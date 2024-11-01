edición general
10 meneos
18 clics
Pillan en Irán a un diplomático neerlandés con módems Starlink y celulares de contrabando

Pillan en Irán a un diplomático neerlandés con módems Starlink y celulares de contrabando  

La Cancillería neerlandesa citó al embajador iraní a causa del incidente, según Reuters. El jefe de Policía de Seguridad Económica de Irán, Hosein Rahimi, informó a finales de enero sobre el hallazgo y decomiso de 108 terminales de Internet satelital Starlink. Rahimi declaró que estos equipos se utilizaban bajo coberturas ilegales y vinculó su uso a actividades "contra la seguridad". The Wall Street Journal informó este mes, citando fuentes al tanto del asunto, que Estados Unidos habría introducido de "contrabando" miles de terminales Starlink

| etiquetas: starlink , irán , contrabando , diplomático , eeuu , países bajos
8 2 0 K 106 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 106 actualidad
cutty #2 cutty
Personal diplomático europeo implicado en actividades terroristas. La superioridad moral de occidente cada día en más facetas.
10 K 79
ombresaco #3 ombresaco
#2 ¿Terrorismo es permitir la comunicación?
1 K 28
Ferran #4 Ferran
#3 No, terroristas son los bebés de Hamás.

Y el cinismo y la hipocresía nivel Dios.
3 K 45
ombresaco #5 ombresaco
#4 qué tiene que ver? Que unos usen el terrorismo (sin definición, evidentemente) como excusa para sus desmanes no quita que los otros hagan lo mismo.
1 K 28
smilo #7 smilo
#3 yo no sé si será o no terrorismo, lo que si, es estar mal de la cabeza meter esos dispositivos en Irán.
0 K 12
#8 nadaman
#3 Intenta llevar algún dispositivo de posicionamiento GPS/GNSS de alta precisión por aduanas (incluso dentro de UE) sin declarar y veras que risas.
2 K 27
Supercinexin #1 Supercinexin
Mi pésame a su familia.
1 K 36
Arzak_ #6 Arzak_
Ya debe tener urticaria en el cuello 8-D
0 K 11

menéame