cristianos ha llegado a la conclusión de que la existencia de los hilos laterales que tienen los plátanos y que saben a culo son la principal prueba de que Dios no existe

| etiquetas: dios , religión plátano , vaticano , teología , ciencia
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9 comentarios
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Gry #1 Gry *
¿Los hilos de lo plátanos saben a algo? ?(

En la era pre-internet circulaba por ahí el rumor de que si los secabas y te los fumabas colocaba.
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Thornton #2 Thornton
#1 En la era pre-internet circulaba por ahí el rumor de que si los secabas y te los fumabas colocaba.

Eso ya circulaba entre los grupos hippies y undergound en los años 70 :-D
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vilgeits #3 vilgeits *
#1 Doy fe que no funciona. Ni tampoco la infusion de amapolas rojas.
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devilinside #5 devilinside
#3 Es que la infusión se hace de la goma de las amapolas blancas. Las flores de adormidera no colocan
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#7 Pitchford
Qué gente más fina.. yo me los como porque tendrán más fibra.. siempre escasa...
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Cuñado #4 Cuñado
El plátano, el calabacín, el pepino... No sé, igual Dios tenía otra cosa en mente.
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devilinside #6 devilinside
#4 Una polla
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Cuñado #8 Cuñado
#6 Que en el mundo haya cosas con forma de polla es el único argumento serio para defender la existencia de Dios.
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devilinside #9 devilinside
#8 Un argumento del carajo, sin duda
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menéame