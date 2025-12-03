Una piscina con jacuzzi de 1,4 millones de euros para un pueblo de 40 vecinos: Suellacabras saca partido del dinero de las eólicas

Solo dos sonidos artificiales y hermanados interrumpen el silencio otoñal de Suellacabras (Soria, 40 habitantes): el lejano frufrú de los molinos de viento y el cercano runrún del motor refrigerador de la piscina municipal. Esa infraestructura climatizada ha costado 1,4 millones de euros y aguarda a sus últimos preparativos para ser inaugurada, todo gracias al dinero que el sector eólico deja en el Ayuntamiento. La alcaldesa, Felicidad Gómez (PP), ha elegido la piscina como gran inversión local para dotar de servicios a su pueblo y alrededores.