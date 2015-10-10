Plan Auto 2030, las 5 medidas estrella para lograr que en España todos los coches sean electrificados en 2035 y ganar más dinero

El Plan Auto 2030 busca transformar la movilidad en España hacia los vehículos eléctricos con 25 medidas entre industria, mercado e innovación. Destacan 6 iniciativas: apoyo a la cadena de suministro de baterías y componentes, impulso a la I+D+i en movilidad avanzada, 400 millones para la compra de coches electrificados, despliegue nacional de infraestructura de recarga, programas de competitividad industrial y un modelo de gobernanza con seguimiento. Se prevé movilizar 39.000 millones de euros y alcanzar 95% de producción 0 emisiones en 2035