Plan Auto 2030, las 5 medidas estrella para lograr que en España todos los coches sean electrificados en 2035 y ganar más dinero

El Plan Auto 2030 busca transformar la movilidad en España hacia los vehículos eléctricos con 25 medidas entre industria, mercado e innovación. Destacan 6 iniciativas: apoyo a la cadena de suministro de baterías y componentes, impulso a la I+D+i en movilidad avanzada, 400 millones para la compra de coches electrificados, despliegue nacional de infraestructura de recarga, programas de competitividad industrial y un modelo de gobernanza con seguimiento. Se prevé movilizar 39.000 millones de euros y alcanzar 95% de producción 0 emisiones en 2035

Tontolculo #2 Tontolculo
lograr que en España todos los coches sean eléctricos en 2035

Casi me da la risa al leerlo
#7 Pixmac
#2 Que todos los coches a la venta en 2035 tengan enchufe no es tan difícil. Que todos sean eléctricos no lo creo pero sumando los híbridos enchufables es posible. Evidentemente, en 2035 no todos los coches en circulación serán eléctricos, que la renovación del parque automovilístico tardará mucho más.
#11 Barriales
#2 que se vendan. Todos los que se vendan
wata #3 wata
Como no me lo regalen...lo llevan claro.
#4 Pitchford
El título patina un tanto. Se refiere a los fabricados en ese año.
#9 tropezon *
#8 edit
MacMagic #10 MacMagic
Luego dirán que los de combustible pueden seguir y otro tema de dinero público quemado, o mejor aún, usado para la clase que más dinero tiene.
#1 tropezon *
El sustituto del moves, Plan Auto+, con una dotación de 400 millones es claramente insuficiente si se quieren sustituir la cantidad de coches de combustión que hay.
Dan para un 10-15% de los coches que se achatarran AL AÑO en España, ya que se darían ayudas como mucho para 80000 coches.
Y eso no para un año, sino para 5
DaniTC #5 DaniTC *
#1 400 millones es para 2026.
#6 tropezon
#5 Ok, 10-15 %
DaniTC #8 DaniTC
#6 una barbaridad. Cuando estaban las ayudas a la compra de coches cuando me compré el mío, lo absorbía el concesionario y el ahorro era 0 patatero.
