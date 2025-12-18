edición general
La plantilla de À Punt suspende al director de informativos con 160 de los 179 votos emitidos

La plantilla de À Punt suspende al director de informativos con 160 de los 179 votos emitidos

La dirección pide amparo al consejo de administración y denuncia una 'estrategia de acoso y derribo'

valencia , pp , vox , a punt , television
Destruyen la televisión valenciana porque si no hay algo que una a los valencianos es más fácil dividirlos, enfrentarlos y manipularlos

Preparan el terreno para la próxima catástrofe
"Motosierras y lanzallamas"
los grandes gestores.
