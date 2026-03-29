Piden la reincorporación de Puerto Rico a España

pedimos dos cosas. Uno, que se le devuelvan a los puertorriqueños la nacionalidad española que se le quitó a nuestros abuelos. Dos, un plebiscito oficial reconocido por el Congreso de Estados Unidos y España donde se pregunte si queremos volver a ser España
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Para separarse es otra cosa.
PD: Ya nos han conquistado, lo que pasa es que la media de edad de este meneame es tan alta que no se han enterado
Por otro lado, #3 comete un error en su intento de comparar esto con el referendum de independencia propuesto para Cataluña. Efectivamente, los referendums se hacen únicamente en las regiones interesadas.
En caso de independencia, sólo la región que se va a independizar debe decidir si quiere o no permanecer,… » ver todo el comentario
Vamos, muy mal no. Pero me parece una tontería si las cosas no están claras.
La derecha se posicionaría, como lleva haciendo los últimos 80 años, del lado incondicional de los Estados Unidos. Que no quepa ni la menor duda.
www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/puede-trump-otorgarle-la-inde
Anda que menuda puta mierda de no-noticia. Pero sin duda tendrá sus meneos, este tipo de cosas les encantan a los patriotitas Esta noche alguno moja la cama.
Si se preguntara a los cubanos si quisieran ser una Comunidad Autónoma de España, de pleno derecho, y a nosotros si aceptaríamos, estoy seguro que saldría un rotundo sí.
Cuba, que fue la joya de la corona, era y es un paraíso donde se respira lo andaluz por los cuatro costados, ahora fíjate en qué situación extrema está ahora, principalmente por culpa de EEUU.
Yo visité la isla hace dos años y, bueno, ya la situación era jodida jodida.
No obstante ese país se envejece a pasos agigantados. No solo tienen una baja natalidad, si no que los jóvenes emigran a los Estados Unidos. Apenas quedan algo más de tres millones y medio de personas en Puerto Rico.
www.meneame.net/story/puerto-rico-vuelve-casa-estamos-esperando
www.meneame.net/story/intevencion-annette-falcon-onu-reclamando
Sale cada poco tiempo por aqui
"¿Y Bad Bunny qué opina de esto?"