edición general
4 meneos
182 clics

El plan de Ucrania para aguantar un año más tiene un número mágico: matar 50.000 rusos al mes

En esta noticia de propaganda occidental no se andan con rodeos. Deshumanización del objetivo dándole el trato de una plaga de cucarachas. El mensaje es sencillo: matar más rusos. Ya se decía en el programa de Iker Jiménez, por poner un antecedente lejano: www.meneame.net/m/actualidad/tertuliano-iker-jimenez-dice-hay-matar-ma Los medios aportan su granito de arena para normalizar el odio. Si echamos un vistazo a los principios de la propaganda de Goebbels yo diría que encaja en el principio 6, el de orquestación. Accessible en modo lectura: www.elconfidencial.com/mundo/2026-02-24/estrategia-ucrania-rusia-guerr

| etiquetas: guerra de ucrania , matar rusos , el confidencial , número mágico
4 0 4 K 10 PropagandaOc
6 comentarios
4 0 4 K 10 PropagandaOc
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Pues habida cuenta de la relación de intercambio de cadáveres ... sacrificarán medio millón de ucranianos al mes.
1 K 25
vicvic #5 vicvic
De eso va la resistencia a una guerra, de matar a los invasores antes de que ellos te asesinen y saqueen tus recursos. De perogrullo, vaya.
Que prueben a retirarse al Kremlin y entonces Ucrania no tendrá que matar a nadie. La única deshumanización aquí proviene del viejo asesino Putin. Y , de verdad, que estas buambulancias de los matones ya no cuelan en ningún sector político excepto ultra izquierda.
0 K 12
#2 pandasucks
Que les regales un apartamento en la costa española, posiblemente les saldría más económico que el armamento. :troll:
0 K 10
Dene #3 Dene
#2 o bombardearles con vodka
0 K 12
#1 pozz
Como es lógico, el objetivo de Ucrania es liquidar a la maxima cantidad de invasores terroristas rusos que sea posible... un problema que no tendrian esos rusos si se quedaran en su pais de mierda. Eligen ir al pais vecino a cumplir los delirios de su dictador, cometiendo un sin fin de atrocidades, pues ajo y agua.
3 K -13
#6 Dav3n
#1 Eligen ir al pais vecino a cumplir los delirios de su dictador, cometiendo un sin fin de atrocidades, pues ajo y agua.

Ojo al NAFO, está tan metido en la campaña contra Irán que se le ha escapado que los rusos van a combatir voluntariamente xD

Pero no decíais que los secuestraban como en Ucrania? xD xD xD

Ais, hablando de propaganda :hug:
0 K 12

menéame