Pillan en Irán a un diplomático neerlandés con módems Starlink y celulares de contrabando  

La Cancillería neerlandesa citó al embajador iraní a causa del incidente, según Reuters. El jefe de Policía de Seguridad Económica de Irán, Hosein Rahimi, informó a finales de enero sobre el hallazgo y decomiso de 108 terminales de Internet satelital Starlink. Rahimi declaró que estos equipos se utilizaban bajo coberturas ilegales y vinculó su uso a actividades "contra la seguridad". The Wall Street Journal informó este mes, citando fuentes al tanto del asunto, que Estados Unidos habría introducido de "contrabando" miles de terminales Starlink