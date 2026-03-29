edición general
21 meneos
117 clics

Piden la reincorporación de Puerto Rico a España

pedimos dos cosas. Uno, que se le devuelvan a los puertorriqueños la nacionalidad española que se le quitó a nuestros abuelos. Dos, un plebiscito oficial reconocido por el Congreso de Estados Unidos y España donde se pregunte si queremos volver a ser España

| etiquetas: puerto rico , pr , españa , eeuu
17 4 2 K 168 actualidad
35 comentarios
17 4 2 K 168 actualidad
Comentarios destacados:          
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
¿A nosotros no nos van a preguntar si queremos que vuelva?
11 K 140
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Eso seria facha, los referendums han de hacerse solo en el lugar de la region interesada
1 K 20
#5 chavi
#3 Entonces en España, que es la que decide si los admite o no.

Para separarse es otra cosa.
3 K 52
#12 tropezon *
#2 #5 Bad bunny aplaude esta noticia :troll:

PD: Ya nos han conquistado, lo que pasa es que la media de edad de este meneame es tan alta que no se han enterado xD
0 K 20
DocendoDiscimus #32 DocendoDiscimus
#1 Lo normal es que Puerto Rico haga primero su referendum, y España haga su referendum de si los aceptamos o no una vez se sepa si los puertoriqueños quieren formalizar la solicitud.

Por otro lado, #3 comete un error en su intento de comparar esto con el referendum de independencia propuesto para Cataluña. Efectivamente, los referendums se hacen únicamente en las regiones interesadas.

En caso de independencia, sólo la región que se va a independizar debe decidir si quiere o no permanecer,…   » ver todo el comentario
1 K 21
#27 fingulod
#1 Deberían. Pero vería muy mal que nos preguntaran antes que ellos se pronunciaran.

Vamos, muy mal no. Pero me parece una tontería si las cosas no están claras.
1 K 16
elgranpilaf #33 elgranpilaf
#1 Hombre a mí no me importa que vuelvan unas cuantas portorriqueñas (estoy divorciado)
1 K 20
Supercinexin #4 Supercinexin
Cubanos, portorriqueños... Va a hacer más Pedro Sánchez por España y por el Imperio Español que todos los putos fachas y derechistas de los últimos 200 años, jajajajaja :troll:
11 K 131
Gry #6 Gry
#4 A ver con qué cara se opone Vox a la "reintegración del Imperio" si Sánchez se muestra mínimamente favorable a ello. :popcorn:
4 K 73
Supercinexin #11 Supercinexin
#6 ¡No es el momento! ¡A nuestro benefactor, el ¡Señor Trump! no le parece una buena idea y hay que respetar a nuestros aliados!

La derecha se posicionaría, como lleva haciendo los últimos 80 años, del lado incondicional de los Estados Unidos. Que no quepa ni la menor duda.
5 K 70
Gry #16 Gry
#11 No estoy yo tan seguro de que Trump vaya a estar en contra. Habló de darles la patada, digo la independencia, mediante una orden ejecutiva el año pasado.

www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/puede-trump-otorgarle-la-inde
1 K 32
sotillo #13 sotillo
#4 Eso dormido
1 K 22
Cuñado #14 Cuñado
Puerto Rico exige, dice xD

Anda que menuda puta mierda de no-noticia. Pero sin duda tendrá sus meneos, este tipo de cosas les encantan a los patriotitas :shit: Esta noche alguno moja la cama.
2 K 37
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Seria una gran noticia, ya que se estan regalando nacionalidades sin problema, que menos que concerdela a personas que la merecen
4 K 31
sotillo #9 sotillo
#2 ¿Y por qué la merecen? Esto se tendría que estudiar
1 K 19
#22 maxella
#9 pues igual que al resto de hijos y nietos de Canarios emigrados que solicitaron hasta el año pasado la nacionalidad y que pudieron conseguirla.
0 K 6
Spirito #17 Spirito
#2 Por ejemplo en Cuba.

Si se preguntara a los cubanos si quisieran ser una Comunidad Autónoma de España, de pleno derecho, y a nosotros si aceptaríamos, estoy seguro que saldría un rotundo sí.
1 K 16
thror #30 thror
#17 Eso seria una ostia en los morros de Trump tan grande que lo mismo le da un jamacuco :troll:
0 K 10
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo
¡Volveremos a ser un imperio! :-P
1 K 21
buenafaena #7 buenafaena
La que está liando Pedro Sánchez {0x1f606}
1 K 21
Spirito #20 Spirito
La cosa está en que a ningún país de Hispanoamérica, a ninguno, le ha ido mejor tras la separación del bloque que formábamos.
1 K 20
#25 mam23
#20 les fué bien al principio, algunos eran mas ricos que la propia metropoli, pero entró el amigo del norte a declarar aquello como suyo y a imponer dictadores.
0 K 6
Spirito #26 Spirito *
#25 Así es.

Cuba, que fue la joya de la corona, era y es un paraíso donde se respira lo andaluz por los cuatro costados, ahora fíjate en qué situación extrema está ahora, principalmente por culpa de EEUU.

Yo visité la isla hace dos años y, bueno, ya la situación era jodida jodida.
0 K 9
#31 Pitchford
#21 No se refiere el dicho a ese tipo de segundas partes...
0 K 19
#10 Pitchford
Segundas partes nunca fueron buenas...
0 K 19
#21 Poll
#10 El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera.
0 K 10
#29 fingulod
#21 Hasta pegaron al árbitro y todo
0 K 7
Connect #19 Connect
Quién pide eso es una corriente muy pequeña de puertorriqueños. Además, actualmente viven casi exclusivamente del comercio con Estados Unidos. Sería una enorme fractura y un coste altísimo para España incorporar a Puerto Rico al mercado europeo.

No obstante ese país se envejece a pasos agigantados. No solo tienen una baja natalidad, si no que los jóvenes emigran a los Estados Unidos. Apenas quedan algo más de tres millones y medio de personas en Puerto Rico.
0 K 13
Arzak_ #24 Arzak_
Hasta que no aprendan a pronunciar la letra r, y dejen de escuchar ese sonsonete decadente, hasta entonces no lo empezaremos a contemplar. 8-D
0 K 12
javibaz #28 javibaz
Que se pongan a la cola, primero están los saharauis
0 K 12
josde #34 josde
#28 No queremos a ninguno de los dos.
0 K 20
buronix #35 buronix
Yo aqui renegociaria, nos quedamos puerto rico si ellos se quedan con Madrid, lo tomas o lo dejas.
0 K 10
#8 Barriales
Tonteria en caliente.
0 K 8
#23 Oliram
"¿Y el Madrid qué, otra vez campeón de Europa, no?"
"¿Y Bad Bunny qué opina de esto?"
0 K 7

menéame