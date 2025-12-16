·
5



Pilar Alegría se despide como ministra: "He sido muy feliz, pero vuelvo a casa, a Aragón"
La ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez dice adiós en un mensaje a través de las redes sociales y asiste este martes a su último Consejo de Ministros.
|
etiquetas
:
alegria
,
ministra
,
dimision
,
candidata
,
aragon
politica
19 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
VFR
Vuelve al parador de Teruel? Le han dicho que ábalos ya no está allí?
14
K
156
#11
Deviance
#1
Aunque lo hayas metido con un
como un piano de grande, hay que reconocer que el chascarrillo ha estado de diez,
mi + .
0
K
17
#4
CharlesBrowson
si, pero no apagues el movil, que a lo mejor tienes que volver a madrid a explicar cositas
4
K
62
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
"He sido muy feliz, pero ahora vuelvo a Aragón donde me van a dar una hostia en las urnas que te cagas"
Todo sea por Pedro
4
K
61
#8
angelitoMagno
En el primer comentario de este hilo, ya podemos ver como va a ser la campaña por parte de la derecha.
3
K
43
#9
platypu
#8
Para alegria la que habia en ese parador
4
K
54
#10
IsraelEstadoGenocida
#8
Propuestas... 0. Fango, todo el del mundo
0
K
10
#14
Don_Pixote
#8
como votante de izquierdas , esta mujer no tiene futuro en Aragon con todo lo que arrastra, y a ver que sale de la trama de Forestalia..
Es lo que hay
Tenemos PP + Vox para rato
0
K
8
#17
angelitoMagno
#14
Si, es lo que vengo diciendo. El PP ha adelantado elecciones en las comunidades donde las tiene ganadas con toda seguridad (Extremadura y Aragón) y ha preferido no hacerlo donde tiene gran riesgo de perderlas (Valencia)
Aunque a ver como les sale la jugada, porque vamos, si adelantan elecciones por "el bloque de VOX" y el resultado es que VOX les coma terreno, pues menudo tiro por la culata.
0
K
13
#15
Kantinero
#8
Ahora imagínate si Mazón fuera del PSOE
0
K
15
#2
manzitor
Comienza la partida que el PSOE comenzó con Illa. En Cataluña salió bien, en Madrid (ciudad), salió mal. Veremos Aragón, Andalucía, Valencia y quizá CLM con Ministros como cabezas de lista para recuperar poder autonómico.
1
K
24
#6
poxemita
#2
en CLM no pueden tocar ahora. Hace un tiempo si, a futuro lo dudo, pero Page ahora con toda la mierda que le aflora a Sánchez es totalmente intocable.
0
K
12
#13
manzitor
#6
Yo creo que el PSOE se está planteando movimiento, bien Isabel Rodríguez o bien José Manuel Caballero. Veremos
0
K
12
#18
poxemita
#13
veo difícil que le muevan la silla a Page. De las opciones que, Caballero va que va, pero Isabel después de su paso por la Alcaldía de Puertollano no la veo. Su legislatura fue la que perdió la alcaldia después de 40 y tanto años.
0
K
12
#5
Meneador_Compulsivo
Seguro que arrasa en las autonómicas
0
K
20
#12
pitercio
La mandan al frente de Teruel en misión de reconquista.
0
K
15
#7
poxemita
Ahora que tiene tiempo y Paco también, pueden volver a quedar para ponerse al día.
0
K
12
#19
Ominous
La han dimitido. Después de las cuantas mentiras que ya les pillaban las manos.
0
K
10
#16
Lamantua
Otra que se quita de encima.
0
K
8
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
