Una piscina con jacuzzi de 1,4 millones de euros para un pueblo de 40 vecinos: Suellacabras saca partido del dinero de las eólicas

Solo dos sonidos artificiales y hermanados interrumpen el silencio otoñal de Suellacabras (Soria, 40 habitantes): el lejano frufrú de los molinos de viento y el cercano runrún del motor refrigerador de la piscina municipal. Esa infraestructura climatizada ha costado 1,4 millones de euros y aguarda a sus últimos preparativos para ser inaugurada, todo gracias al dinero que el sector eólico deja en el Ayuntamiento. La alcaldesa, Felicidad Gómez (PP), ha elegido la piscina como gran inversión local para dotar de servicios a su pueblo y alrededores.
PD: anda que no hay casos similares en miles de pueblos..
Basicamente es la pasta por las tierras.
De todas formas estoy seguro que si la noticia fuera "un alcalde del PP de un pueblo de 40 habitantes se ha gastado 2 millones haciendo vivienda" saltarían algunos a quejarse igualmente diciendo que es un pelotazo y que si sobres..
Por lo menos en la noticia parece que están haciendo ambas cosas.
Cuando en este tipo de pueblos se vota a la persona, no al partido
Somos un país bananero.
Del PP la sin luces ... como no .Y seguro la edad media de los vecinos rondará los 70 años ... todos en tanga el día de la inaguracion.
Oye, que en parte lo veo como un intento de atraer a gente al pueblo y lo veo bien, pero se han pasado muchísimo con los 800k que se van a gastar en la piscina..
los fondos de la energía renovable ya se han usado para construir vivienda de alquiler accesible, levantar una pista de pádel o mantener Suellacabras bien cuidado. El objetivo, atraer a más vecinos y dinamizar la comarca, algo escasa de ocio.
unos 650.000 euros se gastaron en cinco viviendas de alquiler social, a 250 euros mensuales cada una,
yo lo veo bien si intentan atraer nuevos habitantes, haciéndolo más apetecible..
Que lo guarden para cuando “no hayga” no fundiéndoselo en algo que va a salir a 2000 euros el baño…
PD: y tampoco sabemos que tipo de contrato tienen con la compañía eólica, si es un flujo constante de dinero durante X años o es un solo pago
Acabarán llegando mal dadas y luego vendrán los llantos.
No hay necesidad de quemar la pasta,’por mucha que tengas
En Madrid hay comunidades de vecinos con 40 viviendas que tienen piscina. Y no sale en prensa