Piden "asilo político" para las futbolistas iraníes en la Copa de Asia por parte de Australia

Esta inquietud se basa a la postura de las futbolistas de no cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en la competición en un partido contra el combinado de Corea del Sur, en el contexto de la guerra en Irán."Tras el partido, los medios estatales iraníes condenaron públicamente a las jugadoras con dureza, calificando su conducta de traición en tiempos de guerra y exigiendo que se les tratara como traidoras".

3 comentarios
kumo #1 kumo
Irán y mujeres. Mala combinación.
antesdarle #2 antesdarle
Nadie debería ser obligado a volver a su país si así no lo desea.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 que pone tu dni? :troll:
