Que el plátano tenga esos hilos laterales que saben a mierda, principal prueba de que Dios no existe y que todo es fruto del azar

Consternación en las facultades de Teología, en el vaticano y en los principales centros e instituciones religiosas del planeta: un equipo de científicos cristianos ha llegado a la conclusión de que la existencia de los hilos laterales que tienen los plátanos y que saben a culo son la principal prueba de que Dios no existe
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En la era pre-internet circulaba por ahí el rumor de que si los secabas y te los fumabas colocaba.
Eso ya circulaba entre los grupos hippies y undergound en los años 70