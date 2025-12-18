·
La plantilla de À Punt suspende al director de informativos con 160 de los 179 votos emitidos
La dirección pide amparo al consejo de administración y denuncia una 'estrategia de acoso y derribo'
valencia
,
pp
,
vox
,
a punt
,
television
#1
NPCMeneaMePersigue
Destruyen la televisión valenciana porque si no hay algo que una a los valencianos es más fácil dividirlos, enfrentarlos y manipularlos
Preparan el terreno para la próxima catástrofe
0
K
20
#2
autonomator
"Motosierras y lanzallamas"
los grandes gestores.
0
K
17
