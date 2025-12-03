edición general
Una piscina con jacuzzi de 1,4 millones de euros para un pueblo de 40 vecinos: Suellacabras saca partido del dinero de las eólicas

Solo dos sonidos artificiales y hermanados interrumpen el silencio otoñal de Suellacabras (Soria, 40 habitantes): el lejano frufrú de los molinos de viento y el cercano runrún del motor refrigerador de la piscina municipal. Esa infraestructura climatizada ha costado 1,4 millones de euros y aguarda a sus últimos preparativos para ser inaugurada, todo gracias al dinero que el sector eólico deja en el Ayuntamiento. La alcaldesa, Felicidad Gómez (PP), ha elegido la piscina como gran inversión local para dotar de servicios a su pueblo y alrededores.

30 comentarios
Comentarios destacados:    
Destrozo #2 Destrozo
Cuando toque pagar el mantenimiento les va a hacer mucha gracia a los 40 vecinos
4 K 39
Garbns #5 Garbns
#2 sencillo, se cierra y abandona... :troll:

PD: anda que no hay casos similares en miles de pueblos..
0 K 10
Escafurciao #7 Escafurciao
#2 es dinero renovable :roll:
1 K 20
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#2 Aerogeneradores pagan por ello.
0 K 13
Don_Pixote #17 Don_Pixote
#8 por lo que se deja leer en la noticia el dinero viene de la construcion de los parques, no dice nada que tengan una comision anual por produccion de energia, etc... u otro contrato con la compañia en cuestion
Basicamente es la pasta por las tierras.
0 K 7
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#2 Ademas del mantenimiento tienen que tener un socorrista obligatorio, los habitantes de ese pueblo son muy mayores ya para piscina.
0 K 20
Eibi6 #22 Eibi6
#2 si el alcalde negocio bien se encargará también la electrica
0 K 9
Destrozo #29 Destrozo
#22 negoció mal. No tengo pruebas pero tampoco dudas
1 K 27
Garbns #23 Garbns
#19 El tema es ver como atraes a gente a vivir a tu pueblo con 0 cosas que hacer... es la serpiente que se muerde la cola.

De todas formas estoy seguro que si la noticia fuera "un alcalde del PP de un pueblo de 40 habitantes se ha gastado 2 millones haciendo vivienda" saltarían algunos a quejarse igualmente diciendo que es un pelotazo y que si sobres..

Por lo menos en la noticia parece que están haciendo ambas cosas.
1 K 26
Barney_77 #24 Barney_77
#23 Creo que el/la alcalde/esa es del PP
1 K 28
Garbns #26 Garbns
#24 Sí y por eso lo decía, la misma gente que se queja aquí se quejaría en la "otra noticia" porque el alcalde es del PP...

Cuando en este tipo de pueblos se vota a la persona, no al partido
0 K 10
oceanon3d #1 oceanon3d *
30.000€ por vecinos ... de sobra para que cada uno tenga uno en su cómoda casa.

Somos un país bananero.

Del PP la sin luces ... como no .Y seguro la edad media de los vecinos rondará los 70 años ... todos en tanga el día de la inaguracion.
2 K 25
fofito #3 fofito
#1 Alguna empresa estará agradecida de que este país sea como es :troll:
1 K 16
tul #30 tul
#3 la del primo de la alcaldesa
0 K 17
Garbns #9 Garbns *
#1 : los fondos de la energía renovable ya se han usado para construir vivienda de alquiler accesible, levantar una pista de pádel o mantener Suellacabras bien cuidado. El objetivo, atraer a más vecinos y dinamizar la comarca, algo escasa de ocio.

Oye, que en parte lo veo como un intento de atraer a gente al pueblo y lo veo bien, pero se han pasado muchísimo con los 800k que se van a gastar en la piscina..
0 K 10
kevers #15 kevers *
#1 pues yo lo veo más como una especie de balneario para los abuelos xD
1 K 17
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Un pueblo en medio de la nada y con la sierra del madero muy cerca, que hace un frio que pela y con 32 habitantes, no los 40 que pone la noticia, quien se va a ir a vivir allí si no hay nada cerca, esos habitantes son mayoría como la alcaldesa gente mayor ya.
0 K 20
Barney_77 #21 Barney_77
#20 Tampoco me lo leeria. Va en contra del espiritu de esta comunidad y de todo lo que es respetable
0 K 16
Barney_77 #11 Barney_77 *
Si quieren desarrollo podrian haber empezado con transporte publico, escuela, telecomunicaciones, vivienda publica, accesos... Estos hijos de puta del PP tirando el dinero en tompolladas. O en sobres como la piscina de grandes.
0 K 16
Garbns #14 Garbns *
#11

los fondos de la energía renovable ya se han usado para construir vivienda de alquiler accesible, levantar una pista de pádel o mantener Suellacabras bien cuidado. El objetivo, atraer a más vecinos y dinamizar la comarca, algo escasa de ocio.

unos 650.000 euros se gastaron en cinco viviendas de alquiler social, a 250 euros mensuales cada una,
2 K 41
Barney_77 #16 Barney_77
#14 No quita un apice de verdad a lo que he dicho. Por supuesto he comentado sin leer, porque esta que esta prohibido en meneame, ¿no?
1 K 26
Garbns #18 Garbns
#16 A ver, por lo que dice la noticia (que puede ser falso) han gastado dinero en más cosas: viviendas, mantenimiento del pueblo, parques infantiles, centro cultural, etc...

yo lo veo bien si intentan atraer nuevos habitantes, haciéndolo más apetecible..
1 K 21
Barney_77 #19 Barney_77
#18 Ya, pero instalaciones de ocio sin el resto de elementos indispensables para vivir alli... Pues no se, como que me parece tirar el dinero o empezar la casa por el tejado. De oro en este caso
0 K 16
ChatGPT #25 ChatGPT *
#18 parece como si fuese obligatorio fundirse todo el presupuesto.

Que lo guarden para cuando “no hayga” no fundiéndoselo en algo que va a salir a 2000 euros el baño…
0 K 11
Garbns #27 Garbns *
#25 Pero es que no sabemos si es todo el presupuesto, según la noticia se han gastado más dinero en viviendas, mantenimientos, centro cultural, etc..

PD: y tampoco sabemos que tipo de contrato tienen con la compañía eólica, si es un flujo constante de dinero durante X años o es un solo pago
0 K 10
ChatGPT #28 ChatGPT
#27 da igual que sea todo o una parte. Es una barbaridad de dinero para un pueblo así.
Acabarán llegando mal dadas y luego vendrán los llantos.

No hay necesidad de quemar la pasta,’por mucha que tengas
0 K 11
kevers #20 kevers
#16 prohibidísimo, es el segundo de los diez mandamientos que tiene este sitio, te pondría el enlace a las normas pero me da fatiga.
0 K 11
Don_Pixote #10 Don_Pixote
La Muela 2.0
0 K 7
alcama #6 alcama *
Menos drama.
En Madrid hay comunidades de vecinos con 40 viviendas que tienen piscina. Y no sale en prensa
0 K 6
Barney_77 #12 Barney_77
#6 No de 1,4 millones
1 K 27

